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Продолжаем жечь на летнем позитиве

Продолжаем жечь на летнем позитиве (21 фото)

Автор:
30 июля 2021 13:41
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   мемы   
2907
21

Ситуации в нашей повседневности на позитивной ноте... ибо - Лето!

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Метки: Разное   картинки   мемы   
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9k
Касьян Пуздой 4 часа назад
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289
Hryundel 4 часа назад
Имя на японском: Катокачимотакифу.
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798
Hornet 7 часов назад
Не "взбудануло", а ВЗБУТЕТЕНЕЛО.
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−1
52k
Похабыч 7 часов назад
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Очевидное-Невероятное 8 часов назад
У японцев есть привычные для нас гласные буквы А, И, У, Э О, Я, Ю, Ё
Почему решили что наша гласная А должна соответствовать Ка???
--
Не заморачивайтесь, указанная выше табличка "соответствия" ничему не соответствует.
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