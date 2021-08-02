"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий

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Короткое видео о том, как современная девушка разводит парня на деньги, угрожая заявлением в полицию. Кажется, дело Шурыгиной дало свои плоды.
Любопытное видео появилось в Сети. Девушка заявляет парню, что хочет "косарь" за молчание. Иначе она обвинит его в изнасиловании. При этом малолетняя вымогательница уверена, что ей поверят, даже если никакого секса и, тем более, насилия не было.
В машине рядом с девушкой находятся подруги, которые готовы стать свидетельницами и подтвердить, что парень - насильник. Хорошо, что хотя бы часть разговора была снята на камеру.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
К сожалению, истории о том, как девушки из каких-то личных соображений оговаривают мужчин, не единичны. Вспомнить хотя бы Диану Шурыгину, которая благодаря своему вранью стала звездой всевозможных ток-шоу. А в Уфе две дочери оговорили отца, заявив, что он их изнасиловал - таким образом девочки решили отомстить папе за строгое воспитание. Кстати, клеветницу вполне можно наказать, чтобы отбить охоту шантажировать мужчин. Для этого мужчина может составить встречный иск, опираясь на статью 128.1 УК РФ «Клевета», приложив аудиодоказательства. Для лгуньи при этом последствия могут быть довольно серьезными: наказание по статье предусматривают солидный штраф до пятисот тысяч рублей или больше ста с половиной часов обязательных работ – за клевету; до трех миллионов рублей и почти пятьсот часов обязательных работ – за ложное обвинение в изнасиловании.
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Метки: Ложь видео заработок изнасилование шурыгина
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Вообще да, таких надо закрывать на срок равный сроку статьи, на которую обвинение идет+штраф пару лямов в пользу обвиняемого. Ну и как бонусом игнорировать от таких умниц подобные заявления, даже если это будет правдой.
Это дело давало плоды, когда Шурыгиной ещё на свете не было
аффтар потом с этой девки вымогал деньги за не опубликование ролика или что?