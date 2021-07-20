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Фрекен, откройте попочки

Фрекен, откройте попочки (3 фото)

Автор:
20 июля 2021 12:38
Сообщество : Спорт
Метки: игра   соревнование   спорт   
2640
3
Норвежским спортсменкам за шорты вместо бикини выписали штраф

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Метки: игра   соревнование   спорт   
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24  комментария
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23k
Батончик с маком 6 часов назад
От норвегов всего ожидать можно. Неизвестно какой допинг "от астмы" они могут прятать под шортами.
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8k
*Сергей* Полчаса назад
Думаю что форму одежды пора менять.
Вот так будет значительно лучше:
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29k
turyst Час назад
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440
Bastard Fat turyst 6 минут назад
попинг
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17k
Александр 2 часа назад
У некоторых спортсменок из стрингов будут яйца вываливаться. Шорты удобнее.
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10k
Karelian 5 часов назад
А что, уже и гандбол пляжный появился?
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33k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Иш сучки какие! Не хотят они свои жопы показывать. Я считаю мало оштрафовали! Дома им неграм и арабам давать не привыкать а тут перед узкопофильными застремались в купальниках выходить.
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5k
КремлеКот 5 часов назад
А может они в шортах что-то прячут ?
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38k
dima423 5 часов назад
вот это я понимаю, норм правила)
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1k
Hallo FreeSpace 5 часов назад
Ну так-то наверно не очень удобно в бикини играть ...
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9k
Александр 6 часов назад
Ну правильно, зрители пришли смотреть на жопы, от этого зависит прибыль, а эти в шортах. Они бы еще хиджаб напялили.
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15k
Maks Es 6 часов назад
Штраф минимальный по сравнению с ущербом порно сайтов.
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7k
Колорад 6 часов назад
А в простом волейболе пачаму допущаются нарушеня?! Пачаму, я Вас спрашиваю!
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