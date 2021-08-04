Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить Шереметьево

Сотрудники аэропорта сняли на видео, как пассажирка попыталась разгромить Шереметьево. В криках девушки слышны фразы "Я не поеду никуда!", "Значит так?". Судя по всему, её не пустили на рейс. Реальной версии произошедшего нет, поэтому остаётся только гадать, что привело её в ярость. Пассажирка пинала столбики, бросила рекламный щит и ругалась на всех подряд. Сотрудники аэропорта вызвали полицейских, которые попытались скрутить даму, но и тут она попыталась дать им отпор.