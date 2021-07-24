Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата»

В 1964 году состоялась премьера военной драмы «Отец солдата», которую снял режиссер Резо Чхеидзе. Так как после войны прошло менее двадцати лет, многие участники войны были живы, поэтому подобные фильмы отражали настоящую военную действительность. В противном случае, такие фильмы зрители просто бы не приняли.
Сюжетом для сценария послужила реальная история на войне, причём из уважения к её участникам, автор сценария Сулико Жгенти сохранил подлинные имя и фамилию главного героя картины Георгия Махарашвили.
Сулико сам служил в одной воинской части с Махарашвили. Он прошёл с ним через всю войну до Берлина, был свидетелем всё этой пронзительной истории и еще тогда понял, что если останется живым, то обязательно снимет об этом кино. Почти все события, которые случились с Махарашвили в фильме, взяты из реальной жизни, включая эпизод, когда он бьёт офицера-танкиста по лицу, когда тот танком раздавил виноградную лозу.
Когда сценарий попал в руки режиссера Резо Чхеидзе, тот был поражен историей и предложил своему другу актёру Серго Закариадзе сыграть главную роль.
Он пригласил его к себе домой и прочитал сценарий. Когда Резо закончил, он поднял глаза и увидел на лице Закариадзе слёзы. И тогда он понял, что актёр на главную роль у него уже есть.
После того, как фильм был готов, его показали комиссии под руководством председателя Госкино СССР Алексея Романова. Но тот отказался дать своё согласие на прокат картины. Комиссию не устроил эпизод, когда главный герой бьет по лицу офицера-танкиста:
«Какой-то старый грузин в звании рядового бьёт по лицу офицера советской армии – как такое вообще возможно? Это грубейшее нарушение устава, и он должен был пойти под трибунал, а не воевать дальше. Фильм посмотрят миллионы зрителей, в том числе и за рубежом, и подумают, что у нас в армии бардак и самоуправство» - возмущался Романов
Понимая, что с такой резолюцией фильм до экранов не дойдёт, Резо уже задумался над тем, чтобы удалить этот эпизод из фильма. Но автор сценария Сулико Жгенти был категорически против! И вот в тот момент на помощь пришёл военный консультант фильма генерал Евгений Востоков. Он лично встретился с председателем Госкино и убедил его, что имидж советской армии в данном случае не пострадает.
Востоков заверил его, что в том эпизоде это не солдат бьёт старшего по званию военного, а отец учит своего нерадивого сына. В итоге Романов сдался и подписал прокатный лист.
Рассказывают, что вовремя спецпоказа в ЦК генсек Брежнев в конце фильма смахнул скупую мужскую слезу.
Через несколько лет фильм собрал целую коллекцию призов и был переведён более чем на десять языков. Лицензию на его показ купили около сорока стран на всех континентах планеты.
Через шесть лет после триумфа картины скончался исполнитель главной роли Серго Закариадзе. У 61-летнего актёра не выдержало больное сердце. В последний путь его вышел провожать весь Тбилиси. Самый большой венок был преподнесён от военных, на ленте которого было написано «Отцу солдата от его сыновей».
Фильм можно посмотреть здесь:
Источник:
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Даже не верится, что грузины могли так измельчать.
И не моогу удержаться! Буба,с.у.к.а, пересмотри это кино ещё раз!