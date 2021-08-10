На Камчатке чиновники майнили крипту прямо на рабочем месте

На Камчатке чиновники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций придумали дополнительный способ заработка - майнинг криптовалюты. Госслужащие устанавливали на компьютеры программное обеспечение типа Monero, Bytecoin и Infinium-8 и майнили крипту.

Однако, уточняется, что это ПО могло поставить под угрозу информационную безопасность серверного оборудования и компьютеров. Через него мог проникнуть криптоджекинг — компьютерный вирус, скрывающийся в системе и похищающий вычислительные ресурсы устройства для добычи криптовалют.

Кроме того, майнинг приводит к высокой нагрузке электросети, что может привести к обесточиванию всех систем правительства края.

Полученные в ходе проверки Минцифры материалы переданы в УФСБ по региону, передаёт МК.