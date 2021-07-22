Убийце 8-летней Вики Тепляковой вынесли приговор

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Резонансная трагедия с 8-летней Викой Тепляковой произошла в июле прошлого года. Не ожидая подвоха, девочка села в машину к неизвестной ей супружеской паре - Игорю и Кристине Дворниковым. А дальше, по версии следствия, произошёл кошмар.
Тело ребёнка нашли в глухом лесу. Игорь Дворников свою причастность отрицает, но за ним числятся и другие тяжкие преступления.
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Метки: 360подмосковье видео дети криминал убийство
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Смерть - это раз и все. И тут до талого сидеть, причем есть места в которых творится настоящий ад. Вот куда эту мразоту надо.
Либо меж двух берез разрывали.
Лично я за отсутствие гуманизма в обращении с подобной падалью.
На кол это первое дело! А уж опосля...