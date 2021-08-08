FISHKINET
Сообщество Юмор 12683 поста • 2694 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Смешные и необычные подписи

Смешные и необычные подписи (27 фото)

Автор:
08 августа 2021 19:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   документ   паспорт   подпись   
563
27

Сейчас по интернету бродит такая подборка смешных подписей. Ну а серьезно? Ведь нет никаких правил какая должна быть и какая не должна быть у тебя подпись. Буква «О» или крестик «Х» — это подпись? А если у человека фамилия Богданов, он имеет право подписываться «БОГ»? А вот у меня друг подписыватся «Вор» — ну, Воронков у него фамилия.

Вот про котиков и смайлики я конечно не уверен, что это допустимо, ну опять таки — есть ли какие то правила?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   документ   паспорт   подпись   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ПавлиноУткоЁж Полчаса назад
Витиеватость и затейливость подписи обратно пропорциональна количеству подписываемых документов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
bgv 5 минут назад
по моему, тут в паре мест просто ручку расписывали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sam 16 минут назад
Был у меня коллега по фамилии Хромов, так вот, будучи не в настроении, он часто расписывался левой рукой(амбидекстер) и роспись довольно явственно читалась как "хренвам"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! 21 минуту назад
Однажды у чукчи попросили подписать документы. Он поставил вместо подписи 6 крестиков и объяснил - чукча писать не умеет, первые 3 крестика - это фамилия, имя и отчество. А вторые три - кандидат экономических наук, однако!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
Узнаю Новороссийск.
У меня в паспорте такая же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
parallax 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Похабыч 40 минут назад
https://old.fishki.net/3295733-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.htmlhttps://old.fishki.net/3295733-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.html
https://old.fishki.net/1598847-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.htmlhttps://old.fishki.net/1598847-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото) Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото) Эх, прокачу... Тот самый пост об Uber'е Эх, прокачу... Тот самый пост об Uber'е 30 шедевральных подписей на документах 30 шедевральных подписей на документах Фотограф делает обычные на первый взгляд фото на паспорт, но за кадром всегда творится безумие Фотограф делает обычные на первый взгляд фото на паспорт, но за кадром всегда творится безумие Необъяснимая хр...: будни отдела кадров Необъяснимая хр...: будни отдела кадров Что выросло, то выросло, а также Кто-то слишком много ест Что выросло, то выросло, а также Кто-то слишком много ест
Отто

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма
2
17
Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма
Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат
4
32
Сломались: 20 уморительных котов, которые вас рассмешат
﻿
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Защищенный смартфон Nokia XR20 проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#кино#подборка#Россия#история#позитив#сарказм#интересное#знаменитости#сша
#фото#Юмор#люди#картинки#олимпиада#фильм#ynews#страна#насекомые#прикольные
#факты#СССР#фотографии#спорт#gif#животные#в мире#роль#настроение#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться