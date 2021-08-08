Смешные и необычные подписи

Сейчас по интернету бродит такая подборка смешных подписей. Ну а серьезно? Ведь нет никаких правил какая должна быть и какая не должна быть у тебя подпись. Буква «О» или крестик «Х» — это подпись? А если у человека фамилия Богданов, он имеет право подписываться «БОГ»? А вот у меня друг подписыватся «Вор» — ну, Воронков у него фамилия.

Вот про котиков и смайлики я конечно не уверен, что это допустимо, ну опять таки — есть ли какие то правила?