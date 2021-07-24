В тибетском леднике обнаружены вирусы возрастом 15000 лет

Команда американских микробиологов, изучая образцы, взятые 6 лет назад на леднике Гулия в западном Китае, выявила 33 вируса, которые относятся к эпохе плейстоцена, — 28 из них ранее были неизвестны науке. Исследователи полагают, что вирусы могли быть активны на поверхности ледников до того, как замёрзли 15 тысяч лет назад, при этом некоторые из них способны выживать даже в таком состоянии. Специалисты считают, что вирусы поразили микробов, населявших ледник.



Учёные подчёркивают, что изменение климата способствует тому, что патогены выходят из своего застойного состояния. По их мнению, глобальное потепление может привести к высвобождению вирусов разного типа, с большинством из которых люди ранее не сталкивались.



«Таяние не только повлечёт потерю некоторых древних патогенов, но и выведет их в окружающую среду в будущем», — подчеркивают исследователи.