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Город Сысерть

Город Сысерть (41 фото)

Автор:
30 мая 2021 23:51
Метки: Сысерть   горы   индустрия   металлургия   урал   эстетика   
110
41
О том, как сейчас поживает родина Павла Бажова — а значит, всех уральских сказок.
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Метки: Сысерть   горы   индустрия   металлургия   урал   эстетика   
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2  комментария
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11k
ss 2 часа назад
Бывал в Сысерти. А вот на Старой Линзе не довелось. Нужно будет посетить, при случае.
Что же касается Бажова, то... Вот если о русских сказках А.С.Пушкин писал, - "Там русский дух, там Русью пахнет", - то про бажовские сказки можно сказать, что там уральский дух, которым пронизана Сысерть.
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Владимир 2 часа назад
Путину и его корешам это не нужно!
это проклятое наследие СССР

понастроили городов в какой то глуши! вот уроды!

Вас рожать не просили!
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