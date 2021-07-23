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Подборка гифок на различный вкус.
Часть гифок из разряда: "Какой-только фигни ни продаётся в мире".
Часть гифок из разряда: "Какой-только фигни ни продаётся в мире".
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Как-то слабо верится. Дужку замка, даже болторезом с длинными ручками, непросто перекусить, а тут, с таким маленьким рычагом... Сомневаюсь.
Там одному неслабо так прилетело.
Он хоть живой остался?