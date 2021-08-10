На Камчатке чиновники майнили крипту прямо на рабочем месте

Российских сотрудников местного Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поймали на майнинге криптовалюты на работе. Госслужащие устанавливали ПО и использовали ресурсы компьютеров для получения прибыли.
На Камчатке чиновники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций придумали дополнительный способ заработка - майнинг криптовалюты. Госслужащие устанавливали на компьютеры программное обеспечение типа Monero, Bytecoin и Infinium-8 и майнили крипту.
Однако, уточняется, что это ПО могло поставить под угрозу информационную безопасность серверного оборудования и компьютеров. Через него мог проникнуть криптоджекинг — компьютерный вирус, скрывающийся в системе и похищающий вычислительные ресурсы устройства для добычи криптовалют.
Кроме того, майнинг приводит к высокой нагрузке электросети, что может привести к обесточиванию всех систем правительства края.
Полученные в ходе проверки Минцифры материалы переданы в УФСБ по региону, передаёт МК.
Источник:
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Не обкрадывали бюджет, никого не убивали и не крышевали. Просто поставили прогу, которая сама по себе что то там делала (по их мыслям)... просто попытались немного заработать паралельно с основной работой.
Ппц, ментам походу на работе совсем скучно стало. Вместо того что бы бармалеев ловить, занялись онанизмом
С рабочего компа? Ну ну. Включил, и вся электросеть просела.
вот такое говорят с телека - и все раскрыв рты - о да.. ужас какой...
блин...не знаю надо ли тратить время, но если кратко
- под угрозу безопасность не поставит - если ставилось именно официальные майнеры - которые с открытым кодом из проверенного источника. это просто программа - как ваши пасьянсы. А уж бырок в себе несут намного меньше чем тот же офис...
- нагрузка на электросеть...один чайник мощностью в 1.5 кВт берет в 3-4 раза больше, чем БП компа... Даже если это был сервер - блоки питания там 700-800 Вт...что за чушь пишут..
в доме летом включаются кондеи на час два сутки.. это по 600-700 кило.. да на 50 квартир...
общая мощность будет явно меньше тех ферм что были ...
да.. если в статье идет речь про барак, где сотни видеокарт и сотня Асиков по 2-3кВт - ок.. не вопрос, беру слова обратно. это доп нагрузка в 500-1000кВт ... но мне кажется что проблема раздута. и таких объемов быть не могло - большая цена входа...
про визг согласен. главное найти хоть что то... по сути если я играю в 3Д игры или стоит программа майнинга - это одно и тоже..
А если они фермами служебные кабинеты забили, то тут да, борзость...)))