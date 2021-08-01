"Звезда в шоке" задекларировал свой годовой доход

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"Звезда в шоке", он же российский стилист и шоумен Сергей Зверев, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии, задекларировал денежные средства на своем банковском счету. Соответствующий документ доступен на сайте Центризбиркома. И согласно этому документу он можно сказать "нищеброд".
Стало известно, что на счету представителя экологической партии «Зеленые» Зверева хранится сумма в размере 303,8 тысячи рублей. Помимо этого, он является владельцем двух квартир в Москве, площади которых составляют 55,6 и 94,7 квадратных метра.
Согласно декларации, доход Зверева за год составил 304,9 тысячи рублей. Сергей также указал источники своего заработка — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.
Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты 22 июля. О том, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии, стало известно двумя неделями ранее. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.
Зверев родом с берегов Байкала. И очень давно выступает за сохранение озера, за его экологию. Не хайпует. Местные жители поэтому его и выдвинули кандидатом в депутаты от Бурятии. И навряд ли он неправду написал в своей декларации. Проверяться ведь будет. Зачем ему скандал при выдвижении...
Согласно декларации, доход Зверева за год составил 304,9 тысячи рублей. Сергей также указал источники своего заработка — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.
Сергей Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты 22 июля. О том, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии, стало известно двумя неделями ранее. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.
Зверев родом с берегов Байкала. И очень давно выступает за сохранение озера, за его экологию. Не хайпует. Местные жители поэтому его и выдвинули кандидатом в депутаты от Бурятии. И навряд ли он неправду написал в своей декларации. Проверяться ведь будет. Зачем ему скандал при выдвижении...
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Метки: Доход Звезда в шоке годовой задекларировал
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Вам мало гимнастов, боксеров и скоморохов в Думе, разрабатывающих и принимающих законы страны?
Работяга и талантливый стилист?!... Помилуйте, в чём он проявил себя как работяга? Ну да бог с этим. Может быть вы где-то и углядели его трудолюбие. А вот стилист!... Как стилист он - полное говно. Достаточно на него посмотреть. Напялить на себя сорочью радость, парчовые шмотки, блестящие как ёлочные игрушки и жестяную корону из анодированной жести с приклеенными стекляшками может любая цыганка. Он ни разу не появился на публике, выглядя как талантливый стилист. Стилист сам должен выглядеть стильно, а не как пугало.