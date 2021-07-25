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Сегодня 41 год как не стало Владимира Высоцкого

Сегодня 41 год как не стало Владимира Высоцкого (9 фото)

Автор:
25 июля 2021 20:47
Метки: Владимир Семёнович Высоцкий   актеры   музыканты   
381
9
Владимир Семенович Высоцкий, биография которого волнует поклонников его творчества, уже давно стал легендой кинематографа, музыки и театра. Его личность интересна не только старшему поколению, молодые люди также слушают его песни. Его творчество невозможно отнести к какому-то определенному стилю, так как оно всегда выходит за любые рамки.
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Метки: Владимир Семёнович Высоцкий   актеры   музыканты   
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47k
parallax 8 часов назад
Пьянка зло.
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1k
ejen 5 часов назад
Пушкин 20-го века!
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vikklu 7 часов назад
Ну как это не объявляли в официальных источниках? Может, не в тот же день, но я точно помню, что в программе Время объявили. Мы всей семьёй ещё тогда смотрели. И да, конечно, мир праху его, талант был великий.
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3k
RALEXXX 7 часов назад
Думаю, что несправедливо было бы не рассказать хоть немного про «Алису в Стране чудес» музыкальнуя сказку (дискоспектакль) на музыку и стихи Владимира Высоцкого по мотивам одноимённой сказки Льюиса Кэрролла, выпущенная студией «Мелодия» на двух грампластинках-гигантах в 1976 году.
На дворе 70е самый разгар застоя. На каждом шагу портреты дорогого Леонида Ильича Брежнева и лозунги, изо всех сил утверждающие, что народ и партия едины. Радио и единственный канал Центрального телевидения сутки напролет убеждают людей, что Ленин и теперь живее всех живых. Абсурд официальной идеологии был фантасмагоричным. Распространенная шутка в то время: «То, что происходит в действительности, совсем не то, что происходит на самом деле». Неслучайно СССР с легкой руки Окуджавы все называли тогда «страной чудес»: ведь мы так резко отличались от всего остального разумного мира и очень гордились этим (по официальной версии, разумеется).
"Мы антиподы, мы здесь живем!
У нас тут анти-анти-антиординаты,
Стоим на пятках твёрдо мы и на своём,
И кто не с нами, те антипяты."

Иносказательность, так называемый эзопов язык Высоцкого был непонятен разве что тем, у кого совсем не было мозгов:

"Нет-нет, у народа нетрудная роль
Упасть на колени какая проблема!
За всё отвечает король,
А коль не король, ну тогда королева!
Падайте лицами вниз, вниз,
Вам это право дано.
Пред королём падайте ниц
В слякоть и грязь всё равно!"

«Работа над пластинкой шла четыре года. Трудно и мучительно. Многих пугала уже сама эта фамилия Высоцкий!
Постоянно придирались к текстам:

" Много неясного в странной стране…"
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6k
Владимир 8 часов назад
Об его уходе узнал из французского радио в Бискайском заливе. Был тогда в дальнем походе, качало страшно. Но эта весть укачала еще больше. Пришли домой еще одна весть , о смерти Джо Дассена, кумира той эпохи.
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