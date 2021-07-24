Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата»

FISHKINET
«Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! «Продам за полтора миллиона». А на Фишках можно забрать бесплатно! 30 картинок для поднятия настроения 30 картинок для поднятия настроения Большая фотоколлекция всякой всячины Большая фотоколлекция всякой всячины В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска В Ставрополе киллер расстрелял замначальника угрозыска Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных морских гадов, похожих на инопланетных чудищ Ужасы из глубин: рыбак из Мурманска публикует фото страшных... Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел 15 вещей, о которых многие задумывались, но мало кто видел Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Цветные фотографии советских бойцов в Великую Отечественную Войну Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка Водители вручную стащили с дороги фуру ради спасения ребенка «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших»... Капитан Иван Тимофеевич Куницын Капитан Иван Тимофеевич Куницын Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого попавшегося прохожего Полицейские упустили бандита, но не растерялись и схватили первого... Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Эволюция Мурзилки: от эльфа до жёлтого мутанта Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф». Журналисты оказались в дураках Скандал с сыном Пьехи и троллинг от Бегунова из группы «Чайф».... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь Добрые иллюстрации о том, как животные меняют нашу жизнь
Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата»

Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата» (9 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 19:31
Метки: актеры   история фильма   кино   
501
9
1

В 1964 году состоялась премьера военной драмы «Отец солдата», которую снял режиссер Резо Чхеидзе. Так как после войны прошло менее двадцати лет, многие участники войны были живы, поэтому подобные фильмы отражали настоящую военную действительность. В противном случае, такие фильмы зрители просто бы не приняли.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   история фильма   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Fat Lynx 2 часа назад
Фильм очень сильный! Прекрасный образец искусства и актерской игры.
Даже не верится, что грузины могли так измельчать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
Not Found! Час назад
Настоящее кино, настоящее чувство! Великая страна!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Франц Лефорт 2 часа назад
Димон! Не знаю,на зарплате ты или нет,но за такие посты спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Франц Лефорт 2 часа назад
Мне 60,пару войн прошел,но до сих пор без слез смотреть не могу,когда он сына встретил!
И не моогу удержаться! Буба,с.у.к.а, пересмотри это кино ещё раз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Дедуля 2 часа назад
Запечательный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 2 часа назад
Настоящее кино про войну и про настоящих войнов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 2 часа назад
У меня тоже слезы наворачивались во время просмотра. Фильм о ЛЮДЯХ, а не о манекенах как ныне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Александр 2 часа назад
Отличный фильм. Спасибо. Пусть заднеприводным грузины и хохлы посмотрят, может у кого то проснется совесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
_♛_ 2 часа назад
Один из лучших фильмов о войне... О простом солдате, об отце и сыне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Как изменились актёры фильма "Армагеддон" за 20 лет Как изменились актёры фильма "Армагеддон" за 20 лет Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3791010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
1
54
Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
2
50
17 фото, за каждым из которых скрывается целая история
﻿
Набирающие популярность
Интересные факты о породе кардиган вельш—корги
0
14
Интересные факты о породе кардиган вельш—корги
Англичанка показала, что стало с фастфудом за два года хранения
0
41
Англичанка показала, что стало с фастфудом за два года хранения
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
RedRoad V17 создан для красивого и аккуратного образа жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#факты#кино#автомобили#приколы#скандал#знаменитости#прикольные
#интересно#люди#подборка#природа#дтп#автомир#ynews#аварии#комментарии#коронавирус
#Юмор#животные#СССР#Россия#фотографии#полиция#познавательно#дети#авто аварии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться