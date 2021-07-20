Фрекен, откройте попочки

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Норвежским спортсменкам за шорты вместо бикини выписали штраф
Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходит в Болгарии. Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в федерацию и просила разрешить выступления в спортивных шортах. В ответ спортсменки получили предупреждение о возможных санкциях.
Гандболистки сборной Норвегии нарушили правила об экипировке: спортсменки выступили в матче за бронзовые медали в спортивных шортах вместо бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.
Гандболистки сборной Норвегии нарушили правила об экипировке: спортсменки выступили в матче за бронзовые медали в спортивных шортах вместо бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.
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Метки: игра соревнование спорт
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