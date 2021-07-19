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8 вопросов, на которые с лёгкостью ответит человек, посмотревший "Матрицу" хотя бы раза три. Вопросы касаются событий фильма, незначительных деталей и героев. Насколько внимательно вы смотрели фильм?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Срезался на имени и надписи на латыни. Имя вообще не помню (мне кажется всего раз оно упоминалось), а второе забыл 0