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Фронтовые сестрёнки

Фронтовые сестрёнки (17 фото)

Автор:
28 июля 2021 12:21
Сообщество : Военное
Метки: война   медики   мужество.   
859
17
Пост посвящаю своей родной тёте Тане. Всю войну прошла сначала санитаркой,потом,после контузии на передовую не пустили, служила в медсанбате. К сожалению,я её живой не застал,даже фото нет.
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Метки: война   медики   мужество.   
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21k
Ваня 6 часов назад
низки поклон нашим женщинам войны...
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1k
Владимир 3 часа назад
В армии был санинструктором. Когда попал в учебную роту, подумал, что какую же халяву я отхватил. Через несколько часов эти мысли улетучились. Среди всех учебок, которые были на территории, медиков имели жестче всего. Связисты, водилы, саперы, танкисты с жалостью смотрели на салаг роты санинструкторов. Кроме жесточайших хоз.работ и нарядов будущего санинструктора ждал стадион ( по четвергам в ОЗК), карьер для перетаски раненых, и танк для эвакуации раненых танкистов. Я не толстый в учебку пришел, но через полгода в войска уезжал на 10 кг меньше. Очень хотелось сесть в поезд, и ехать так, чтобы тебя никто не трогал и жрать конфет. Никаких девок или алкоголя не надо.
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55k
Андрей 3 часа назад
- Сестpа,ты помнишь как из боя
Меня ты вынесла в санбат?
- Oстались живы мы с тобою
В тот pаз, товаpищ мой и бpат.

Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит подвигов и славы
Победы над вpагом кpовавым
Hа всю оставшуюся жизнь
Hа всю оставшуюся жизнь
Ссылка youtu.be
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34k
Alex 5 часов назад
Низкий им поклон!
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