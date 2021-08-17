Девушке, давшей квокке вейп, грозит до 5 лет лишения свободы

На острове милые животные настолько привыкли к людям, что теперь ищут внимания у посетителей, а не убегают в страхе. Девушка обманула милого зверька, преложив ему вместо угощения вейп. Несмышлёный зверёк заинтересовался испарителем, потому что он приятно пах. Как можно себе представить, эти кадры вызвали возмущение в Австралии и сильный упрек со стороны RSPCA, которая заявила, что "это совершенно и совершенно безответственно и неприемлемо для этого бедного беззащитного, уязвимого животного подвергаться такой жестокости."