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Сериал Бандитский Петербург может отдыхать

Сериал Бандитский Петербург может отдыхать (2 фото + 14 видео)

Автор:
09 августа 2021 14:36
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: криминал   сми   сша   
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Это зона боевых действий, а не американский город, а в целом и вся страна. Всегда самые свежие новости на Калейдоскопе.

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Метки: криминал   сми   сша   
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7k
insaider 2 часа назад
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285
Алексей Давыдов 36 минут назад
никого не напрягает, что в москвобаде чурки стенка на стенку ходит и славян ногами забивают насмерть!? Об США приятней смотреть!?)
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56k
Андрей 56 минут назад
Сейчас светлоликие набегут и нам расскажут, что "зато у них свобода, а вы тут все рабы Путина", "у них каждый гражданин имеет возможность купить оружие и защищать себя от произвола властей" и "вообще, какое нам дело до того, что там происходит - надо о своей стране беспокоиться, о себе думать надо!"
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331
Мурчелло Час назад
Ну и прекрасно.Пусть поедят свое говно,несуны демократии .
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
оплот демократии)))
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230
Fisher1979 2 часа назад
Сериал Бандитский Петербург может отдыхатьПосмотреть
Сериал Бандитский Петербург может отдыхать
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
где-то по крышам Чикаго уже прыгает Хищник
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