Живые классики

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Мы привыкли писателей «читать», их лиц часто мы не знаем или вспоминаем официальные портреты из учебников по литературе.
Предлагаем посмотреть на великих в самых разных обстоятельствах: Куприн в бассейне, Чуковский на диване, Маяковский с кошкой. И сразу классика становится живой.
Предлагаем посмотреть на великих в самых разных обстоятельствах: Куприн в бассейне, Чуковский на диване, Маяковский с кошкой. И сразу классика становится живой.
1.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
В бассейне школы плавания. В центре бассейна в окружении учеников – Леонид Романченко, у края бассейна (поднятый над водой) – писатель Александр Куприн. Фотоателье Карла Буллы, 1913 год.
В бассейне школы плавания. В центре бассейна в окружении учеников – Леонид Романченко, у края бассейна (поднятый над водой) – писатель Александр Куприн. Фотоателье Карла Буллы, 1913 год.
2.
Александр Куприн и Николай Брешко-Брешковский на диване в школе плавания Леонида Романченко. Неизвестный автор, 1913 год.
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5.
Архив семьи Герцык
Писатель Николай Бердяев в доме Жуковских–Герцык. Неизвестный автор, 1915 год.
Писатель Николай Бердяев в доме Жуковских–Герцык. Неизвестный автор, 1915 год.
6.
Приезд в Москву японского писателя Тамизи Найто. Встреча с лефовцами. Неизвестный автор, 1924 год.
Слева направо: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, дипломат Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик.
Слева направо: Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Тамизи Найто, дипломат Арсений Вознесенский, Ольга Третьякова, Сергей Эйзенштейн, Лиля Брик.
7.
ОАО «Газета Известия»
Поэт Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия». Николай Петров, 1926—1927 годы.
Поэт Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия». Николай Петров, 1926—1927 годы.
8.
Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Писатель Михаил Зощенко. В. Пресняков, 1928 год.
Писатель Михаил Зощенко. В. Пресняков, 1928 год.
9.
Государственный Литературный музей
Писатель Михаил Шолохов в станице Вешенская. Неизвестный автор, 1930 год.
Писатель Михаил Шолохов в станице Вешенская. Неизвестный автор, 1930 год.
14.
Борис Пастернак и Корней Чуковский на Первом съезде советских писателей. Борис Игнатович, 1934 год.
21.
Писатели Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов в сквере на Пушкинской площади. Виктор Ахломов, 1960-е годы.
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Долго искал диван и Маяковского с котом в бассейне. Чтобы понять никуа в бассейне кот)))