Россия поможет тушить Турцию

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Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофой.
Достаточно красноречивый жест, указывающий на то, что несмотря на все трения в отношениях, на текущем этапе их развития, стороны предпочитают во главу угла ставить практическое сотрудничество там, где это возможно.
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Я пять штук насчитал.
В Турцию, наверное, сейчас вообще дёшево
С учётом того, что дожди там идут в основном зимой, вообще непонятно, как там ещё всё не выгорело
а нам фигой в харю от МОК, а нам флаг нельзя, гимн нельзя, а нам санкции все лучше.. ай... надоело