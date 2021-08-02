"Косарь - или напишу заявление об изнасиловании": девушка решила заработать, не прилагая усилий

Любопытное видео появилось в Сети. Девушка заявляет парню, что хочет "косарь" за молчание. Иначе она обвинит его в изнасиловании. При этом малолетняя вымогательница уверена, что ей поверят, даже если никакого секса и, тем более, насилия не было.