Живые классики

Мы привыкли писателей «читать», их лиц часто мы не знаем или вспоминаем официальные портреты из учебников по литературе.

Предлагаем посмотреть на великих в самых разных обстоятельствах: Куприн в бассейне, Чуковский на диване, Маяковский с кошкой. И сразу классика становится живой.

1. 0 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

В бассейне школы плавания. В центре бассейна в окружении учеников – Леонид Романченко, у края бассейна (поднятый над водой) – писатель Александр Куприн. Фотоателье Карла Буллы, 1913 год.

2. 0 Александр Куприн и Николай Брешко-Брешковский на диване в школе плавания Леонида Романченко. Неизвестный автор, 1913 год.

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3. 0 Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский. Неизвестный автор, 1900-е годы.

4. 0 Государственный музей Л. Н. Толстого

Лев Толстой и Максим Горький. Софья Толстая, 1900 год.

5. 0 Архив семьи Герцык

Писатель Николай Бердяев в доме Жуковских–Герцык. Неизвестный автор, 1915 год.

6. 0 Приезд в Москву японского писателя Тамизи Найто. Встреча с лефовцами. Неизвестный автор, 1924 год.

Слева направо: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, дипломат Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик.

7. 0 ОАО «Газета Известия»

Поэт Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия». Николай Петров, 1926—1927 годы.

8. 0 Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Писатель Михаил Зощенко. В. Пресняков, 1928 год.

9. 0 Государственный Литературный музей

Писатель Михаил Шолохов в станице Вешенская. Неизвестный автор, 1930 год.

10. 0 Максим Горький на балконе «Известий». Николай Петров, 1930—1936 годы.

11. 0 Жан-Ришар Блок и Илья Эренбург. Ольга Игнатович, 1934 год.

12. 0 Писатель Михаил Булгаков с женой Еленой. Неизвестный автор, 1935 год.

13. 0 Писатели Илья Ильф и Евгений Петров на бульваре. Неизвестный автор, 1930-е годы.

14. 0 Борис Пастернак и Корней Чуковский на Первом съезде советских писателей. Борис Игнатович, 1934 год.

15. 0 Писатель Алексей Толстой. Георгий Петрусов, 1935—1939 годы.

16. 0 Писатель Аркадий Гайдар и кинорежиссер Александр Разумный. Неизвестный автор, 1940 год.

17. 0 Михаил Пришвин с собакой и кошкой. Сергей Васин, 1946 год.

18. 0 Корней Чуковский. Сергей Васин, 1962 год.

19. 0 Корней Чуковский. Всеволод Тарасевич, 1955—1967 годы.

20. 0 Писатель Валентин Катаев. Переделкино. Павел Маныч, 1967 год.

21. 0 Писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади. Виктор Ахломов, 1960-е годы.

22. 0 Константин Симонов и Валентина Серова. Неизвестный автор, 1950-е годы.