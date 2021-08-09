Сериал Бандитский Петербург может отдыхать

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Это зона боевых действий, а не американский город, а в целом и вся страна. Всегда самые свежие новости на Калейдоскопе.
Всего за 11 часов в Чикаго было ранено 45 человек, есть погибшие, сообщает Fox News со ссылкой на статью Chicago Sun-Times. По мнению аналитика телеканала, Джианно Колдуэлла, рост преступности с применением огнестрельного оружия в городе обусловлен попустительством мэра и прокуратуры.
Со вчерашнего вечера по меньшей мере 45 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них погибли, в том числе сотрудница полиции Чикаго. Как пишет Chicago Sun-Times, на данный момент с начала месяца в инцидентах со стрельбой в различных районах города огнестрельные ранения получили 155 человек.
Первым я попрошу это прокомментировать Джианно. Вначале коротко поясню: мы говорим о статье в Sun-Times, но эта статья была опубликована сегодня в 6:11. Итак, с 7 часов вечера до 6:11 утра, то есть за 11 часов 11 минут, было подстрелено 45 человек! Это более четырёх человек в час.
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ, политический аналитик Fox News: Ужасно…
И всем, кто считает, что Чикаго, Южная или Западная сторона города, не является сейчас зоной боевых действий, надо снова посмотреть на статистику. Вы оттуда, Джианно, и я знаю, что вы воспринимаете это очень близко к сердцу.
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ: Да, так и есть. К большому сожалению, Чикаго — действительно зона боевых действий. Недавно у меня была такая ситуация… Моя младшая сестра позвонила мне на прошлой неделе, когда я был в Италии, и она рассказала мне, что накануне вечером при выходе из продуктового магазина два человека, мужчина и женщина, подошли к ней и напали на неё. Это не было ничем спровоцировано. С ней был её трёхмесячный сын, мой племянник. Они ударами повалили её на землю, били ногами в лицо и в живот, навели на неё оружие и сказали ей, что убьют её и её сына.
С такими проблемами сталкивались многие люди по всему городу. Будь то Южная или Западная стороны, исторически страдающие от насилия, или центр города, Голд-Кост или даже Линкольн-Парк, где обычно живут молодые белые студенты колледжей. Инциденты со стрельбой по толпе отмечены и в этих районах, где их никогда раньше не было.
Кто виноват? Мэр Чикаго и особенно прокурор округа Кук. Прокурор округа Кук Ким Фокс освободила обвиняемых в 25 тысячах тяжких преступлений, в том числе в убийствах. Sun-Time опубликовала аналитическую статью, в которой показано, что за последние шесть лет было более тысячи инцидентов со стрельбой, в результате этих инцидентов погибло почти 150 человек. И всего два человека были осуждены. Из более чем тысячи!
Это не американский город! Руководство надо гнать! А жители Чикаго должны начать доносить на тех, кто совершает преступления. Доносительство должно стать новой модой в Чикаго.
Да. Мы всем сердцем сочувствуем вам и вашей семье, это душераздирающая история…
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ: С ней всё в порядке. Слава Богу, сейчас с ней всё в порядке. Спасибо.
Это хорошая новость. Но вы приводите большие цифры, вы говорите, что освобождают убийц. У них кончаются электронные браслеты (для отслеживания перемещений поднадзорных лиц. — ИноТВ). В Чикаго выпускают подозреваемых в убийствах, притом что электронных браслетов не хватает. Так что в некоторых случаях подозреваемые в убийствах разгуливают вокруг без всяких ограничений и без всякого надзора!
Со вчерашнего вечера по меньшей мере 45 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них погибли, в том числе сотрудница полиции Чикаго. Как пишет Chicago Sun-Times, на данный момент с начала месяца в инцидентах со стрельбой в различных районах города огнестрельные ранения получили 155 человек.
Первым я попрошу это прокомментировать Джианно. Вначале коротко поясню: мы говорим о статье в Sun-Times, но эта статья была опубликована сегодня в 6:11. Итак, с 7 часов вечера до 6:11 утра, то есть за 11 часов 11 минут, было подстрелено 45 человек! Это более четырёх человек в час.
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ, политический аналитик Fox News: Ужасно…
И всем, кто считает, что Чикаго, Южная или Западная сторона города, не является сейчас зоной боевых действий, надо снова посмотреть на статистику. Вы оттуда, Джианно, и я знаю, что вы воспринимаете это очень близко к сердцу.
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ: Да, так и есть. К большому сожалению, Чикаго — действительно зона боевых действий. Недавно у меня была такая ситуация… Моя младшая сестра позвонила мне на прошлой неделе, когда я был в Италии, и она рассказала мне, что накануне вечером при выходе из продуктового магазина два человека, мужчина и женщина, подошли к ней и напали на неё. Это не было ничем спровоцировано. С ней был её трёхмесячный сын, мой племянник. Они ударами повалили её на землю, били ногами в лицо и в живот, навели на неё оружие и сказали ей, что убьют её и её сына.
С такими проблемами сталкивались многие люди по всему городу. Будь то Южная или Западная стороны, исторически страдающие от насилия, или центр города, Голд-Кост или даже Линкольн-Парк, где обычно живут молодые белые студенты колледжей. Инциденты со стрельбой по толпе отмечены и в этих районах, где их никогда раньше не было.
Кто виноват? Мэр Чикаго и особенно прокурор округа Кук. Прокурор округа Кук Ким Фокс освободила обвиняемых в 25 тысячах тяжких преступлений, в том числе в убийствах. Sun-Time опубликовала аналитическую статью, в которой показано, что за последние шесть лет было более тысячи инцидентов со стрельбой, в результате этих инцидентов погибло почти 150 человек. И всего два человека были осуждены. Из более чем тысячи!
Это не американский город! Руководство надо гнать! А жители Чикаго должны начать доносить на тех, кто совершает преступления. Доносительство должно стать новой модой в Чикаго.
Да. Мы всем сердцем сочувствуем вам и вашей семье, это душераздирающая история…
ДЖИАННО КОЛДУЭЛЛ: С ней всё в порядке. Слава Богу, сейчас с ней всё в порядке. Спасибо.
Это хорошая новость. Но вы приводите большие цифры, вы говорите, что освобождают убийц. У них кончаются электронные браслеты (для отслеживания перемещений поднадзорных лиц. — ИноТВ). В Чикаго выпускают подозреваемых в убийствах, притом что электронных браслетов не хватает. Так что в некоторых случаях подозреваемые в убийствах разгуливают вокруг без всяких ограничений и без всякого надзора!
Во время стрельбы в Чикаго погибла офицер полиции
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицер полиции погибла в результате стрельбы в районе Саут-Сайд в Чикаго (штат Иллинойс, США), еще один полицейский находится в критическом состоянии. Об инциденте пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.
Субботним вечером около 21.30 по местному времени неподалеку от 63-й улицы началась стрельба. В результате тяжелые ранения получили двое полицейских, они доставлены в больницу. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.
Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.
Субботним вечером около 21.30 по местному времени неподалеку от 63-й улицы началась стрельба. В результате тяжелые ранения получили двое полицейских, они доставлены в больницу. Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.
Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.
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Самое обидное что подстрелили из несчастного Чартер Армз Андеркавер калибра 38Сп с двух дюймовым стволом. Но зато не смертельно. А преступность возросла во многих городах США за последний год в два раза и как это будет расхлёбывать Демократическая партия, будет интересно посмотреть.
Так выглядит свобода без ограничений.
Если у них там сорвет резьбу, то будет оччень нехилая резня.
... ну а мы с Вами будем продолжать наблюдение за этим сериалом
Самое обидное что подстрелили из несчастного Чартер Армз Андеркавер калибра 38Сп с двух дюймовым стволом. Но зато не смертельно. А преступность возросла во многих городах США за последний год в два раза и как это будет расхлёбывать Демократическая партия, будет интересно посмотреть.
Так выглядит свобода без ограничений.
Если у них там сорвет резьбу, то будет оччень нехилая резня.
... ну а мы с Вами будем продолжать наблюдение за этим сериалом
Авторский пост
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