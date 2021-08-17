13 актеров, которые получили травму головы во время съемок

Из всех нокаутов в нашем списке этот - наименее забавный. В фильме "Судья Вирджинии" 1935 года произошел неприятный инцидент. То, что тогда подавалось в прессе как обычное происшествие на съемочной площадке, в действительности было проявлением расизма. Снималась сцена, в которой персонаж Фетчита изображает "живую мишень" на ярмарке, а белые посетители ярмарки радостно забрасывают его бейсбольными мячами.



Позже, сорок лет спустя, актер вспоминал: "Этот парень должен был бросить в меня мяч. Мягкий мяч. Я должен был получить удар и сделать вид, будто потерял сознание. Это дальний удар и я знал, как его принять и что делать, чтобы это выглядело правдоподобно... И прямо перед тем, как он бросил мяч, что-то мне сказало, что от него лучше уклониться. Но было слишком поздно. В меня прилетел шар для пула". В результате этой диверсии Фетчит получил сотрясение мозгла и был доставлен в больницу.