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Почему никому не интересна Олимпиада в Токио

Почему никому не интересна Олимпиада в Токио (7 фото)

Автор:
28 июля 2021 11:22
Метки: олимпиада   пекин   спорт   токио   
1636
7
Обстоятельства, при которых проходит нынешняя Олимпиада, невольно заставляют вспомнить другие Игры, от которых нас отделяют уже 13 лет.
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Метки: олимпиада   пекин   спорт   токио   
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27  комментариев
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11
SHIBAN 4 часа назад
Смотрел спорт в эпоху распада СССР, Было за что болеть - РЕАЛЬНО !

Сейчас кто-то пытается на этом заработать, мне то с чего на это смотреть а тем более ещё болеть и сопереживать.
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52k
Похабыч 37 минут назад
Вижу пост кремлеблевотины - ставлю минус!
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340
Симплекс Час назад
Что за поток дерьма я сейчас прочитал?
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3k
Иван 2 часа назад
Это щас общемировой тренд валить все проблемы на общемировой тренд.
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64k
7guest 3 часа назад
Ну да, настолько неинтересно, что Юсова целый пост про неё накатала.
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212
Zlaja ptica 3 часа назад
Никому не интересно, листай дальше!
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212
Zlaja ptica Мерзавец... 2 часа назад
Я же говорю - листай дальше
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21k
Ваня 3 часа назад
надо вернуть "игры доброй воли"...
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212
Zlaja ptica G@M 41 минуту назад
Абхазию забыл. Венесуэла приедет, если денег на дорогу дадут
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25k
Лабуда 3 часа назад
Глобалисты с либерастами испортили всё до чего дотянулись! Это не только олимпиада, это и семейные ценности, и СМИ, и международный рынок.

Нормальным странам нужно отгораживаться от свихнувшегося запада и строить нормальный мир!
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55k
Андрей 4 часа назад
Может, повторюсь, но сегодня Олимпиада, как и прочие массовые зрелища международного масштаба - до нельзя политизирована и явно ангажирована определёнными кругами, продвигающими свою х.рню в массы. В ту же кучу сложить Евровидение, Нобелевскую премию (не научную - пока не добрались вроде) и подобное.
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9k
Александр 4 часа назад
Странно, что ещё СМС-голосование за призовые места не ввели...
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212
Zlaja ptica 4 часа назад
Опять наша пчёлка всякое гно тащит....

Так ей не интересна олимпиада, аж кушать не может. В прошлый раз вывалила фейк о "массовых протестах японцев против олимпиады, из-за которых чуть её не закрывают", по факту оказалось - был митинг на закрытой территории максимум 50 человек.

Возвращаю комментарий и мемчик

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2
kuzi1974 4 часа назад
А что, олимпиада началась? наши без флага как предатели Нахе* такую олимпиаду!
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3k
Александр 4 часа назад
А что, ОЛИМПИАДА началась?
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3k
Александр 4 часа назад
А что, олимпиада началась?
Да и пёс с ней...
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18k
Anna 4 часа назад
Танюш, ты это, не АЛАРМИРУЙ раньше времени, ладно?
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5k
Ruk 4 часа назад
про основу олимпиад давно забыли, не место на олимпиадах спортсменам профессионалам, сейчас это бизнес проект, щедро разбавленный политическими амбициями.
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