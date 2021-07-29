Отличаете ли ICQ от Skype? Что вы знаете о Даркнете? Что можно сделать при помощи html? Если вы знаете ответы на эти вопросы, то тест покажется вам лёгким. Ну а чтобы проверить себя — можно просто пройти данный тест.

Тест по современным технологиям 0