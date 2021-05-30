Город Сысерть

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О том, как сейчас поживает родина Павла Бажова — а значит, всех уральских сказок.
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И ещё немного Старой Линзы. К сожалению, сейчас сооружения карьера недоступны для посещения: туристы сообщают нам, что всё затоплено около 4-5 лет назад.
Авторский пост
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Что же касается Бажова, то... Вот если о русских сказках А.С.Пушкин писал, - "Там русский дух, там Русью пахнет", - то про бажовские сказки можно сказать, что там уральский дух, которым пронизана Сысерть.
это проклятое наследие СССР
понастроили городов в какой то глуши! вот уроды!
Вас рожать не просили!