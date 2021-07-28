Фронтовые сестрёнки

18.

Светлана Чуева.



Первое стихотворение, посвященное женщине, прошедшей военной медсестрой от стен блокадного Ленинграда до Кенигсберга. Она прожила больше 90 лет.

Моя двоюродная тетя - Шатаева Надежда Александровна, в войну шестнадцатилетняя Кнопка, медсестра.

О ней...



Мамочка, пожалуйста, прости!

Я ушла однажды на рассвете.

Здесь у нас, как дома, соловьи,

Дует шаловливый южный ветер.

Яркая зелёная трава,

Белые берёзки над оврагом.

Мысли здесь другие и слова...

Боль и смерть все время ходят рядом.

Был вчера у нас тяжёлый бой,

Многие в траве лежать остались.

Смерти все равно, что молодой -

Ей непостижимо слово " жалость".

Смерти все равно, что дома ждут,

Верят, что вернётся невредимый.

Видно, у судьбы другой расчет -

Пули не всегда проходят мимо.

Кровью захлебнулся медсанбат,

Болью и отчаяньем безмерным.

Как же было больно их терять,

Как же было страшно им наверно...

Мама, не волнуйся за меня!

Буду я предельно осторожной.

Знай, что унесу из под огня

Тех, кого спасти ещё возможно.

Я у смерти многих отберу,

Хоть и тяжело тягаться с нею.

Мам, я обещаю - не умру,

Выживу, поверь мне, я сумею.