Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Что же пошло не так с Олимпиадой в этот раз? На самом деле ничего такого, о чем бы много и часто не предупреждали последние годы – хотя правильнее сказать, что серьезные проблемы назрели не столько у Олимпийских игр, сколько у большого спорта в целом. А предупреждения эти сводились, собственно, к очевидному: большому спорту не стоит пилить сук, на котором он сидит, а если он продолжит это делать, имеет смысл быть готовым к неизбежным печальным последствиям. Безусловно, «русское допинговое дело» внесло свою внушительную лепту в данный результат, но процесс куда масштабнее и сложнее.



Он – большой спорт – является продуктом и плотью от плоти глобальной системы, созданной по итогам Второй мировой войны. Он не идеален (и никогда таким не был), полон пороков и грязных тайн. Но тем не менее у него было несколько важнейших и по-настоящему выдающихся достоинств, которые заставляли миллиарды людей на планете ощущать свою сопричастность ему и сопереживать событиям в нем.



Главным из достоинств было то, что большой спорт представлял собой сбалансированную систему, в которой ни одна из главных мировых сил не имела безоговорочного преимущества. В результате чего никто не имел возможности навязывать и требовать от других неприемлемых для них условий. И неважно, идет ли речь о наказании целой страны по «допинговой статье», преклонении колен перед BLM-идолами или допуске мужчин (прошедших процедуры трансгендерных изменений) к женским соревнованиям.