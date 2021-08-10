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На Камчатке чиновники майнили крипту прямо на рабочем месте

На Камчатке чиновники майнили крипту прямо на рабочем месте (1 фото)

Автор:
10 августа 2021 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   интересное   камчатка   крипта   майнинг   чиновники   
1014
1

Российских сотрудников местного Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поймали на майнинге криптовалюты на работе. Госслужащие устанавливали ПО и использовали ресурсы компьютеров для получения прибыли.

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Метки: ynews   Россия   интересное   камчатка   крипта   майнинг   чиновники   
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13  комментариев
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898
Алксандр Шевченко Час назад
Это совмещение, не перепутайте, с превышение служебного положени, хищением и нецелевым использованием.
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12k
Erorist 42 секунды назад
И что они там намайнить могли на офисных компах? Или они перед этим госзакупки сделали на RTX 3090?
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760
閃光 9 минут назад
Какая неприятность.
Ссылка www.youtube.com
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734
Glassy 11 минут назад
"Чиновники"!!! Смотрите не перепутайте. Чиновники уровня Шойгу как минимум, а не какой-то там Ввася сисадмин. Придумают же заголовок.
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64
All_Ex 14 минут назад
на офисном компьютере что там можно майнить)) но зато легко объяснить можно происхождение денег
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11k
Великий Кормчий 14 минут назад
Блин, на таких чиновников молиться надо!
Не обкрадывали бюджет, никого не убивали и не крышевали. Просто поставили прогу, которая сама по себе что то там делала (по их мыслям)... просто попытались немного заработать паралельно с основной работой.
Ппц, ментам походу на работе совсем скучно стало. Вместо того что бы бармалеев ловить, занялись онанизмом
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3k
aleksander Полчаса назад
А чем ещё чиновникам заниматься? Чтоли думать как дороги сделать или поликлиники обустроить?
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805
анатолий горленко 39 минут назад
Гы -гы. Да они б ещё в уме майнили.
С рабочего компа? Ну ну. Включил, и вся электросеть просела.
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8k
Vacony 56 минут назад
какой лютый бред написан в статье !
вот такое говорят с телека - и все раскрыв рты - о да.. ужас какой...
блин...не знаю надо ли тратить время, но если кратко
- под угрозу безопасность не поставит - если ставилось именно официальные майнеры - которые с открытым кодом из проверенного источника. это просто программа - как ваши пасьянсы. А уж бырок в себе несут намного меньше чем тот же офис...
- нагрузка на электросеть...один чайник мощностью в 1.5 кВт берет в 3-4 раза больше, чем БП компа... Даже если это был сервер - блоки питания там 700-800 Вт...что за чушь пишут..
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2k
Vitamin 59 минут назад
Насколько понял в майнинге, если чиновники майнили с рабочих компов, то накуа?... Там же вроде прибыли никакой, кроме "хобби, посмотреть, что это такое"..
А если они фермами служебные кабинеты забили, то тут да, борзость...)))
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114
Гиви Час назад
На работу как на праздник.
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