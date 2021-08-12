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Живые классики

Живые классики (23 фото)

Автор:
12 августа 2021 21:50
Метки: Россия   СССР   интересно   классики   страна   фотографии   
491
23
Мы привыкли писателей «читать», их лиц часто мы не знаем или вспоминаем официальные портреты из учебников по литературе.
Предлагаем посмотреть на великих в самых разных обстоятельствах: Куприн в бассейне, Чуковский на диване, Маяковский с кошкой. И сразу классика становится живой.
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Метки: Россия   СССР   интересно   классики   страна   фотографии   
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743
олег 21 минуту назад
шикарно!тёплые фотки.
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Albert GER Час назад
Автор мастер интриги.
Долго искал диван и Маяковского с котом в бассейне. Чтобы понять никуа в бассейне кот)))
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