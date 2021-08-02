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"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий

"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 07:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ложь   видео   заработок   изнасилование   шурыгина   
4305
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Короткое видео о том, как современная девушка разводит парня на деньги, угрожая заявлением в полицию. Кажется, дело Шурыгиной дало свои плоды.

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Метки: Ложь   видео   заработок   изнасилование   шурыгина   
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26  комментариев
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287
Руслан 2 часа назад
Ну ведь всё решается достаточно просто: показательно посадить несколько таких прошмандовок за ложный донос, огромные штрафы за клевету и желания у таких шмар резко поубавится.
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9k
Атеист Полминуты назад
Вот же ??***??, достанется кому то, не завидую.
Вообще да, таких надо закрывать на срок равный сроку статьи, на которую обвинение идет+штраф пару лямов в пользу обвиняемого. Ну и как бонусом игнорировать от таких умниц подобные заявления, даже если это будет правдой.
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189
Бритва 7 минут назад
б.л.я.д.и.н.а
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34k
Лесли 🥰 15 минут назад
А морду ей зачем запиксили?))))
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5k
Sergey 21 минуту назад
а зачем лицо бл...ди закрыли то ? пусть страна знает своих хероев
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471
Миша Полчаса назад
Кстати, клеветницу вполне можно наказать... Что значит можно - обязаны! Или чем там занимается их долбаная прокуратура.
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2k
STRiX Полчаса назад
Современных прошмандовок, за ложное обвинение в изнасиловании, надо сажать в тюрьму на срок как за изнасилование...
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5k
Shade116 Полчаса назад
Не может быть, а должно обязательно по максималочке, с выплатой компенсации пострадавшей стороне.
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130
Лёха 36 минут назад
Ну это уже наглость! Приличные девушки сперва отсасывают, а потом требуют деньги.
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31k
Григорий 36 минут назад
Нужно за ложные обвинения давать такой же срок, как за изнасилование. Количество желающих поживиться резко упадёт до нуля.
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27k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Кажется, дело Шурыгиной дало свои плоды.©
Это дело давало плоды, когда Шурыгиной ещё на свете не было
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1k
Йожык 43 минуты назад
Постанова? Что-то мало запросила
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1k
BAMBRA 43 минуты назад
Здесь уже никакая не клевета, а вымогательство. Чистая 163 УК.
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20k
Matrosskin 44 минуты назад
Всё просто решается (ну вернее - если бы власти не были импотентами) - срок за ложное обвинение должен ровняться сроку по статье, по которой обвиняют. И несколько показательных процессов. Всё, проблема бы ушла как небывало.
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23k
Батончик с маком 48 минут назад
Мужу тоже так угрожать будет? Типа, купи шубу, а то заяву накатаю за избиение
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5k
zobr Час назад
У меня парень работает в ФСБ
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1k
Александр 2 часа назад
А Малахов уже ищет телефон этого парня?
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99
Имя Фамилия 2 часа назад
к сожалению большинство судебных процессов они выигрывают.почему то основная масса судей и присяжных находится на стороне матери-алкоголички или лживой малолетки,которая заявляет об изнасиловании.все равны же?а,точно,нет.
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733
Алексей 2 часа назад
почему квадратики?
аффтар потом с этой девки вымогал деньги за не опубликование ролика или что?
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