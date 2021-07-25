Сегодня 41 год как не стало Владимира Высоцкого

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Владимир Семенович Высоцкий, биография которого волнует поклонников его творчества, уже давно стал легендой кинематографа, музыки и театра. Его личность интересна не только старшему поколению, молодые люди также слушают его песни. Его творчество невозможно отнести к какому-то определенному стилю, так как оно всегда выходит за любые рамки.
Владимир Высоцкий, биография которого началась 25 января 1938 года, родился в Москве. Его семья в то время жила в большой коммунальной квартире. Его отец, Семен Владимирович, был актером и бардом, а мама, Нина Максимовна, работала переводчиком – референтом.
Во время войны семья Высоцких была эвакуирована в Оренбургскую область. Несмотря на то что Владимиру было всего лишь четыре года, но этот эпизод в своей биографии он запомнил. В эвакуации семья прожила два года, а затем снова вернулась в столицу.
Но жизнь родителей стала разлаживаться, и после войны они сразу же разошлись. Когда мальчику исполнилось девять лет, он попал в Германию, где ему пришлось совсем непросто. Мама вышла замуж второй раз, но отношения с отчимом у мальчика сразу не сложились. Отец тоже женился, и с мачехой у ребенка отношения складывались лучше, чем с отчимом. Владимир Высоцкий, в 1949 году возвращается на родину, поселившись у отца.
Во время войны семья Высоцких была эвакуирована в Оренбургскую область. Несмотря на то что Владимиру было всего лишь четыре года, но этот эпизод в своей биографии он запомнил. В эвакуации семья прожила два года, а затем снова вернулась в столицу.
Но жизнь родителей стала разлаживаться, и после войны они сразу же разошлись. Когда мальчику исполнилось девять лет, он попал в Германию, где ему пришлось совсем непросто. Мама вышла замуж второй раз, но отношения с отчимом у мальчика сразу не сложились. Отец тоже женился, и с мачехой у ребенка отношения складывались лучше, чем с отчимом. Владимир Высоцкий, в 1949 году возвращается на родину, поселившись у отца.
Еще в Германии Владимир Высоцкий, занимался музыкой, обучаясь игре на фортепиано. Но после возвращения в Москву он знакомится с молодежью пятидесятых годов, что и подтолкнуло его начать петь. Сначала его музыку можно было отнести к такому направлению как блатная романтика. Его песни звучали вечерами, когда собирались компании на улице, чтобы поиграть на гитаре. Вот тогда-то Владимир и стал серьезно относиться к своему новому увлечению, не выпуская из рук гитару.
После окончания школьного образования Владимир Высоцкий поступил в столичный строительный институт. Но через шесть месяцев бросил его, поняв, что ему эта профессия не нравится. А уже на следующий год он поступил во МХАТ.
В десять лет начинается и творческая биография Владимира Высоцкого. В "Википедии" и биографии сказано, что артист еще в школьные годы стал посещать драматический кружок и выступать на сцене. В театральном институте он выступал на сцене в спектакле «Преступление и наказание». А после окончания учебы поступил на работу в театр имени Пушкина, но долго там не задержался и перешел работать в театр Миниатюр, где в основном был задействовать лишь только в массовках и небольших эпизодах.
В биографии Владимира Высоцкого также отмечается, что он пробовал устроиться и в театр «Современник», но все попытки оказались неудачными. Выбрав театр на Таганке, он смог реализовать себя на его сцене. В этом театре он проработал до самой смерти. Именно на этой сценой им были сыграны такие роли как Гамлет, Галилей, Пугачев и другие.
После окончания школьного образования Владимир Высоцкий поступил в столичный строительный институт. Но через шесть месяцев бросил его, поняв, что ему эта профессия не нравится. А уже на следующий год он поступил во МХАТ.
В десять лет начинается и творческая биография Владимира Высоцкого. В "Википедии" и биографии сказано, что артист еще в школьные годы стал посещать драматический кружок и выступать на сцене. В театральном институте он выступал на сцене в спектакле «Преступление и наказание». А после окончания учебы поступил на работу в театр имени Пушкина, но долго там не задержался и перешел работать в театр Миниатюр, где в основном был задействовать лишь только в массовках и небольших эпизодах.
В биографии Владимира Высоцкого также отмечается, что он пробовал устроиться и в театр «Современник», но все попытки оказались неудачными. Выбрав театр на Таганке, он смог реализовать себя на его сцене. В этом театре он проработал до самой смерти. Именно на этой сценой им были сыграны такие роли как Гамлет, Галилей, Пугачев и другие.
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Тексты к своим песням артист писал сам. Свое первое стихотворение он написал еще в школьные годы, посвятив его смерти Сталина. «Моя клятва» стало печальным его произведением. Но вот первой песней талантливого музыканта стала песня «Татуировка». Впервые она была исполнена в 1961 году в Ленинграде. Но есть песня, которая была написана раньше. Песню «Сорок девять дней», посвященную подвигу солдат России, которые дрейфовали по Тихому океану, он не любил и всегда говорил о ней негативно.
Владимир Семенович своим наставником всегда считал Булата Окуджаву, в творчестве которого он черпал свое вдохновение. Ему же он посвятил свое произведение «Песня о Правде и лжи». Первые песни, которые он начал писать в шестидесятые годы, не были высоко оценены слушателями, да и самому Высоцкому они особо не нравились. Юношеский период музыканта Высоцкого окончился песней «Подводная лодка», которую он написал в 1965 году.
Владимир Семенович своим наставником всегда считал Булата Окуджаву, в творчестве которого он черпал свое вдохновение. Ему же он посвятил свое произведение «Песня о Правде и лжи». Первые песни, которые он начал писать в шестидесятые годы, не были высоко оценены слушателями, да и самому Высоцкому они особо не нравились. Юношеский период музыканта Высоцкого окончился песней «Подводная лодка», которую он написал в 1965 году.
Лишь только в 1968 году слава и популярность стали приходит к Владимиру Высоцкому. Сначала выходит его первая пластинка с авторскими песнями, а затем он пишет еще и музыку к кинокартине «Вертикаль». Эта «Песня о друге» сделала Владимира Семеновича известным.
В 1975 году в официальном поэтическом сборнике Советского Союза было опубликовано одно из его стихотворений, но после его больше не печатали. Выходит в этом же году и новая пластинка Владимира Высоцкого. Биография и фото представляют нам гордого и независимого человека, такими были и его песни.
В 1978 году Министерство культуры признало творчество артиста, и ему была присвоена высшая категория эстрадного солиста.
В 1979 году Владимир Семенович много давал концертов и гастролировал. Он настолько понравился слушателям в Америке, что после его отъезда в стране была издана пиратская копия его концерта, о чем музыкант даже не знал. В этом же году он участвовал и в создании очередного выпуска самиздатного альманаха «Метрополь». В него вошли произведения тех авторов, которые не могли печатать свои стихи официально. Всего экземпляров было двенадцать, но один из них нелегальным путем был вывезен в Америку.
В последующие годы Владимир Высоцкий продолжает гастролировать по миру. Во Франции он вместе с цыганским музыкантом исполнял романсы и песни. Они даже планировали записать вместе пластинку, но из-за неожиданной и трагичной смерти артиста эти планы не смогли осуществиться.
В 1975 году в официальном поэтическом сборнике Советского Союза было опубликовано одно из его стихотворений, но после его больше не печатали. Выходит в этом же году и новая пластинка Владимира Высоцкого. Биография и фото представляют нам гордого и независимого человека, такими были и его песни.
В 1978 году Министерство культуры признало творчество артиста, и ему была присвоена высшая категория эстрадного солиста.
В 1979 году Владимир Семенович много давал концертов и гастролировал. Он настолько понравился слушателям в Америке, что после его отъезда в стране была издана пиратская копия его концерта, о чем музыкант даже не знал. В этом же году он участвовал и в создании очередного выпуска самиздатного альманаха «Метрополь». В него вошли произведения тех авторов, которые не могли печатать свои стихи официально. Всего экземпляров было двенадцать, но один из них нелегальным путем был вывезен в Америку.
В последующие годы Владимир Высоцкий продолжает гастролировать по миру. Во Франции он вместе с цыганским музыкантом исполнял романсы и песни. Они даже планировали записать вместе пластинку, но из-за неожиданной и трагичной смерти артиста эти планы не смогли осуществиться.
В "Википедии" биография последних лет талантливого музыканта подробно не описывается. Так, он в это время постоянно давал концерты. Играя Гамлета на театральной сцене, Владимир Семенович выступал не только в Москве и Ленинграде, но и в других города, например, в Калининграде.
В репертуаре талантливого музыканта и поэта Высоцкого насчитывается примерно двести стихотворений и более 600 песен. Всегда на концертах артиста было много слушателей. Стоит заметить, что и в наше время актуально творчество Владимира Высоцкого, личная жизнь, биография которого всегда была доступна общественности. За всю свою жизнь музыкант и исполнитель дал более 1 000 концертов по всему миру.
При его жизни вышли семь альбомов и в одиннадцать сборников совместных с другими музыкантами. Но точное число пластинок и сборников назвать невозможно, так как они издавались и после его смерти в разных странах.
В репертуаре талантливого музыканта и поэта Высоцкого насчитывается примерно двести стихотворений и более 600 песен. Всегда на концертах артиста было много слушателей. Стоит заметить, что и в наше время актуально творчество Владимира Высоцкого, личная жизнь, биография которого всегда была доступна общественности. За всю свою жизнь музыкант и исполнитель дал более 1 000 концертов по всему миру.
При его жизни вышли семь альбомов и в одиннадцать сборников совместных с другими музыкантами. Но точное число пластинок и сборников назвать невозможно, так как они издавались и после его смерти в разных странах.
Владимир Высоцкий, биография и личная жизнь которого не могла быть скрытой от поклонников его творчества, не только писал музыку к кинофильмам, но и часто сам принимал в них активное участие. Впервые он снялся в киноленте «Сверстницы», где сыграл небольшую эпизодическую роль. Но первую серьезную роль он сыграл в 1961 году в кинокартине «Карьера Димы Горина» режиссера Фрунзе Довлатяна.
После этого были успешные съемки в киноленте «713-й просит посадки». Он снимался и в других фильмах, но главные роли ему не предлагались. Это привело к тому, что он стал употреблять алкоголь. После выхода кинофильма «Вертикаль», который принес ему успех, он сыграл еще в таких картинах, как «Хозяин тайги», «Короткие встречи», «Интервенция» и другие.
Значимой работой в кинематографе стала роль Глеба Жеглова в многосерийной киноленте «Место встречи изменить нельзя». Порой его герой жесток и суров, но будни уголовного розыска требуют от капитана Жеглова полной собранности и отдачи всех сил.
После этого были успешные съемки в киноленте «713-й просит посадки». Он снимался и в других фильмах, но главные роли ему не предлагались. Это привело к тому, что он стал употреблять алкоголь. После выхода кинофильма «Вертикаль», который принес ему успех, он сыграл еще в таких картинах, как «Хозяин тайги», «Короткие встречи», «Интервенция» и другие.
Значимой работой в кинематографе стала роль Глеба Жеглова в многосерийной киноленте «Место встречи изменить нельзя». Порой его герой жесток и суров, но будни уголовного розыска требуют от капитана Жеглова полной собранности и отдачи всех сил.
Еще на первом курсе школы-студии МХАТа Владимир Семенович познакомился с Изой Жуковой. Между однокурсниками вспыхнула симпатия. В 1960 году они поженились. Но после заключения брака начались постоянные ссоры и, не прожив даже года, они разошлись. Через год после развода известный музыкант знакомится с Людмилой Абрамовой.
В этом союзе родилось двое детей, но через семь лет и этот брак распался. Известно, что сыновья Владимира Высоцкого стали артистами. Никита Владимирович Высоцкий, младший сын актера и музыканта, в настоящее время управляет культурным центром – музея памяти отца.
Третьей женой известного музыканта Высоцкого стала Марина Влади, которую он увидел в кинокартине «Колдунья» и сразу же в нее влюбился. Многие годы эта любовь была экранной, пока однажды после спектакля, посещая ресторан, он с нею не встретился. Он сразу же подошел к ней, взяв за уку, долго смотрел в глаза. А в 1970 году они поженились.
Последние десять лет Марина Влади была не только любимой женщиной Владимира Семеновича, но и его опорой, и музой. Хотя и в их семье было много конфликтов. Кроме того, романы с женщинами Владимир Высоцкий не прекратил. Так, в последние годы его жизни у него был роман с Оксаной Афанасьевой. Несмотря на то что между известным музыкантом и студенткой была разница в двадцать лет, Высоцкий влюбился с первого взгляда.
В этом союзе родилось двое детей, но через семь лет и этот брак распался. Известно, что сыновья Владимира Высоцкого стали артистами. Никита Владимирович Высоцкий, младший сын актера и музыканта, в настоящее время управляет культурным центром – музея памяти отца.
Третьей женой известного музыканта Высоцкого стала Марина Влади, которую он увидел в кинокартине «Колдунья» и сразу же в нее влюбился. Многие годы эта любовь была экранной, пока однажды после спектакля, посещая ресторан, он с нею не встретился. Он сразу же подошел к ней, взяв за уку, долго смотрел в глаза. А в 1970 году они поженились.
Последние десять лет Марина Влади была не только любимой женщиной Владимира Семеновича, но и его опорой, и музой. Хотя и в их семье было много конфликтов. Кроме того, романы с женщинами Владимир Высоцкий не прекратил. Так, в последние годы его жизни у него был роман с Оксаной Афанасьевой. Несмотря на то что между известным музыкантом и студенткой была разница в двадцать лет, Высоцкий влюбился с первого взгляда.
Актер и музыкант Владимир Высоцкий никогда не отличался хорошим здоровьем. Он был зависим от алкоголя и мог выкурить пачку сигарет в день, что, безусловно, сказывалось на его здоровье. Его творения постоянно критиковали и запрещали печатать. Но при этом он помогал справиться с пагубными привычками друзьям.
Долгое время у Владимира Семеновича были проблемы с дыханием и сердцем. В 1969 году произошел первый приступ. У него из горла пошла кровь, а врачи, которые приехали, даже не думали забирать его в больницу, считая, что он уже близок к смерти. Но Марина Влади перегородила им дорогу, угрожая международным скандалом. Врачам просто пришлось увезти музыканта в больницу и сделать ему операцию, которая продолжалась восемнадцать часов.
Из-за употребления алкоголя у Высоцкого появились болезни сердца и почек. Чтобы помочь музыканту, врачи иногда давали ему наркотические препараты. Вскоре Владимир Высоцкий стал и самостоятельно принимать запрещенные вещества, и к середине семидесятых годов у него появляется зависимость.
Дозы постоянно увеличивались, и уже к 1977 году он не мог прожить и дня, если не употреблял наркотическое вещество. Все попытки вылечить Высоцкого не имели результата, поэтому врачи предсказывали ему скорую смерть. В 1979 году в Бухаре у Владимира Семеновича была клиническая смерть.
Двадцать пятого июля 1980 года во сне в своей квартире умер известный и талантливый актер и музыкант Владимир Семенович Высоцкий. Накануне он весь день чувствовал себя плохо, постоянно метался по комнатам, и даже сказал матери, что он сегодня умрет. Ему сделали успокоительный укол, после которого он уснул и больше никогда не проснулся. Существует несколько версий того, почему же Владимир Семенович умер, ведь близкие люди отказались делать вскрытие. Одни предполагают, что Высоцкий умер от инфаркта миокарда, а другие выдвигают версию о передозировке наркотическими веществами. Друзья и близкие люди придерживаются второй версии.
Высоцкий умер во время летних Олимпийских игр, которые проводились в Москве, поэтому о его смерти практически ни в одном официальном источнике не сообщалось. Несмотря на это, на похороны известного поэта и музыканта пришел практически весь город. Могила великого актера Владимира Высоцкого находится недалеко от входа на Ваганьковском кладбище. Многие годы поклонники его творчества несут на его могилу цветы.
Долгое время у Владимира Семеновича были проблемы с дыханием и сердцем. В 1969 году произошел первый приступ. У него из горла пошла кровь, а врачи, которые приехали, даже не думали забирать его в больницу, считая, что он уже близок к смерти. Но Марина Влади перегородила им дорогу, угрожая международным скандалом. Врачам просто пришлось увезти музыканта в больницу и сделать ему операцию, которая продолжалась восемнадцать часов.
Из-за употребления алкоголя у Высоцкого появились болезни сердца и почек. Чтобы помочь музыканту, врачи иногда давали ему наркотические препараты. Вскоре Владимир Высоцкий стал и самостоятельно принимать запрещенные вещества, и к середине семидесятых годов у него появляется зависимость.
Дозы постоянно увеличивались, и уже к 1977 году он не мог прожить и дня, если не употреблял наркотическое вещество. Все попытки вылечить Высоцкого не имели результата, поэтому врачи предсказывали ему скорую смерть. В 1979 году в Бухаре у Владимира Семеновича была клиническая смерть.
Двадцать пятого июля 1980 года во сне в своей квартире умер известный и талантливый актер и музыкант Владимир Семенович Высоцкий. Накануне он весь день чувствовал себя плохо, постоянно метался по комнатам, и даже сказал матери, что он сегодня умрет. Ему сделали успокоительный укол, после которого он уснул и больше никогда не проснулся. Существует несколько версий того, почему же Владимир Семенович умер, ведь близкие люди отказались делать вскрытие. Одни предполагают, что Высоцкий умер от инфаркта миокарда, а другие выдвигают версию о передозировке наркотическими веществами. Друзья и близкие люди придерживаются второй версии.
Высоцкий умер во время летних Олимпийских игр, которые проводились в Москве, поэтому о его смерти практически ни в одном официальном источнике не сообщалось. Несмотря на это, на похороны известного поэта и музыканта пришел практически весь город. Могила великого актера Владимира Высоцкого находится недалеко от входа на Ваганьковском кладбище. Многие годы поклонники его творчества несут на его могилу цветы.
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На дворе 70е самый разгар застоя. На каждом шагу портреты дорогого Леонида Ильича Брежнева и лозунги, изо всех сил утверждающие, что народ и партия едины. Радио и единственный канал Центрального телевидения сутки напролет убеждают людей, что Ленин и теперь живее всех живых. Абсурд официальной идеологии был фантасмагоричным. Распространенная шутка в то время: «То, что происходит в действительности, совсем не то, что происходит на самом деле». Неслучайно СССР с легкой руки Окуджавы все называли тогда «страной чудес»: ведь мы так резко отличались от всего остального разумного мира и очень гордились этим (по официальной версии, разумеется).
"Мы антиподы, мы здесь живем!
У нас тут анти-анти-антиординаты,
Стоим на пятках твёрдо мы и на своём,
И кто не с нами, те антипяты."
Иносказательность, так называемый эзопов язык Высоцкого был непонятен разве что тем, у кого совсем не было мозгов:
"Нет-нет, у народа нетрудная роль
Упасть на колени какая проблема!
За всё отвечает король,
А коль не король, ну тогда королева!
Падайте лицами вниз, вниз,
Вам это право дано.
Пред королём падайте ниц
В слякоть и грязь всё равно!"
«Работа над пластинкой шла четыре года. Трудно и мучительно. Многих пугала уже сама эта фамилия Высоцкий!
Постоянно придирались к текстам:
" Много неясного в странной стране…"
Один из вопросов, вставших перед родными и близкими Высоцкого утром 25 июля 1980 года, был связан с местом погребения поэта. Всеволод Абдулов обратился за помощью к Иосифу Кобзону, и тот сумел добиться в Моссовете разрешения о захоронении Владимира Семёновича на Ваганьковском кладбище. При содействии Кобзона удалось организовать также публикацию коротких сообщений в «Вечерней Москве» и «Советской культуре» (эти две газеты оказались единственными советскими изданиями, упомянувшими о смерти Высоцкого)
Одним из первых на смерть Высоцкого откликнулось информационное агентство Франс-Пресс, сообщившее 25 июля в 10 часов 28 минут о том, что «советский актёр и певец Владимир Высоцкий, муж французской актрисы Марины Влади, умер в пятницу от инфаркта. Владимир Высоцкий был знаменит в Советском Союзе как ролями на Таганке, московском авангардистском театре, так и своими песнями»[352]. В течение следующей недели мировые средства массовой информации публиковали некрологи, репортажи, очерки, посвящённые памяти поэта. 27 июля 1980 года газета «Нью-Йорк таймс» разместила статью, в которой биография Высоцкого соединилась с историей его героев: «Он отбывал срок в лагерях в юности, но был освобождён при Никите Хрущёве после смерти Сталина в 1953 году»[353]. Английское издание Morning Star в материале, напечатанном 28 июля, сообщило, что «для поколения русских он был тем же, чем Боб Дилан является для поколения на Западе». Корреспондент канадской ежедневной газеты «Глоб энд мейл» в номере от 29 июля, рассказывая о прощании с Высоцким, воспроизвёл фразу, сказанную человеком, который находился на Таганской площади: «Это не политическая демонстрация. Мы просто любили его»[354].
Статьи, посвящённые Высоцкому, разместили в те дни практически все крупные газеты Польши, где ещё свежи были воспоминания о гастролях Театра на Таганке, состоявшихся в мае 1980 года. Большое количество публикаций появилось в Болгарии. Так, «Литературный фронт» в номере от 31 июля воспроизвёл несколько фраз, записанных корреспондентом этого издания во время встречи с Высоцким: поэт назвал жизнь раной, «которая лечится сама. Мне дороги страдания, потому что из них рождаются радости»[355].