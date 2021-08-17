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13 актеров, которые получили травму головы во время съемок

13 актеров, которые получили травму головы во время съемок (13 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Несчастные случаи на съемках фильмов   Случай на съёмках   на съемках   несчастные случаи   травмы   факты о кино   шоу бизнес   
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Киносъемки могут быть довольно рискованным делом, особенно если по сюжету нужны огонь, вода, битвы и трюки. Да, каскадеры спасают ситуацию. Но все равно несчастные случаи с актерами на съемочной площадке время от времени происходят, и с этим ничего не поделаешь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Несчастные случаи на съемках фильмов   Случай на съёмках   на съемках   несчастные случаи   травмы   факты о кино   шоу бизнес   
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5  комментариев
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50k
alertol 2 часа назад
Смешно читать про "Стражи Галактики", там компьютерная графика заменяет 99% фильма, чтоб травмироваться на съёмках такого кино, это надо очень постараться...
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246
Мурчелло 51 минуту назад
Ну вот,а вы все осуждаете Дюжева.А он ведь тоже для нас рискует.Правда не знаю,ударялся ли он головой.Может в детстве.

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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"К сожалению ..., это оказалось первым серьезным сотрясением мозга из многих, полученных им за жизнь."
Хотелось бы больше серьезных травм???
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6k
Bjornsson 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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