Скромный труженик тепловоз ТЭ3

После окончания Великой Отечественной войны в СССР началось восстановление разрушенной экономики. Строились новые заводы и фабрики, отстраивались разрушенные города. Новые стройки нуждались в строительных материалах и конечно же поставки этих материалов из точки А в точку Б производились по железным дорогам.
Возрастал грузопоток, увеличивались вес и длинна поездов. Конечно же встал вопрос о замене паровозов на тепловозы и электровозы. Конструкторским бюро была поставлена задача по проектированию и производству новых, более мощных тепловозов и электровозов.
В 1950 году на Харьковском заводе транспортного машиностроения началось проектирование нового тепловоза. Через три году из ворот завода вышла первая секция тепловоза с номером 001, через некоторое время вторая секция с номером 002. Позже обе секции объединили, а тепловозу был назван ТЭ3.
Этот тепловоз стал легендарным! Он работал на всех железных дорогах страны, став основной парка грузовых тепловозов. Даже сейчас его можно встретить на железных дорогах бывшего СССР! Конструкция локомотива послужила основой для последующих поколений тепловозов.
В июне 1956 года Коломенский завод перешел к выпуску тепловозов, построив первый тепловоз ТЭ3-1001, тем самым окончательно завершив выпуск паровозов. В том же году Луганский завод приступает к производству тепловозов выпустив второй тепловоз ТЭ3-2001.
В конструкцию тепловоза постоянно вносились изменения, изменялся кузов, устанавливались новые аппараты, улучшались конструкции тележек и двигателя. Хоть изначально ТЭ3 разрабатывался и выпускался как грузовой, но таскал он и пассажирские поезда. Строился тепловоз серийно с 1953 по 1973 год. За 20 лет было построено 6800 тепловозов.
В 1956 году на Харьковском заводе транспортного машиностроения выпустил два трехсекционных тепловоза, состоящих из тепловозов ТЭ3 и прицепленных к ним с одной стороны ещё одной секции такого же тепловоза. Полученный локомотив получил название 3ТЭ3.
В 1961 и 1962 годах Луганский тепловозостроительный завод выпустил серию таких тепловозов, которые поступили для работы в Мурманское депо. После нескольких лет эксплуатации большинство локомотивов было переделано на обычные двухсекционные тепловозы ТЭ3.
В 1955 году МПС (Министерство путей сообщения) поручило Харьковскому заводу разработку двухсекционного пассажирского тепловоза на базе ТЭ3.
Конструкторы внесли небольшие изменения в конструкцию тепловоза, плюс конструктивная скорость была поднята до 140 км/час. После чего полученный локомотив пошёл в серию под наименованием ТЭ7. С 1956 по 1962 и 1963-1964 годы Харьковским и Луганским тепловозостроительными заводами было построено несколько небольших партий этих тепловозов. Выпущенные локомотивы работали на линии Москва - Ленинград, а с 1960 года таскали "Дневной Экспресс", из Москвы в Ленинград всего за 6 часов 20 минут.
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