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"Звезда в шоке" задекларировал свой годовой доход

"Звезда в шоке" задекларировал свой годовой доход (2 фото)

Автор:
01 августа 2021 15:16
Метки: Доход   Звезда в шоке   годовой   задекларировал   
617
2
"Звезда в шоке", он же российский стилист и шоумен Сергей Зверев, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии, задекларировал денежные средства на своем банковском счету. Соответствующий документ доступен на сайте Центризбиркома. И согласно этому документу он можно сказать "нищеброд".

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Метки: Доход   Звезда в шоке   годовой   задекларировал   
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5k
Ruk 2 часа назад
ну почему страной пытаются рулить не экономисты, администраторы и политики, а валуевы, терешковы, и прочие артисты и стилисты?
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361
Филимон Филимонов 6 минут назад
Интересно одно.Кто же это Чупакку в политику толкает ,кто в него вкладывается? Сам то он не два ,а три ноля.
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40k
Александр Час назад
А честно, на фоне последних событий и говна, которое происходит в стране - Зверев очень стоящий кандидат. Он по крайней мере какую то нормальную позицию держит, для людей. Хоть и фрик. Но лучше такой фрик, чем эти зажравшиеся охеревшие рожи, которые занимают кресла сейчас.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Ну во первых Зверев деньги не наворовал. Во вторых он работяга и стилист талантливый. А что эпатажный -так работа такая.
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
я прижал в россию пару лет назад.. то же бабки не светил мало ли что..
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370
Мурчелло 2 часа назад
Круто в костюме выглядит.
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