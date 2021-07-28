Почему именно медведь?

Спортивный оператор, который умеет подбирать ракурсы

Сказка про Леви Страусса и его джинсы

Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы

В машине гаишников нашли почти миллион рублей взяток

Последний герой

Смешные и познавательные картинки

"Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую...

Чрезвычайно глупый поступок

Ретро фотографии

Топ финансовых пирамид современной России

Как воруют телефоны у туристов и автомобилистов в Африке

Просто гифки, всякие и разные

Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных

5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио

Летняя Москва 1980-го в объективе мастера фотографии Раймона Депардона

Гифки

Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально