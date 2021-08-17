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Девушке, давшей квокке вейп, грозит до 5 лет лишения свободы

Девушке, давшей квокке вейп, грозит до 5 лет лишения свободы (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 12:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   квокка   милота   наказание   питомцы   фото   
4054
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Власти Австралии разыскивают девушку, которая дала ничего не подозревающей квокке электронный испаритель, а затем выложила ролик в сеть. Незнакомка находилась на острове Роттнест, являющемся заповедником. Там живёт целая популяция квокк, которых признали "самыми счастливыми животными".

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Метки: животные   интересное   квокка   милота   наказание   питомцы   фото   
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34  комментария
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270
Николай 3 часа назад
в мире полно ублюдков, однако не понял почему ищут именно девушку с вейпом, а не уродов поджигающих или пинающих этих доверчивых зверьков?
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3k
Margo 16 минут назад
У меня есть доллары, автор поменяй мне по указанному курсу
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28k
Кот Баюн 16 минут назад
Бред... ну дала и что? КОКА же не затягивается, просто на зубок попробовала... абсурд.
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985
Роман Ронд 20 минут назад
Глупая девушка! Нафига квокке вейп? Ей судя по выражению морды и так норм.
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1k
azuver 58 минут назад
Интересные у них порядки и законы.Сколько бы ей дали лет,если бы вместо электронки был косяк ?
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6k
Летучий Мыш Час назад
Так квокка вроде даже и не затянулась, че там такого криминального на 5 лет? Помню, в парке поссум лапу к моей "водке с клюквой" настойчиво тянул. Хорошо, что я жадина, а то потом работай на этот штраф пару лет без выходных
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855
Гремлин Час назад
Это конечно ничего не меняет, но у ТС сломался калькулятор.
50000AUD = 2,676,015.98 РУБ.
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780
Енотохан Час назад
Ну и правильно, найти и наказать суку!
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22k
Андрей 2 часа назад
Лишний раз убеждаюсь, что, люди-твари жестокие. Ради собственных хотелок готовы на что угодно!
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9k
Majul 2 часа назад
Идиотка
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
не понял, в чём жестокость, зверек сдох? даже если сдох: у нас за убийство людей меньше дают
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 2 часа назад
Очередная безмозглая е*анашка с пропаренными мозгами, не желающая брать ответственность за свои поступки. А потом подобные ей визжат что их "угнетают" и т.д. фем. ересь
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
"штраф в размере 50000 долларов (36 741 250 рублей)"
Вы там совсем ибанулись чтоль? Чо за курс такой?
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5
Алёша Свирепый Бамбр 2 часа назад
курс из 2023 года) ты в будущем
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920
zenon 3 часа назад
Зачем светило пять лет? Лучше ей бы темнило пять лет и ещё три года привыкания к свету.
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5k
Ya 3 часа назад
Ипанашки во всех странах одинаковы. Мозга нет -считай калека.
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11k
net 3 часа назад
Человеческих зверьков вейпом травить между тем не запрещено.
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17k
Vital Idol 3 часа назад
а чем ответит Юля Якубеня?!....
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7
Ирина 3 часа назад
Ладно, девушка вейп дала. Плохо, но животное переживет. Но насколько же надо быть отмороженным подонком, чтобы поджечь безобидного зверька???!!! Это полная, конченая мразь, которую надо запереть в бетонной комнате, вход замуровать и не подавать туда ни еды, ни воды.
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1k
веселый просто 3 часа назад
Сжечь суку
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