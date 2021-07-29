Грустная весть для любителей рок музыки

Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою карьеру музыканта начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом (Rocky Hill) и Фрэнком Бирдом. В 1968 году они оказываются в Хьюстоне, где их покидает Рокки из-за творческих разногласий . Дасти и Фрэнк входят в ZZ Top, группу Билли Гиббонса (Billy Gibbons) формируя состав из трёх человек, который сохранился неизменным до наших дней. Первый концерт как трио ZZ Top отыграли 10 февраля 1970 года в Бомонте, для чего Дасти Хилл даже одолжил чью-то бас-гитару.



В 2000 году стало известно о том, что Дасти болен Гепатитом С, однако музыкант смог вернуться к творческой и концертной деятельности и поддержать группу. Вот как он говорил об этом: «Я — живое доказательство того, что с гепатитом С можно справиться, а с ZZ Top — нет»



Хилл умер во сне 28 июля 2021 года. О смерти музыканта сообщили его товарищи по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд/