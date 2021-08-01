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Россия поможет тушить Турцию

Россия поможет тушить Турцию (38 фото)

Автор:
01 августа 2021 18:17
Метки: Россия   Турция   поможет?   тушить   
729
38
Так как турки очевидно не справляются с масштабными лесными пожарами, которые охватили Турцию, после российско-турецких переговоров (прошли после обращения турок с просьбой о помощи) достигнута договоренность, в рамках которой РФ направит в Турцию 11 самолетов и вертолетов, которые помогут "другу Реджепу" с тушением пожаров, которые охватили практически половину провинций Турции, при этом местные пожарные с трудом справляются с произошедшей катастрофой.
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Метки: Россия   Турция   поможет?   тушить   
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35  комментариев
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8k
portmen77 4 часа назад
Своё потушите и помогайте хоть чёрту лысому.
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27k
Антон 18 минут назад
Леса горят в России потому, что потом горелый кругляк проще продавать в Китай.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 24 минуты назад
Денег русских наташек и их мужей-рогоносцев, приезжающих в Турцию, которая поддерживает ИГИЛ, мало?
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92
Имя Фамилия Полчаса назад
что бы выглядь хорошо в чужих глазах.понятно.я не против помощи другим государствам,но на деньги соотечественников правительство пытается поднять свой авторитет.лучше бы снизили ценообразование для жителей рф.ведь отсюда вся помощь иностранным друзьям.
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5k
Ya 52 минуты назад
Я добрый человек-всегда говорю что некоторые государства не должны существовать на планете.
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2k
Frank Borman Час назад
Вах! Вован-эфенди прислал нам свои самолеты, чтобы тушили пожары в Анталье. А мы в благодарность сейчас продадим наши беспилотники Байрактары хохлам, чтобы они мочили москалей на Донбассе. Вован, мы тебя любим! И русски Наташа тоже любим!
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198
Юрий Frank Borman Полчаса назад
Многоходовочка
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396
Елена Букреева Час назад
В РФ сейчас горят площади больше всей Турции раз в пять наверное
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5k
Ruk 2 часа назад
Привет якутам!
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5k
Алексей 2 часа назад
Фото пожара автор со всего интернета собирал? Этому фото 20 лет. Пожар в Национальном парке Биттеррут 2000 год США

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132
⛔ Александр ⛔ Алексей Час назад
Некоторые фотки из Австралии и США.
Я пять штук насчитал.
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28
Darudara 2 часа назад
Своё горит - им до лампочки. Зато Пердогану, который сегодня вашим спляшем, завтра нашим, помогают.
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15k
Maks Es 2 часа назад
За Карабах ответочка?
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132
⛔ Александр ⛔ Maks Es 2 часа назад
Скорее всего Курдские повстанцы.
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10k
котегRUS 3 часа назад
Почему наши чинуши не прилетели в Якутию ? посмотрели бы что творится с землёй
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−1
Vargard 3 часа назад
Хотелось бы чтобы Россия помогла тушить Россию
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2k
Мефодий 3 часа назад
мне вот сильно интересно, если после такого харчка в лицо якуты объявят о выходе Саха из состава РФ - что Вован делать-то будет? буквально же с огнём играет.
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198
Юрий Мефодий Полчаса назад
Давно пора. Сколько золота добывают, и всё на маскву, а сами нищие
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−17
Zlaja ptica 3 часа назад
Кстати! На фоне пожаров в Турции резко подскочили цены на туры в Египет.

В Турцию, наверное, сейчас вообще дёшево


С учётом того, что дожди там идут в основном зимой, вообще непонятно, как там ещё всё не выгорело
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34k
Alex 3 часа назад
Птз**ц.... Какие все же дол**бы у нас в правительстве сидят... Карелия горит, Сибирь горит. Нет, б**ть, надо в сраную Турцию авиацию гнать. А эти свиньи при первой возможности нас и предадут.
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198
Юрий Alex Полчаса назад
Со всем согласен, кроме свиней
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3k
Иван 4 часа назад
Якутию уже потушили?
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198
Юрий portmen77 3 часа назад
Который сбил самолёт за помидоры
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8k
Vacony 4 часа назад
а нам кто то помогал ? ну хоть когда то ? у самих сибирь горит, наводнения и вообще... а мы ну всем помочь, ну везде гум помоom послать ... ну когда все хорошо, ладно... но блин всем и везде без разбора...
а нам фигой в харю от МОК, а нам флаг нельзя, гимн нельзя, а нам санкции все лучше.. ай... надоело
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132
⛔ Александр ⛔ ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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198
Юрий Vacony 21 минуту назад
Ну, так вы ж отказываетесь, Ди Каприо предлагал, но нет, гордыня не позволила от "загнивающей" Америки помощь принять
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198
Юрий ☭Cheкаво☭ 20 минут назад
Та успакойся, премию не получишь
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Viejo Borracho Dikobraz 4 часа назад
Видать депутатский корпус проголосовал за спасение своей недвижки :-)
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