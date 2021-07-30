Продолжаем жечь на летнем позитиве

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Ситуации в нашей повседневности на позитивной ноте... ибо - Лето!
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Почему решили что наша гласная А должна соответствовать Ка???
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Не заморачивайтесь, указанная выше табличка "соответствия" ничему не соответствует.