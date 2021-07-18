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Настоящий железный человек

Настоящий железный человек (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 июля 2021 19:09
Метки: гонки   плаванье   спорт   
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Удивительная судьба сильного духом и телом мужчины с биопротезами и с огромным оптимизмом

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Метки: гонки   плаванье   спорт   
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Alex Час назад
Очень уважаю таких людей
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Allmaster 20 минут назад
Сильной воли человек. А еще молодцы те, кто рядом. Ведь без рук даже извиняюсь попу не вытерешь.
Повезло мужику в том, что есть опора.
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