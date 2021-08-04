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Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить Шереметьево

Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить Шереметьево (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 10:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Шереметьево   дебош   интересное   полиция   фото   
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В российском аэропорту девушка устроила настоящий погром: в порыве ярости она распинала столбики, бросила рекламный щит, оскорбляла пассажиров и подралась с полицейскими. Сотрудники воздушной гавани пытались скурить дебоширку, но она пыталась дать им отпор.

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Метки: ynews   Россия   Шереметьево   дебош   интересное   полиция   фото   
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23  комментария
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40k
Войнов 2 часа назад
Видно же, что бухая в умат, потому и не пустили на рейс.
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11k
Михалыч 21 минуту назад
Самка гамадрила переела забродивших фруктов?
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2k
Isakov Sergey Полчаса назад
"Сотрудники воздушной гавани пытались скурить дебоширку..."
Когда тебя хотят скурить, вполне естественно будешь дёргаться и орать.
Лучше бы они траву курили, чем девку.
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1k
AGold Час назад
шальная императрица
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4k
tamin Час назад
Ну что, и эта барышня поймёт, что вседозволенность только в мемасиках есть
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14k
Hairy. Час назад
Вот отличный пример того, что не нужно бухать с незнакомыми людьми по возможности, поэтому на свадьбах и бывают драки. Такой вот демон как эта тупая пи.зда к примеру, нажрется и теряет человеческий облик. Многих в игнор отправил как раз по этой причине, сраные борогозы.
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6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Новость просто бомба
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35k
jonnyD 2 часа назад
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4k
Parus59 2 часа назад
Не понятно, скурили ее все-таки?
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
протрезвеет ,поплачется и ни чего ей серьезного не будет (
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6k
Кружок 2 часа назад
ББПЕ
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6k
кот базилий 2 часа назад
Это ж хулиганка - сажать однозначно, но нет - оштрафуют и дебоширам всем пример и замануха.
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7k
djinn 2 часа назад
наверное перевес багажа на пару КГ у "победы"))))))
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7k
djinn 2 часа назад
я бы тоже дал отпор если бы меня пытались скурить, я им не конопля!!!!
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22k
Андрей 2 часа назад
Причина тут одна - ТП.
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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80
Thomsen 2 часа назад
<Сотрудники воздушной гавани пытались скурить дебоширку>

ну и как, получилось скурить?

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78
Андрей 2 часа назад
Причины ? Бешенство матки, вот и все причины !
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