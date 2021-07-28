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Тест: угадайте фильм девяностых по одному кадру

Тест: угадайте фильм девяностых по одному кадру

Автор:
28 июля 2021 08:38
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   голливуд   девяностые   кино   кинотесты   тест   фильмы   
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В этом тесте фигурируют ленты девяностых, снятые за пределами СССР/России. Сможете угадать классику кинематографа?
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Титаник
Человек в железной маске
Комната Марвина
Быстрый и мёртвый
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Леон
Французский поцелуй
Ягуар
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Бэтмен и Робин
От заката до рассвета
Один прекрасный день
Миротворец
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Последний киногерой
Правдивая ложь
Джуниор
Стиратель
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Побег из Шоушенка
Семь
Столкновение с бездной
Цепная реакция
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Молчание ягнят
Мэверик
Контакт
Анна и король
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Плохие парни
День независимости
Враг государства
Люди в чёрном
Из какого фильма кадр?
Из какого фильма кадр?
Американская история X
Шулера
Бойцовский клуб

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Метки: Тесты   голливуд   девяностые   кино   кинотесты   тест   фильмы   
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Александр Касаткин 16 минут назад
это каким надо быть задротом, что бы определить по этому кадру правильно фильм... 90х...
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