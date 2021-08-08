Смешные и необычные подписи

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Сейчас по интернету бродит такая подборка смешных подписей. Ну а серьезно? Ведь нет никаких правил какая должна быть и какая не должна быть у тебя подпись. Буква «О» или крестик «Х» — это подпись? А если у человека фамилия Богданов, он имеет право подписываться «БОГ»? А вот у меня друг подписыватся «Вор» — ну, Воронков у него фамилия.
Вот про котиков и смайлики я конечно не уверен, что это допустимо, ну опять таки — есть ли какие то правила?
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У меня в паспорте такая же.
https://old.fishki.net/1598847-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.htmlhttps://old.fishki.net/1598847-vot-jeto-ja-ponimaju--podpisi.html