Настоящий железный человек

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Удивительная судьба сильного духом и телом мужчины с биопротезами и с огромным оптимизмом
Владимир Рябоконь один из самых известных спортсменов с инвалидностью в России. Он пловец, лыжник, велосипедист, триатлонист. На его счету призы чемпионатов страны и международных соревнований. И всего этого он достиг без рук — 30 с лишним лет назад Владимир, получив травму на производстве, лишился обеих рук по плечи.
Владимир родился в Магнитогорске в 1963 году. С 5 класса влюбился в спорт — занимался боксом, борьбой, лыжами, биатлоном. После школы — сразу армия. На первенстве вооруженных сил в Ленинграде Владимир занял 3 место, после чего попал в сборную. Дальше — судьбоносное решение пойти по стопам отца. Владимир устроился слесарем на Магнитогорский металлургический комбинат.
«Всё случилось в 1988 году. Как сейчас помню этот день. Мне был выписан наряд на производство работ, где я получил допуск, в котором было сказано, что линия электропередач выключена и стоит закоротка, то есть линия полностью обесточена», — рассказывает он. Но оказалось, что обесточить линию забыли. Владимир взялся переключать кабель и через него прошли 6000 вольт.
«Как остался жив, до сих пор не понимаю, наверное, чудо. Придя в сознание, я увидел обугленные руки и снова потерял сознание… Начался сепсис, врачи боролись за жизнь. Ампутация прошла удачно. Но психологически Владимир был раздавлен.
Владимир родился в Магнитогорске в 1963 году. С 5 класса влюбился в спорт — занимался боксом, борьбой, лыжами, биатлоном. После школы — сразу армия. На первенстве вооруженных сил в Ленинграде Владимир занял 3 место, после чего попал в сборную. Дальше — судьбоносное решение пойти по стопам отца. Владимир устроился слесарем на Магнитогорский металлургический комбинат.
«Всё случилось в 1988 году. Как сейчас помню этот день. Мне был выписан наряд на производство работ, где я получил допуск, в котором было сказано, что линия электропередач выключена и стоит закоротка, то есть линия полностью обесточена», — рассказывает он. Но оказалось, что обесточить линию забыли. Владимир взялся переключать кабель и через него прошли 6000 вольт.
«Как остался жив, до сих пор не понимаю, наверное, чудо. Придя в сознание, я увидел обугленные руки и снова потерял сознание… Начался сепсис, врачи боролись за жизнь. Ампутация прошла удачно. Но психологически Владимир был раздавлен.
«Долгое время я приходил в себя, в попытке осознать, как жить дальше и как принять себя. Период был сложный. Порою было желание пойти на дно, спиться и перестать верить. Время было такое — мало кто стремился понять человека, ограниченного в своих возможностях. И я понял, нужно что-то менять».
Расследование инцидента проводить не стали. В качестве компенсации ему предложили стать переводчиком и помогли поступить на факультет иностранных языков:
Казалось, жизнь стала налаживаться, но 90-е годы и реорганизация комбината заставила вновь сменить работу. Отдушина нашлась в спорте.
В 2000-е по приглашению знакомых Владимир стал заниматься параолимпийским спортом. Сначала плавание, лыжи и велоспорт, потом пришло время триатлона. Сейчас за его плечами чемпионат России по триатлону, соревнования в Европе, лыжный марафон в Тольятти, марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге, Международный лыжный марафон «Worldloppet-2013» под Рыбинском, марафон «Праздник Севера» в Мурманске.
Расследование инцидента проводить не стали. В качестве компенсации ему предложили стать переводчиком и помогли поступить на факультет иностранных языков:
Казалось, жизнь стала налаживаться, но 90-е годы и реорганизация комбината заставила вновь сменить работу. Отдушина нашлась в спорте.
В 2000-е по приглашению знакомых Владимир стал заниматься параолимпийским спортом. Сначала плавание, лыжи и велоспорт, потом пришло время триатлона. Сейчас за его плечами чемпионат России по триатлону, соревнования в Европе, лыжный марафон в Тольятти, марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге, Международный лыжный марафон «Worldloppet-2013» под Рыбинском, марафон «Праздник Севера» в Мурманске.
Как плавает Владимир Рябоконь в паратриатлоне? «Я плыву как обычно: и на спине, и на груди. Конечно, хорошо бы освоить технику в гидрокостюме, которого у меня пока нет, а в нем плыть куда легче. Мне друзья посоветовали один сайт, я заказал там один гидрач, второй, третий – ни один не подошел, пришлось возвращать. Их все-таки нужно индивидуально подбирать, проверять в воде. Поэтому пока плаваю так».
В 38 лет Владимир встретил любовь — Гульнару. Жена всегда рядом: «Очень благодарен супруге за поддержку. Если бы не она, не знаю, как сложилась бы моя судьба». Старшему сыну Анатолию 32 года. Он окончил Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов и сейчас работает на комбинате. Младший сын, Владимир, учится в 8 классе. Два года назад семья переехала в Петербург, так как младший сын мечтал заниматься биатлоном.
Первые протезы Владимиру установили через полгода после инцидента, когда культи заросли. Они были косметические. Через пару лет в Италии сделали первые активные, однако они были очень тяжелыми. Потом поставили вторые, третьи… В последних были установлены специальные сенсоры, облегчающие движения.
«Нынешние биопротезы ношу уже много лет, они были изготовлены почти 9 лет назад. Их оплатил комбинат, хоть и предшествовала этому почти трёхлетняя переписка с Фондом социального страхования. Ждать снова три года у меня нет возможности, поскольку срок годности истёк ещё в 2019 году. В январе этого года мне были назначены операции и последующее протезирование по выполнению замены сенсоров в мышечных тканях культей и изготовлению протезов в итальянском Центре протезирования INAIL Будрио. Они работают так: в мягкие ткани плеч вживляются импланты с сенсорами, которые усиливают сигналы нервных окончаний тела и передают их в гильзы протезов. Это позволяет протезу в максимально возможной степени для моей травмы воспроизвести работу рук. Настоящее медицинское чудо! Отказаться от этого, значит сдаться», — говорит Владимир.
Первые протезы Владимиру установили через полгода после инцидента, когда культи заросли. Они были косметические. Через пару лет в Италии сделали первые активные, однако они были очень тяжелыми. Потом поставили вторые, третьи… В последних были установлены специальные сенсоры, облегчающие движения.
«Нынешние биопротезы ношу уже много лет, они были изготовлены почти 9 лет назад. Их оплатил комбинат, хоть и предшествовала этому почти трёхлетняя переписка с Фондом социального страхования. Ждать снова три года у меня нет возможности, поскольку срок годности истёк ещё в 2019 году. В январе этого года мне были назначены операции и последующее протезирование по выполнению замены сенсоров в мышечных тканях культей и изготовлению протезов в итальянском Центре протезирования INAIL Будрио. Они работают так: в мягкие ткани плеч вживляются импланты с сенсорами, которые усиливают сигналы нервных окончаний тела и передают их в гильзы протезов. Это позволяет протезу в максимально возможной степени для моей травмы воспроизвести работу рук. Настоящее медицинское чудо! Отказаться от этого, значит сдаться», — говорит Владимир.
Проблема заключалась в том, что оплачивать протезы спортсмену нужно самому. А их стоимость огромна — 6 миллионов. Владимир стал собирать деньги. В этом ему помогали друзья и поклонники, которые начали активную компанию по сбору средств. Потом присоединились блогеры, информация стала появляться в СМИ. 17 июля Владимир сообщил в своём Instagram, что необходимая сумма собрана. «Я до сих пор не могу в это поверить», — сказал спортсмен, поблагодарив всех, кто оказал ему поддержку.
26 июля он планирует уже быть в итальянской клинике.
26 июля он планирует уже быть в итальянской клинике.
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