Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофой.

0 Достаточно красноречивый жест, указывающий на то, что несмотря на все трения в отношениях, на текущем этапе их развития, стороны предпочитают во главу угла ставить практическое сотрудничество там, где это возможно.

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