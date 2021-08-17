13 актеров, которые получили травму головы во время съемок

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Киносъемки могут быть довольно рискованным делом, особенно если по сюжету нужны огонь, вода, битвы и трюки. Да, каскадеры спасают ситуацию. Но все равно несчастные случаи с актерами на съемочной площадке время от времени происходят, и с этим ничего не поделаешь.
1.
После выхода фильма "Стражи Галактики. Часть 2-я" актер Крис Пратт рассказал в одной из телепередач подробности одного трюка, который слегка не задался. Актер очень неудачно приземлился после прыжка с высоты. "Я направлялся к земле и подумал, что у меня неправильно выставлен локоть. Лучше его убрать и еще проследить за тем, чтобы не раздавить каскадера своей гигантской, как у Гаргантюа, головой, - сказал Пратт. - Я упал, увидел желтую вспышку и ощутил во рту привкус дыма. А потом, очнувшись, понял, что мимо меня пролетает камера, и понял, что если я не закончу эту сцену, мне придется повторять трюк заново. И я пересилил себя и продолжил съемку".
2. Майкл Б. Джордан
Снимаясь в фильме "Крид: Наследие Рокки" с Сильвестром Сталлоне, Майкл Б. Джордан неожиданно для себя получил серьезный правый хук от профессионального боксера Тони Беллью, в результате которого упал как подкошенный. Настоящий удар был организован Сталлоне, чтобы добиться убедительного замедленного кадра. К сожалению, в первый раз перчатка Беллью помешала камере, поэтому пришлось сделать еще один дубль. И этот второй удар сразил Джордана наповал.
"Я определенно видел звезды... Меня конкретно вырубило. И еще четыре дня после этого я чувствовал себя так, будто попал в автомобильную аварию", - признался актер.
"Я определенно видел звезды... Меня конкретно вырубило. И еще четыре дня после этого я чувствовал себя так, будто попал в автомобильную аварию", - признался актер.
3. Бастер Китон
Удивительно, что Бастер Китон выбрался из кинобизнеса целым и невредимым (ну, почти). Во время съемок "Электрического дома" актер сломал лодыжку, упав с движущейся лестницы, а на съемках "Шерлока-младшего" фонтан из водонапорной башни отбросил его назад и он сильно ударился позвоночником о железнодорожные рельсы...
Китон никогда не отказывался от трюков, какими бы опасными они ни были. В фильме 1926 года "Генерал" он потерял сознание - стоял слишком близко к реплике пушки времен Гражданской войны, и она выстрелила преждевременно.
Китон никогда не отказывался от трюков, какими бы опасными они ни были. В фильме 1926 года "Генерал" он потерял сознание - стоял слишком близко к реплике пушки времен Гражданской войны, и она выстрелила преждевременно.
4. Джеки Чан
Если собрать все травмы, полученные Джеки Чаном за кинокарьеру, можно написать целый медицинский учебник. Он повредил глазницу во время съемок фильма 1978 года "Пьяный хозяин". Вывихнул таз и получил ожоги второй степени и повреждение позвоночника во время съемок финала "Полицейской истории". Он даже расколол себе череп во время съемок "Доспехов Бога" в 1986 году - возможно, это была самая серьезная из всех его травм.
И сознание он тоже терял - во время съемок фильма 1976 года "Рука смерти". Актер ударился головой после трюка, в котором спрыгнул с грузовика. Несмотря на боль от удара, он сразу же снова выполнил трюк, чтобы сделать еще один дубль, а затем потерял сознание. Режиссер Джон Ву был уверен, что Чан умрет, пока актер не очнулся часом позже. К сожалению (но неудивительно), это оказалось первым серьезным сотрясением мозга из многих, полученных им за жизнь.
И сознание он тоже терял - во время съемок фильма 1976 года "Рука смерти". Актер ударился головой после трюка, в котором спрыгнул с грузовика. Несмотря на боль от удара, он сразу же снова выполнил трюк, чтобы сделать еще один дубль, а затем потерял сознание. Режиссер Джон Ву был уверен, что Чан умрет, пока актер не очнулся часом позже. К сожалению (но неудивительно), это оказалось первым серьезным сотрясением мозга из многих, полученных им за жизнь.
5. Тим Гриффин
В фильме "Превосходство Борна" во время сцены боя Борна с офицером ЦРУ Джоном Невинсом в аэропорту что-то пошло не по сценарию: Мэтт Деймон увлекся и его кулаки вошли в прямой контакт с Тимом Гриффином, актером, играющим Невинса. И вырубили его.
А потом Деймон подошел к оператору и спросил: "Вы это сняли? Я думал, что сломал ему нос или что-то в этом роде, потому что это было чертовски круто. Сделало сцену настоящей". В общем, осторожнее с Мэттом. Лучше с ним не связываться.
А потом Деймон подошел к оператору и спросил: "Вы это сняли? Я думал, что сломал ему нос или что-то в этом роде, потому что это было чертовски круто. Сделало сцену настоящей". В общем, осторожнее с Мэттом. Лучше с ним не связываться.
6. Джек Леммон
В комедии "Большие гонки" 1965 года присутствовала "величайшая в истории кино битва тортами", как написал тогда журнал Life. В сцене были использованы 4000 тортов и снималась она пять дней.
Великолепно!
Но, как бы весело ни звучало это суровое испытание, по мере того, как съемки продолжались, ситуация постепенно становилась опасной. В вышеупомянутой статье в LIFE Джек Леммон утверждал, что его пару раз нокаутировали. "Торт, впечатываясь в ваше лицо, ощущается как тонна цемента", - объяснил он.
7. Теа Леони
Во время съемок фильма "Плохие парни" (1995) актриса Теа Леони получила травму из-за дублера Мартина Лоуренса, коллеги по площадке. Позже в одном из интервью она рассказала следующее: "Однажды я попала в больницу... Каскадер случайно ударил меня АК-47 под челюсть. Это была моя ошибка, я сделала неверное движение. Удар был такой силы, что я упала и выключилась".
8. Бернар Мариано
"Кровавый спорт" - это фильм, который можно легко переименовать в "Жан-Клод Ван Дамм против всего мира". Одного из бойцов, с которыми соревнуется главный герой, играл Бернар Мариано, уроженец Гонконга филиппинского происхождения, которого пригласили на съемки, увидев в спортзале. По сценарию боя Ван Дамм должен был нанести решающий удар (как обычно).
К несчастью для Мариано, локоть соперника попал ему в челюсть... "Когда мы сделали первый дубль, Ван Дамм двигался слишком быстро. Моя рука лежала на его плече, и в этот момент он уже сделал движение назад и поймал меня на месте. Я потерял сознание, меня отвезли в больницу и зашили... Кровь, которую вы видите в фильме, на самом деле моя кровь", - рассказывал Мариано позже.
К несчастью для Мариано, локоть соперника попал ему в челюсть... "Когда мы сделали первый дубль, Ван Дамм двигался слишком быстро. Моя рука лежала на его плече, и в этот момент он уже сделал движение назад и поймал меня на месте. Я потерял сознание, меня отвезли в больницу и зашили... Кровь, которую вы видите в фильме, на самом деле моя кровь", - рассказывал Мариано позже.
9. Тони Рэндалл
"Телефон пополам" - романтическая комедия 1959 года. Казалось бы, как можно получить настоящий нокаут во время съемок ромкома? Да легко. Ближе к концу фильма есть сцена, когда один из персонажей дает пощечину главной героине и получает удар кулаком в челюсть от водителя грузовика, после чего комично соскальзывает с сиденья вниз. В общем, в этом месте надо смеяться.
Однако во время съемок актер, игравший водителя грузовика (Джон Индрисано, бывший боксер), недооценил силу своего удара и нокаутировал Тони Рэндалла всерьез и надолго. Естественно, кадр выглядел настолько убедительно, что этот дубль и этот случайный удар попали в финальную версию фильма.
Однако во время съемок актер, игравший водителя грузовика (Джон Индрисано, бывший боксер), недооценил силу своего удара и нокаутировал Тони Рэндалла всерьез и надолго. Естественно, кадр выглядел настолько убедительно, что этот дубль и этот случайный удар попали в финальную версию фильма.
10. Кэри Элвес
Одна из самых запоминающихся сцен в "Принцессе-невесте" Роба Райнера - когда вновь воссоединившиеся Уэстли (Кэри Элвес) и принцесса Лютик (Робин Райт) пробираются через коварное Огненное Болото, а потом попадают в руки подлого принца Хампердинка. Приспешник принца, которого играет актер Кристофер Гест, по сценарию наносит удар раненому Уэстли прикладом меча.
Однако этот удар никак не удавалось снять так, чтобы он выглядел убедительно. И Кэри Элвес сказал коллеге по площадке: "Просто ударь меня как следует, ударь сильно". Тот и ударил - по голове. "Это последнее, что я помню. Я очнулся в больнице", - рассказывает актер.
Однако этот удар никак не удавалось снять так, чтобы он выглядел убедительно. И Кэри Элвес сказал коллеге по площадке: "Просто ударь меня как следует, ударь сильно". Тот и ударил - по голове. "Это последнее, что я помню. Я очнулся в больнице", - рассказывает актер.
11. Рэйчел Макадамс
Триллер Уэса Крейвена 2005 года "Ночной рейс" рассказывает историю Лизы (Рэйчел Макадамс), женщины, похищенной незнакомцем (Киллиан Мерфи) на обычном коммерческом рейсе, направлявшемся в Майами.
В одной из сцен Мерфи и Макадамс сражаются в ванной в самолете. В начале противостояния Мерфи бросается на Макадамс, прижимая ее к стене. Однако во время съемок сцены Мерфи, похоже, просчитался, и Макадамс ударилась головой и потеряла сознание. Кадры вошли в фильм.
В одной из сцен Мерфи и Макадамс сражаются в ванной в самолете. В начале противостояния Мерфи бросается на Макадамс, прижимая ее к стене. Однако во время съемок сцены Мерфи, похоже, просчитался, и Макадамс ударилась головой и потеряла сознание. Кадры вошли в фильм.
12. Степин Фетчит
Из всех нокаутов в нашем списке этот - наименее забавный. В фильме "Судья Вирджинии" 1935 года произошел неприятный инцидент. То, что тогда подавалось в прессе как обычное происшествие на съемочной площадке, в действительности было проявлением расизма. Снималась сцена, в которой персонаж Фетчита изображает "живую мишень" на ярмарке, а белые посетители ярмарки радостно забрасывают его бейсбольными мячами.
Позже, сорок лет спустя, актер вспоминал: "Этот парень должен был бросить в меня мяч. Мягкий мяч. Я должен был получить удар и сделать вид, будто потерял сознание. Это дальний удар и я знал, как его принять и что делать, чтобы это выглядело правдоподобно... И прямо перед тем, как он бросил мяч, что-то мне сказало, что от него лучше уклониться. Но было слишком поздно. В меня прилетел шар для пула". В результате этой диверсии Фетчит получил сотрясение мозгла и был доставлен в больницу.
Позже, сорок лет спустя, актер вспоминал: "Этот парень должен был бросить в меня мяч. Мягкий мяч. Я должен был получить удар и сделать вид, будто потерял сознание. Это дальний удар и я знал, как его принять и что делать, чтобы это выглядело правдоподобно... И прямо перед тем, как он бросил мяч, что-то мне сказало, что от него лучше уклониться. Но было слишком поздно. В меня прилетел шар для пула". В результате этой диверсии Фетчит получил сотрясение мозгла и был доставлен в больницу.
13. Сильвестр Сталлоне
Во время съемок "Рокки VI" Сталлоне потерял сознание после удара соперника на ринге (боксер Антонио Тарвер), но съемочная группа этого не заметила и продолжала снимать, думая, что актер находится "в образе". Как сообщается, Тарвер случайно ударил Сталлоне по голове во время съемок сцены на ринге в Лас-Вегасе.
Когда стало понятно, что 59-летний Сталлоне находится в отключке, его срочно доставили в больницу - и, к счастью, он полностью пришел в себя. Да, на этот раз прошло легче, чем во время съемок "Рокки IV", когда Дольф Лундгрен так сильно ударил Сталлоне в грудь, что тот загремел в отделение интенсивной терапии на девять дней.
Когда стало понятно, что 59-летний Сталлоне находится в отключке, его срочно доставили в больницу - и, к счастью, он полностью пришел в себя. Да, на этот раз прошло легче, чем во время съемок "Рокки IV", когда Дольф Лундгрен так сильно ударил Сталлоне в грудь, что тот загремел в отделение интенсивной терапии на девять дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Несчастные случаи на съемках фильмов Случай на съёмках на съемках несчастные случаи травмы факты о кино шоу бизнес
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