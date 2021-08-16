Стал я, раздраженный нестерпимой жарой, размышлять: какой такой общественный идеал воплощен в этой корявой фигуре? Ведь скульптуры в публичном пространстве, в центре столицы в особенности, устанавливают обычно для того, чтобы проходящие мимо граждане проникались заложенными в них высокими идеями и затем самоотверженно следовали им в повседневной жизни.

Скажем, Милда, расположенная на центральной площади Риги, воплощает идеал свободы и мы, когда мимо нее проходим, сразу понимаем, что живем в свободной стране, устремленной к звездам. И нам самим хочется вознестись к звездам. Тем, что у нее на поднятых вверх руках или к каким другим.

Или, когда мы идем мимо скульптуры Карлиса Ульманиса, расположенной напротив здания МИДа, то понимаем, что совершать государственные перевороты и передавать свою страну оккупантам - это дело благое, за это можно заслужить почитание потомков. Надо только снять шляпу и сделать смущенный вид - именно таким изобразил скульптор довоенного диктатора.