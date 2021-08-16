Угораздило меня вчера вечером прогуляться в центре Риги, по правому берегу Западной Двины. Жарко было нестерпимо и хотелось всем телом прикоснуться к прохладе, которая исходила от мутных речных вод. И тут, неподалеку от Железнодорожного моста, я впервые увидел вблизи циклопических размеров скульптуру, которую в народе давно уже прозвали Рукожопом.
Скульптура представляет собой фигуру, составленную из семи мужских торсов, расположенных друг за другом и стоящих на руках. Причем голова есть только у первого торса, а все остальные к нему пристроены в заднюю часть тела - не буду называть его грубым словом. Взгляд мужчины - ведущего устремлен в землю, а руки, как мне показалось, пытаются что-то там поднять и присвоить. Создается стойкая иллюзия, что первый мужчина ведет череду своих последователей только по ему ведомому пути, пытается обогатиться всем, что ни попадется по пути, а все остальные покорно бредут за ним, полностью погрузив свою голову в ту самую заднюю часть тела ведущего.
Стал я, раздраженный нестерпимой жарой, размышлять: какой такой общественный идеал воплощен в этой корявой фигуре? Ведь скульптуры в публичном пространстве, в центре столицы в особенности, устанавливают обычно для того, чтобы проходящие мимо граждане проникались заложенными в них высокими идеями и затем самоотверженно следовали им в повседневной жизни.
Скажем, Милда, расположенная на центральной площади Риги, воплощает идеал свободы и мы, когда мимо нее проходим, сразу понимаем, что живем в свободной стране, устремленной к звездам. И нам самим хочется вознестись к звездам. Тем, что у нее на поднятых вверх руках или к каким другим.
Или, когда мы идем мимо скульптуры Карлиса Ульманиса, расположенной напротив здания МИДа, то понимаем, что совершать государственные перевороты и передавать свою страну оккупантам - это дело благое, за это можно заслужить почитание потомков. Надо только снять шляпу и сделать смущенный вид - именно таким изобразил скульптор довоенного диктатора.
А Рукожоп он какой высокий общественный идеал в себе воплощает? Слепое повиновение тем властным элитам, которые бредут на карачках, уткнувшись в землю и подбирают с нее все, что только можно? Тогда описываемый мною памятник надо перенести поближе к тем местам, где эта политика реализуется. Ведь до сих пор знаковое место, на котором полсотни лет стоял памятник вождю мировому пролетариату и человеку предоставившему Латвии независимость - Владимиру Ильичу Ленину, все еще пустует.
Хотя мое мнение - памятник Рукожопу из общественного пространства надо убрать. Иначе создается стойкая иллюзия, что все граждане Латвии - рукожопы. Может быть тем, кто этот памятник установил этого бы и хотелось, но я решительно против. А что думаете вы, мои уважаемые друзья и просто читатели, о целесообразности установки таких памятников в столице Латвии?
Александр Гапоненко, Рига
Источник:
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А так вот что об этом пишут адекватные люди:
"Работа в центре г.Риги Донатаса Моцкуса "Homo democraticus" (Donatas Mockus. Dainis Mockus, Inese Valtere, Valdis Valters).
фото Ольги Пилиповец
15-й форум современной культуры "Белая ночь 2020".
цитирую, про что скульптура по мнению автора:
" Авторы считают, что в современной политике единство во имя демократических ценностей невозможно, так как представители народа, будучи избранными в политику или получив власть, объединяясь превращаются в монстра.
В результате, многорукий гибрид ищет выгоду и руководствуется лишь своими личными интересами, а не интересами общества.""
Я я ржу над такими как ты, мне смешно когда такие как ты от бессилия переходите на личности!
Иди лучше "сало зьиш", политика не твоё!
А вот ты, тупенькое создание. Тебя как только обкладывают аргументами, сразу начинаешь скатываться к "детскому саду".
Ну и немножко по морально-этическим факторам - ты фактически пропагандируешь войну. Противоречишь своим же измышлениям - "Народная армия освободит всю Новороссию, потом референдум и присоединение к России." А с какого хрена референдум? Вы будете сепары, откуда у вас будет конституция (как, например у Крыма), чтобы рефер провести? То есть сейчас нельзя, а повоююете, кровушку польете и будет можно? Так это как бы военное преступление и его пропаганда. А ты, как я понимаю, собираешься отсидеться "на Фишках" в пропагандистских войсках, пока другие погибают.
Войну начали не мы, мы защищались, и только потом, 11 мая провели референдум о экономической независимости от украины. Ты это тоже не знал?
Какие аргументы привёл ты или твои "побратимы"? Никаких, вы просто соплями исходите когда слышите правду о гражданской войне на Донбассе.
В отличии от твоих "побратимов", ты наверно не знаешь, что я нахожусь в ДНР, на передовой, от меня укры сейчас в 2 км. Я не в регулярной армии, возраст уже не тот, но я в запасе, и по первому призыву, как и в 2014-15 готов взять оружие! Периодически езжу на сборы.
Так что заруби себе на носу и передай своим знакомым украинцам - война не закончится пока последний бендеровец не будет казнён, а Восток украины уже никогда не будет украиной!
Подумай сам, кому и зачем был выгоден Донбасс. Подскажу - выше я это описал. Это геополитика. Судьба Донбасса - это судьба ПМР. На долгие годы. Увы.
А вот твои "украинец", "побратимы", "сало зьиш" и т.п. попытки задеть несогласных с тобой выглядят жалко и неубедительно. Действительно, как детский сад. Они не задевают, а создают впечатление, что общаешься со школьником-дурачком.
Ты думаешь России нужна нищая украина? Зачем России снова кормить 30 миллионов потенциальных алкашей и ворюг? России вообще невыгодна война.
Я тебе ещё раз объясняю по русски - к нам пришли укрокаратели, усмирять тех кто не согласился поддержать государственный переворот и скакать в русофобском угаре против России!
По твоему я и мои друзья должны были сложить лапки и сдаться укронацистам? Ой, мы такие добренькие, не хотим войны, давайте мы вам сапоги полижем! Так что ли?
Судьба ПМР? Донбасс это единственное место на украине которое приносило валюту в страну! В отличии от Приднестровья (которое находится в блокаде) у нас общая граница с Россией, и украина продолжает закупать в ДНР уголь и удобрения.
Мне не нужно задевать таких как ты. Защищаешь украинцев - для меня ты враг. Так как ни один украинец, до сих пор не потребовал провести расследования по поводу сожжения людей фашистами в Одессе 2 мая, ни один грёбанный украинец не вышел и не потребовал остановить геноцид на Донбассе - а только бронежилеты просят для своих деток-вояк и больше патронов!
Да ты никогда не поймёшь пока на своей шкуре не прочувствуешь что такое война, пока не увидишь смерти детей, стариков и твоих друзей от украинских обстрелов!
Так что не надо мне тут в жопу твои ромашки вставлять! За семь лет войны я пересмотрел свои взгляды, я понял таких людей как ты и тебе подобных. Я видел как в 2013-14 всё начиналось, и я вижу снова таких идиотов которые привели к власти нацистов! Но теперь мы вам не позволим это устроить и в России - ответка будет жесткой!
Всё, удачи, иди целуйся в засос с украми!
Означает, что если общество выбрало себе главой (головой) полное дерьмо, смотрящее тока в землю - то и все общество, в итоге, оказывается у него в жопе.
И выхода из этого никакого нет.
Голову надо менять.
У нас в России именно так все 90-е года было
Чуть Страна не развалилась нахер.
Моим родителям зарплату по полгода не платили.
Как выжили ?
6 огородов, дача + натуральное хозяйство
А у вас что ?