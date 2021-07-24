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В тибетском леднике обнаружены вирусы возрастом 15000 лет

В тибетском леднике обнаружены вирусы возрастом 15000 лет (3 фото)

Автор:
24 июля 2021 07:38
Сообщество : Наука
Метки: бактерия   вирусы   ледник   наука   тибет   ученые   фото   
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Исследователи обнаружили древние вирусы и бактерии, застрявшие подо льдом в Китае - и они все еще живы и здоровы.

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Метки: бактерия   вирусы   ледник   наука   тибет   ученые   фото   
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5  комментариев
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7k
insaider Час назад
Эбола "не взлетела",вот и ищут,то испанку то ещё что позабористей,а нам про беляши с летучими мышами рассказывают.
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9k
kaboza 16 минут назад
Китай, сука, ХВАТИТ!!!!
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27k
Антон 20 минут назад
Значит, в случае глобального катаклизма жизнь на Земле всё-таки останется.
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23k
Владимир 45 минут назад
Это на Новый Год?
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5k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Какая неожиданная новость. Плюсую
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