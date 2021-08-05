Скромный труженик тепловоз ТЭ3

Конструкторы внесли небольшие изменения в конструкцию тепловоза, плюс конструктивная скорость была поднята до 140 км/час. После чего полученный локомотив пошёл в серию под наименованием ТЭ7. С 1956 по 1962 и 1963-1964 годы Харьковским и Луганским тепловозостроительными заводами было построено несколько небольших партий этих тепловозов. Выпущенные локомотивы работали на линии Москва - Ленинград, а с 1960 года таскали "Дневной Экспресс", из Москвы в Ленинград всего за 6 часов 20 минут.