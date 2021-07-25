Сегодня 41 год как не стало Владимира Высоцкого

Актер и музыкант Владимир Высоцкий никогда не отличался хорошим здоровьем. Он был зависим от алкоголя и мог выкурить пачку сигарет в день, что, безусловно, сказывалось на его здоровье. Его творения постоянно критиковали и запрещали печатать. Но при этом он помогал справиться с пагубными привычками друзьям.



Долгое время у Владимира Семеновича были проблемы с дыханием и сердцем. В 1969 году произошел первый приступ. У него из горла пошла кровь, а врачи, которые приехали, даже не думали забирать его в больницу, считая, что он уже близок к смерти. Но Марина Влади перегородила им дорогу, угрожая международным скандалом. Врачам просто пришлось увезти музыканта в больницу и сделать ему операцию, которая продолжалась восемнадцать часов.



Из-за употребления алкоголя у Высоцкого появились болезни сердца и почек. Чтобы помочь музыканту, врачи иногда давали ему наркотические препараты. Вскоре Владимир Высоцкий стал и самостоятельно принимать запрещенные вещества, и к середине семидесятых годов у него появляется зависимость.



Дозы постоянно увеличивались, и уже к 1977 году он не мог прожить и дня, если не употреблял наркотическое вещество. Все попытки вылечить Высоцкого не имели результата, поэтому врачи предсказывали ему скорую смерть. В 1979 году в Бухаре у Владимира Семеновича была клиническая смерть.



Двадцать пятого июля 1980 года во сне в своей квартире умер известный и талантливый актер и музыкант Владимир Семенович Высоцкий. Накануне он весь день чувствовал себя плохо, постоянно метался по комнатам, и даже сказал матери, что он сегодня умрет. Ему сделали успокоительный укол, после которого он уснул и больше никогда не проснулся. Существует несколько версий того, почему же Владимир Семенович умер, ведь близкие люди отказались делать вскрытие. Одни предполагают, что Высоцкий умер от инфаркта миокарда, а другие выдвигают версию о передозировке наркотическими веществами. Друзья и близкие люди придерживаются второй версии.



Высоцкий умер во время летних Олимпийских игр, которые проводились в Москве, поэтому о его смерти практически ни в одном официальном источнике не сообщалось. Несмотря на это, на похороны известного поэта и музыканта пришел практически весь город. Могила великого актера Владимира Высоцкого находится недалеко от входа на Ваганьковском кладбище. Многие годы поклонники его творчества несут на его могилу цветы.