Фронтовые сестрёнки

859
17
Пост посвящаю своей родной тёте Тане. Всю войну прошла сначала санитаркой,потом,после контузии на передовую не пустили, служила в медсанбате. К сожалению,я её живой не застал,даже фото нет.
×
18.
Светлана Чуева.
Первое стихотворение, посвященное женщине, прошедшей военной медсестрой от стен блокадного Ленинграда до Кенигсберга. Она прожила больше 90 лет.
Моя двоюродная тетя - Шатаева Надежда Александровна, в войну шестнадцатилетняя Кнопка, медсестра.
О ней...
Мамочка, пожалуйста, прости!
Я ушла однажды на рассвете.
Здесь у нас, как дома, соловьи,
Дует шаловливый южный ветер.
Яркая зелёная трава,
Белые берёзки над оврагом.
Мысли здесь другие и слова...
Боль и смерть все время ходят рядом.
Был вчера у нас тяжёлый бой,
Многие в траве лежать остались.
Смерти все равно, что молодой -
Ей непостижимо слово " жалость".
Смерти все равно, что дома ждут,
Верят, что вернётся невредимый.
Видно, у судьбы другой расчет -
Пули не всегда проходят мимо.
Кровью захлебнулся медсанбат,
Болью и отчаяньем безмерным.
Как же было больно их терять,
Как же было страшно им наверно...
Мама, не волнуйся за меня!
Буду я предельно осторожной.
Знай, что унесу из под огня
Тех, кого спасти ещё возможно.
Я у смерти многих отберу,
Хоть и тяжело тягаться с нею.
Мам, я обещаю - не умру,
Выживу, поверь мне, я сумею.
Первое стихотворение, посвященное женщине, прошедшей военной медсестрой от стен блокадного Ленинграда до Кенигсберга. Она прожила больше 90 лет.
Моя двоюродная тетя - Шатаева Надежда Александровна, в войну шестнадцатилетняя Кнопка, медсестра.
О ней...
Мамочка, пожалуйста, прости!
Я ушла однажды на рассвете.
Здесь у нас, как дома, соловьи,
Дует шаловливый южный ветер.
Яркая зелёная трава,
Белые берёзки над оврагом.
Мысли здесь другие и слова...
Боль и смерть все время ходят рядом.
Был вчера у нас тяжёлый бой,
Многие в траве лежать остались.
Смерти все равно, что молодой -
Ей непостижимо слово " жалость".
Смерти все равно, что дома ждут,
Верят, что вернётся невредимый.
Видно, у судьбы другой расчет -
Пули не всегда проходят мимо.
Кровью захлебнулся медсанбат,
Болью и отчаяньем безмерным.
Как же было больно их терять,
Как же было страшно им наверно...
Мама, не волнуйся за меня!
Буду я предельно осторожной.
Знай, что унесу из под огня
Тех, кого спасти ещё возможно.
Я у смерти многих отберу,
Хоть и тяжело тягаться с нею.
Мам, я обещаю - не умру,
Выживу, поверь мне, я сумею.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с патриотическими надписями
- Для чего некоторые немецке солдаты носили на груди загадочные пластины?
- 40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
- Этого ждали и боялись: боевые дроны впервые самостоятельно атаковали людей
- Какую роль сыграли животные в Первой мировой войне
55
Понравилось55
Новости партнёров
Меня ты вынесла в санбат?
- Oстались живы мы с тобою
В тот pаз, товаpищ мой и бpат.
Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит подвигов и славы
Победы над вpагом кpовавым
Hа всю оставшуюся жизнь
Hа всю оставшуюся жизнь