Настоящий железный человек

В 38 лет Владимир встретил любовь — Гульнару. Жена всегда рядом: «Очень благодарен супруге за поддержку. Если бы не она, не знаю, как сложилась бы моя судьба». Старшему сыну Анатолию 32 года. Он окончил Магнитогорский государственный институт по проектированию металлургических заводов и сейчас работает на комбинате. Младший сын, Владимир, учится в 8 классе. Два года назад семья переехала в Петербург, так как младший сын мечтал заниматься биатлоном.

Первые протезы Владимиру установили через полгода после инцидента, когда культи заросли. Они были косметические. Через пару лет в Италии сделали первые активные, однако они были очень тяжелыми. Потом поставили вторые, третьи… В последних были установлены специальные сенсоры, облегчающие движения.

«Нынешние биопротезы ношу уже много лет, они были изготовлены почти 9 лет назад. Их оплатил комбинат, хоть и предшествовала этому почти трёхлетняя переписка с Фондом социального страхования. Ждать снова три года у меня нет возможности, поскольку срок годности истёк ещё в 2019 году. В январе этого года мне были назначены операции и последующее протезирование по выполнению замены сенсоров в мышечных тканях культей и изготовлению протезов в итальянском Центре протезирования INAIL Будрио. Они работают так: в мягкие ткани плеч вживляются импланты с сенсорами, которые усиливают сигналы нервных окончаний тела и передают их в гильзы протезов. Это позволяет протезу в максимально возможной степени для моей травмы воспроизвести работу рук. Настоящее медицинское чудо! Отказаться от этого, значит сдаться», — говорит Владимир.