В тибетском леднике обнаружены вирусы возрастом 15000 лет

142
3
Исследователи обнаружили древние вирусы и бактерии, застрявшие подо льдом в Китае - и они все еще живы и здоровы.
Команда американских микробиологов, изучая образцы, взятые 6 лет назад на леднике Гулия в западном Китае, выявила 33 вируса, которые относятся к эпохе плейстоцена, — 28 из них ранее были неизвестны науке. Исследователи полагают, что вирусы могли быть активны на поверхности ледников до того, как замёрзли 15 тысяч лет назад, при этом некоторые из них способны выживать даже в таком состоянии. Специалисты считают, что вирусы поразили микробов, населявших ледник.
Учёные подчёркивают, что изменение климата способствует тому, что патогены выходят из своего застойного состояния. По их мнению, глобальное потепление может привести к высвобождению вирусов разного типа, с большинством из которых люди ранее не сталкивались.
«Таяние не только повлечёт потерю некоторых древних патогенов, но и выведет их в окружающую среду в будущем», — подчеркивают исследователи.
Учёные подчёркивают, что изменение климата способствует тому, что патогены выходят из своего застойного состояния. По их мнению, глобальное потепление может привести к высвобождению вирусов разного типа, с большинством из которых люди ранее не сталкивались.
«Таяние не только повлечёт потерю некоторых древних патогенов, но и выведет их в окружающую среду в будущем», — подчеркивают исследователи.
Однако стоит отметить, что в большинстве случаев количество агентов настолько мало, что не может представлять серьёзной угрозы.
Образцы с тибетского ледника были безопасно переправлены в Центр полярных климатических исследований Берда в Университете штата Огайо. При транспортировке их поместили в специальные алюминиевые капсулы и морозильную камеру, а затем обработали химическим раствором нуклеиновых кислот, который делает вирусы неактивными.
Образцы с тибетского ледника были безопасно переправлены в Центр полярных климатических исследований Берда в Университете штата Огайо. При транспортировке их поместили в специальные алюминиевые капсулы и морозильную камеру, а затем обработали химическим раствором нуклеиновых кислот, который делает вирусы неактивными.
Фрагменты льда промыли в этаноле и воде, а также изучили при ультрафиолетовом излучении в лабораторных условиях. Затем исследователи взяли образцы генетического материала и сравнили с наборами вирусных генов в базе данных. Оказалось, что только 5 вирусов были ранее изучены, — все они относятся к семейству бактериофагов и заражают бактерии. Также команда определила, что древние патогены способны выживать в экстремальных условиях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа
- Российские учёные первые сфотографировали "британский" штамм коронавируса
- Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды
- Ученые показали лицо перуанской женщины
- Палеонтологи нашли останки "крестного отца" тираннозавра
17
Понравилось17
Новости партнёров