"Звезда в шоке" задекларировал свой годовой доход

Стало известно, что на счету представителя экологической партии «Зеленые» Зверева хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. Помимо этого, он является владельцем двух квартир в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метра.



Согласно декларации, доход Зверева за год составил 304,9 тысячи рублей. Сергей также указал источники своего заработка — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.

Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты 22 июля. О том, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии, стало известно двумя неделями ранее. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.



Зверев родом с берегов Байкала. И очень давно выступает за сохранение озера, за его экологию. Не хайпует. Местные жители поэтому его и выдвинули кандидатом в депутаты от Бурятии. И навряд ли он неправду написал в своей декларации. Проверяться ведь будет. Зачем ему скандал при выдвижении...