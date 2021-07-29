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Тест по современным технологиям

Тест по современным технологиям

Автор:
29 июля 2021 10:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: HTML   icq   Тесты   современные технологии   тест   тор   
1071
1
Отличаете ли ICQ от Skype? Что вы знаете о Даркнете? Что можно сделать при помощи html? Если вы знаете ответы на эти вопросы, то тест покажется вам лёгким. Ну а чтобы проверить себя — можно просто пройти данный тест.
Что такое CMS?
Что такое CMS?
Система управления содержимым, которая позволяет обмениваться мгновенными сообщениями
Графический редактор, позволяющий работать с растровой графикой
Система управления контентом, позволяющая добавлять текст и медиа на сайт

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Одна из этих технологий не является языком программирования
Одна из этих технологий не является языком программирования
HTML
С++
Perl

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Можно ли вставить гиперссылку на изображение?
Можно ли вставить гиперссылку на изображение?
Можно
Нельзя

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Что такое Debian, Fedora и Slackware?
Что такое Debian, Fedora и Slackware?
Виды мессенджеров для обмена мгновенными сообщениями
Почтовые протоколы
Виды ОС Linux

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Гипотетическая ситуация. Заказчик прислал вам документы в формате .7z. Чем открыть этот формат?
Гипотетическая ситуация. Заказчик прислал вам документы в формате .7z. Чем открыть этот формат?
Архиватором
Программой MS Word
Любой программой, которая умеет открывать презентации

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Что такое SSD?
Что такое SSD?
Устройство, которое позволяет хранить данные
Один из видов копировальных аппаратов
Современный аналог факса

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Какое сочетание клавиш сворачивает все открытые окна в ОС Windows и Linux?
Какое сочетание клавиш сворачивает все открытые окна в ОС Windows и Linux?
Alt+Tab
Ctrl+Alt+Del
Win+D

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Какой программой следует воспользоваться, чтобы зайти в Даркнет?
Какой программой следует воспользоваться, чтобы зайти в Даркнет?
Tor
ICQ
Skype

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: HTML   icq   Тесты   современные технологии   тест   тор   
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7  комментариев
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15k
Игорь Хомченко Час назад
5 баллов. Не в амперах ли измеряется сила тока?
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6k
Ivan 13 минут назад
А чё нам, сисадминам...
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6k
Мистер Фикс 16 минут назад
Debian, Fedora... без понятия, что это)
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28k
Игорь 19 минут назад
А чего нет этой картинки для полноты?
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27k
Антон 19 минут назад
Слишком легко.
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429
Никита Час назад
Ну 5.. вопросы простенькие
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