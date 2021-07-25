FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3383 поста • 1754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (36 фото)

Автор:
25 июля 2021 16:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3533
36
Свернуть все комментарии под фото
Смешные и не очень картинки и комментарии с просторов интернета.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
66
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Комментарий к фото
На самом деле это очень опасная ситуация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Alush 13 минут назад
Комментарий к фото
Если он был съеден львами, как же узнали, что он там был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Macht Alush 6 минут назад
Комментарий к фото
Интересно другое, как узнали что он пришёл за носорогами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
him67 36 минут назад
Комментарий к фото
В отличии от школы в суде есть оценки и больше пяти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
Мурчелло 54 минуты назад
Комментарий к фото
Это юротойлет .На зиму собирают газ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Murrkin Час назад
Комментарий к фото
"у менЕ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
alertol Час назад
Комментарий к фото
В зоопарке произошёл несчастный случай, двое с половиной неизвестных пытались украсть льва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий Час назад
Комментарий к фото
В пузырьке кубомедуза. Самым мелким из смертельно опасных видов является ируканджи, размером с человеческий ноготь.
Смерть от укуса может наступить через 2-5 минут. Яд поражает сердце, клетки кожи и нервную систему. От боли люди впадают в шоковое состояние или умирают от сердечной недостаточности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Ответить  • 