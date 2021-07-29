Грустная весть для любителей рок музыки

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на 72-м году жизни, во сне, умер бас гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл
Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою карьеру музыканта начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом (Rocky Hill) и Фрэнком Бирдом. В 1968 году они оказываются в Хьюстоне, где их покидает Рокки из-за творческих разногласий . Дасти и Фрэнк входят в ZZ Top, группу Билли Гиббонса (Billy Gibbons) формируя состав из трёх человек, который сохранился неизменным до наших дней. Первый концерт как трио ZZ Top отыграли 10 февраля 1970 года в Бомонте, для чего Дасти Хилл даже одолжил чью-то бас-гитару.
В 2000 году стало известно о том, что Дасти болен Гепатитом С, однако музыкант смог вернуться к творческой и концертной деятельности и поддержать группу. Вот как он говорил об этом: «Я — живое доказательство того, что с гепатитом С можно справиться, а с ZZ Top — нет»
Хилл умер во сне 28 июля 2021 года. О смерти музыканта сообщили его товарищи по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд/
В 2000 году стало известно о том, что Дасти болен Гепатитом С, однако музыкант смог вернуться к творческой и концертной деятельности и поддержать группу. Вот как он говорил об этом: «Я — живое доказательство того, что с гепатитом С можно справиться, а с ZZ Top — нет»
Хилл умер во сне 28 июля 2021 года. О смерти музыканта сообщили его товарищи по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд/
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Барабанщик фигачит по барабанам и думает: "Сколько баб красивых, после концерта оттянусь!"
Гитарист латает на гитаре и думает:"После концерта со спонсором нажрусь хорошего виски до потери пульса".
Басист дёргает струны на басу и думает: "си-бемоль, ми-бемоль, си-бемоль, ми-бемоль..."
Long Live Rock 'n' Roll!!!
Вот моя самая любимая тема. Простая, как Техас. Сложная, как ЗиЗиТоп.