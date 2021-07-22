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Убийце 8-летней Вики Тепляковой вынесли приговор

Убийце 8-летней Вики Тепляковой вынесли приговор (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 13:54
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   дети   криминал   убийство   
4275
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Резонансная трагедия с 8-летней Викой Тепляковой произошла в июле прошлого года. Не ожидая подвоха, девочка села в машину к неизвестной ей супружеской паре - Игорю и Кристине Дворниковым. А дальше, по версии следствия, произошёл кошмар.

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Метки: 360подмосковье   видео   дети   криминал   убийство   
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34  комментария
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8k
antonium 2 часа назад
Иногда читаешь вот про таких, и волей не волей думаешь про смертную казнь...
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2k
Елена48 5 минут назад
Надеюсь в колонии с ним расправятся.
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−32
Племянник Путина 40 минут назад
мало. очень гуманно для этих существ.
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35k
Олег 47 минут назад
Пожизненное для него это как джекпот в лотерее. Я-б казнил. Жестоко
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17
Просто чувак в интернете Олег Полчаса назад
Не скажи. Пожизненное, смотря где.
Смерть - это раз и все. И тут до талого сидеть, причем есть места в которых творится настоящий ад. Вот куда эту мразоту надо.
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17k
KOSTELLO 48 минут назад
В прежние времена, тауих выродков забивали камнями, или отдавали на корм голодным псам.
Либо меж двух берез разрывали.
Лично я за отсутствие гуманизма в обращении с подобной падалью.
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287
(-♛-) Est quaedam flere voluptas KOSTELLO 17 минут назад
увлекаюсь историей.
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287
(-♛-) Est quaedam flere voluptas KOSTELLO 9 минут назад
Ага... такими как ты...
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40k
Александр Час назад
В таких случаях жалею что в наше время нет гильдии палачей - чтоб подобные мрази умоляли их убить
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17
Просто чувак в интернете Александр Полчаса назад
В таких случаях да. Но тогда бы было много других случаев, когда слесарь вася не так посмотрел на какого нить судью и вот так же попал.
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10k
Дмитрий Час назад
Твою ж мать... Ну и рожа...
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3k
Александр 2 часа назад
Эти Дворниковы - не люди. И им не место среди людей. Я бы таких сажал на кол с содранной кожей.
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1k
Viktor 2 часа назад
На кол посадить . И его и ее .
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8k
Rus77 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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