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Красавицы царской России

Красавицы царской России (46 фото)

Автор:
07 августа 2021 22:08
Метки: Россия   интересно   красавицы   странна   фотографии   
401
46
В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.
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Метки: Россия   интересно   красавицы   странна   фотографии   
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12  комментариев
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5k
pilgrimnl 3 часа назад
чет напомнило, главный инженер подрядчика меня спросил, у вас в компании русские вообще есть? (просто навеяло)

как изменилось тело человека за 100 лет.
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398
Елена Букреева 4 минуты назад
Павлова чем-то похожа на Макарского в роли мадам де Бомон.
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822
QQ 47 минут назад
Ну очень много тряпок. Лучший баланс на мой вкус в 50-х был
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
большинство из них объединяет звезда давида
вот скриншот из Википедии, как их называли в царской России) правду нельзя забывать!
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1k
denis karablev 2 часа назад
Ну некоторые, прям скажем , спорные красавицы...
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5k
Ruk 2 часа назад
зря она фотки попортила.
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29k
he_he 2 часа назад
Отвратительная колоризация фото, ИМХО. Лучше бы чёрно-белые, как изначально были они, выложили.
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49k
SAndre 2 часа назад
это ж сколько Романовым надо было вылакать, чтоб на Матильду-то влазить?
тут даже фраза "на любителя" не катит
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5k
schmubu 2 часа назад
какая неземная красота, простихоспади...
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14k
Поручик 3 часа назад
Павлова - объективно красивая женщина. Юсупова - тоже. Рейснер и Холодная? Вполне.

А Кшесинская-то как в подборку "красавиц" попала?!
Только за то, что её по очереди трахали члены царствующей семьи Романовых?
Она же РЕАЛЬНО и страшненькая, и низкосракая, и толстоногая. В ней "изящества" - как в деревенской табуретке, вытесанной топором
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