Почему советская цензура чуть не запретила самый пронзительный фильм о войне «Отец солдата»

После того, как фильм был готов, его показали комиссии под руководством председателя Госкино СССР Алексея Романова. Но тот отказался дать своё согласие на прокат картины. Комиссию не устроил эпизод, когда главный герой бьет по лицу офицера-танкиста:

«Какой-то старый грузин в звании рядового бьёт по лицу офицера советской армии – как такое вообще возможно? Это грубейшее нарушение устава, и он должен был пойти под трибунал, а не воевать дальше. Фильм посмотрят миллионы зрителей, в том числе и за рубежом, и подумают, что у нас в армии бардак и самоуправство» - возмущался Романов

Понимая, что с такой резолюцией фильм до экранов не дойдёт, Резо уже задумался над тем, чтобы удалить этот эпизод из фильма. Но автор сценария Сулико Жгенти был категорически против! И вот в тот момент на помощь пришёл военный консультант фильма генерал Евгений Востоков. Он лично встретился с председателем Госкино и убедил его, что имидж советской армии в данном случае не пострадает.