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Грустная весть для любителей рок музыки

Грустная весть для любителей рок музыки (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 01:05
Метки: music   rock   хард   
370
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на 72-м году жизни, во сне, умер бас гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл

Авторский пост

Метки: music   rock   хард   
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16  комментариев
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1k
_♛_ Автор поста 2 часа назад
как раз вчера их слушал, а тут бац и в новостях... Аж дыхание спёрло... жаль!!!
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119k
arek14 Полчаса назад
Если кто помнит фильм "Назад в будущее", то там они снимались.
Ссылка youtu.be
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15k
Maks Es Полчаса назад
Идёт концерт.
Барабанщик фигачит по барабанам и думает: "Сколько баб красивых, после концерта оттянусь!"
Гитарист латает на гитаре и думает:"После концерта со спонсором нажрусь хорошего виски до потери пульса".
Басист дёргает струны на басу и думает: "си-бемоль, ми-бемоль, си-бемоль, ми-бемоль..."
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2k
Александр Полчаса назад
Очень печальная новость, спи спокойно Дастин
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15k
Фил Ософф 56 минут назад
Покупал билеты на их концерты всегда, когда ZZ Top приезжали в нашу деревню в Силиконке. Всегда что то мешало пойти на концерт, отдавал билеты. Пару лет назад таки удалось послушать вживую... Как, скажите мне, как три музыканта могли так развлекать публику в течение стольких лет!? Помню себя еще в нежном возраесте, когда подумал, что надо бы еще их альбомчики поискать.... Жаль... Эпоха уходит.
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_♛_ Автор поста Час назад
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_♛_ Автор поста Час назад
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_♛_ Автор поста Час назад
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_♛_ Автор поста Час назад
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715
Monher 2 часа назад
Вот и уходят легенды... Покойся с миром..
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3k
Klon 2 часа назад
Эхх... Очень печально.
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55k
Андрей 2 часа назад
R.I.P.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 4 часа назад
Ох, жалко. Без него группы уже не будет. Очень харизматичная группа.
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62k
Доктор Джонс 5 часов назад
Печально...
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5k
Divergent?!? 7 часов назад
Моя семья спокойно к ним всегда относилась, хотя отец и привез домой один из их дисков. Но для меня они очень своеобразные, потому я слушал много дисков.

Вот моя самая любимая тема. Простая, как Техас. Сложная, как ЗиЗиТоп.
Ссылка www.youtube.com
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