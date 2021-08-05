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Скромный труженик тепловоз ТЭ3

Скромный труженик тепловоз ТЭ3 (10 фото)

Автор:
05 августа 2021 17:45
Метки: железные дороги   интересно   тепловозы   техника   
499
10

После окончания Великой Отечественной войны в СССР началось восстановление разрушенной экономики. Строились новые заводы и фабрики, отстраивались разрушенные города. Новые стройки нуждались в строительных материалах и конечно же поставки этих материалов из точки А в точку Б производились по железным дорогам.

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Метки: железные дороги   интересно   тепловозы   техника   
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4  комментария
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185
etheral 3 часа назад
Данные тепловозы эксплуатировались на юге Каз.ССР. Скорее всего из-за их выносливости, ТЭПы и ТЭМы в основном на севере
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68
StaroduB62 etheral 2 часа назад
ТЭП- тепловоз пассажирский, ТЭМ -тепловоз маневровый. А "тройки" работали по всему Союзу, таская грузовые составы. Была еще модификация ТЭ7 для пассажирского движения, но широкого распространения они не получили. Пришли ТЭП-60.
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3k
Klon Час назад
Установленный на тепловоз дизель 2Д100, является адаптацией дизеля от американской подводной лодки времен 2МВ.
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11k
Taximaxi Час назад
Масло жрал,как бегемот веники.
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