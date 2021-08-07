Красавицы царской России

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В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.
1.
Балерина Агриппина Ваганова.
Художница Ольга Ширнина (Klimbim) возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни. Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.
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Метки: Россия интересно красавицы странна фотографии
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как изменилось тело человека за 100 лет.
тут даже фраза "на любителя" не катит
А Кшесинская-то как в подборку "красавиц" попала?!
Только за то, что её по очереди трахали члены царствующей семьи Романовых?
Она же РЕАЛЬНО и страшненькая, и низкосракая, и толстоногая. В ней "изящества" - как в деревенской табуретке, вытесанной топором