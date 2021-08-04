Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить Шереметьево

В российском аэропорту девушка устроила настоящий погром: в порыве ярости она распинала столбики, бросила рекламный щит, оскорбляла пассажиров и подралась с полицейскими. Сотрудники воздушной гавани пытались скурить дебоширку, но она пыталась дать им отпор.
Сотрудники аэропорта сняли на видео, как пассажирка попыталась разгромить Шереметьево. В криках девушки слышны фразы "Я не поеду никуда!", "Значит так?". Судя по всему, её не пустили на рейс. Реальной версии произошедшего нет, поэтому остаётся только гадать, что привело её в ярость. Пассажирка пинала столбики, бросила рекламный щит и ругалась на всех подряд. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые попытались скрутить даму, но и тут она попыталась дать им отпор.
В итоге девушку увели, скрутив её у касс. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Причины такого эмоционального поведения девушки пока не известны.
Источник:
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Когда тебя хотят скурить, вполне естественно будешь дёргаться и орать.
Лучше бы они траву курили, чем девку.
V - поехать в кутузку
ну и как, получилось скурить?