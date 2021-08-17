Девушке, давшей квокке вейп, грозит до 5 лет лишения свободы

Власти Австралии разыскивают девушку, которая дала ничего не подозревающей квокке электронный испаритель, а затем выложила ролик в сеть. Незнакомка находилась на острове Роттнест, являющемся заповедником. Там живёт целая популяция квокк, которых признали "самыми счастливыми животными".
На острове милые животные настолько привыкли к людям, что теперь ищут внимания у посетителей, а не убегают в страхе. Девушка обманула милого зверька, преложив ему вместо угощения вейп. Несмышлёный зверёк заинтересовался испарителем, потому что он приятно пах. Как можно себе представить, эти кадры вызвали возмущение в Австралии и сильный упрек со стороны RSPCA, которая заявила, что "это совершенно и совершенно безответственно и неприемлемо для этого бедного беззащитного, уязвимого животного подвергаться такой жестокости."
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Когда девушку найдут, ей светит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 50000 долларов (36 741 250 рублей) за жестокое обращение с животными, сообщает Сoasttocoastam.
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50000AUD = 2,676,015.98 РУБ.
Вы там совсем ибанулись чтоль? Чо за курс такой?