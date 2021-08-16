FISHKINET
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов 13 преображений от визажиста, после которых мужчины навсегда теряют доверие к женщинам 13 преображений от визажиста, после которых мужчины навсегда... Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Записки ветеринара Записки ветеринара Угадайте советский фильм восьмидесятых по одному кадру Угадайте советский фильм восьмидесятых по одному кадру "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и обида Пороховщикова Интересные факты о фильме «Ворошиловский стрелок»: гнев критиков и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве «Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в... 35 объектов, искаженных самим временем 35 объектов, искаженных самим временем Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно уметь читать, писать и считать Приплыли: выпускникам школ штата Орегон, теперь необязательно... Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться Гидравлический пресс против Nokia 3310 Гидравлический пресс против Nokia 3310 Как снимали фильм "Вспомнить всё" Как снимали фильм "Вспомнить всё" Когда очень хочешь спать, а неподалеку устроили уличную дискотеку Когда очень хочешь спать, а неподалеку устроили уличную дискотеку Гифки дня Гифки дня А вот и август настал: чувак, у тебя есть кабачок? А вот и август настал: чувак, у тебя есть кабачок?
Рукожоп

Рукожоп (3 фото)

Автор:
16 августа 2021 16:52
Метки: Рукожоп   рига   скульптура   
1017
3

Угораздило меня вчера вечером прогуляться в центре Риги, по правому берегу Западной Двины. Жарко было нестерпимо и хотелось всем телом прикоснуться к прохладе, которая исходила от мутных речных вод. И тут, неподалеку от Железнодорожного моста, я впервые увидел вблизи циклопических размеров скульптуру, которую в народе давно уже прозвали Рукожопом.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Рукожоп   рига   скульптура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
47
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Pijavka 9 часов назад
Я мимо этого "шедевра" каждый день дважды проезжаю
Особо забавляет то, что установлено "это" в десяти метрах от памятника революционерам 1905 года. Мощный, сильный памятник Латвийской ССР и блевотный бред "гордой и независимой шпротии"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
19
Андрей Шинкевич 4 часа назад
Рукожоп - это автор поста. Смешать в одну кучу Милду, Ульманиса и хрень на тему современного "искусства" - это надо иметь мосх просто великих размеров!
А так вот что об этом пишут адекватные люди:
"Работа в центре г.Риги Донатаса Моцкуса "Homo democraticus" (Donatas Mockus. Dainis Mockus, Inese Valtere, Valdis Valters).
фото Ольги Пилиповец
15-й форум современной культуры "Белая ночь 2020".

цитирую, про что скульптура по мнению автора:
" Авторы считают, что в современной политике единство во имя демократических ценностей невозможно, так как представители народа, будучи избранными в политику или получив власть, объединяясь превращаются в монстра.
В результате, многорукий гибрид ищет выгоду и руководствуется лишь своими личными интересами, а не интересами общества.""
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шварценфегель 7 часов назад
Был ли у Карлиса Ульманиса выбор? Следуя логике автора, рядом следует поставить памятник ВВФ и Репше. А по теме... очень странное нагромождение. Честно говоря, думал его уже убрали. Оно, как бы, временное было. Его бы ещё столбиками украсить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михалыч 10 часов назад
Это сакральный символ латыша. Рукожоп, стоящий раком перед своим хозяином, не видящий ничего, кроме своего малюсенького клочка земли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
7guest 10 часов назад
Так это же памятник Лабуде в натуральную величину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 27)
1k
khvatich 11 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Броненосец Потелкам 11 часов назад
Памятник имеет очень глубокий и ёмкий смысл
Означает, что если общество выбрало себе главой (головой) полное дерьмо, смотрящее тока в землю - то и все общество, в итоге, оказывается у него в жопе.
И выхода из этого никакого нет.
Голову надо менять.
У нас в России именно так все 90-е года было
Чуть Страна не развалилась нахер.
Моим родителям зарплату по полгода не платили.
Как выжили ?
6 огородов, дача + натуральное хозяйство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) «Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм В Новороссийске отрезали гениталии скульптуре быка за чрезмерный натурализм Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич Шедевры на кончике карандаша: боснийский скульптор Ясенко Дордевич Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы Скульптор создал сказочный подводный лес у побережья Айя-Напы Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны
Лабуда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Самый богатый персонаж СССР, по фильму Гайдая "Операция Ы и другие приключения Шурика"
1
57
Самый богатый персонаж СССР, по фильму Гайдая "Операция Ы и другие приключения Шурика"
В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза
0
185
В Бишкеке задержали напавшего на русскоговорящую девушку киргиза
﻿
Набирающие популярность
Приморский парк в Цимлянске
3
4
Приморский парк в Цимлянске
Насколько выгодным в условиях роста цен на фрукты и овощи становится самостоятельное выращивание на огородах
0
29
Насколько выгодным в условиях роста цен на фрукты и овощи становится самостоятельное...
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото)
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#подборка#новости#в мире#ynews#роль#интернет#сатира
#Юмор#кино#история#фильм#прикольные#дтп#спорт#аварии#петербург#СССР
#интересно#люди#картинки#афганистан#Россия#забавно#природа#животные#позитив#сша

На что жалуетесь?

Вернуться