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Тест по фильму "Матрица"

Тест по фильму "Матрица"

Автор:
19 июля 2021 10:37
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кино   кинотесты   матрица   нео   тест   фильмы   
1097
1
8 вопросов, на которые с лёгкостью ответит человек, посмотревший "Матрицу" хотя бы раза три. Вопросы касаются событий фильма, незначительных деталей и героев. Насколько внимательно вы смотрели фильм?
За каким зверем последовал Нео?
За каким зверем последовал Нео?
За серым зайцем
За белым кроликом
За чёрным волком
За красным вепрем
Какую таблетку взял Нео?
Какую таблетку взял Нео?
Красную
Синюю
Какое латинское изречение было написано над входным проёмом в кухне Пифии?
Какое латинское изречение было написано над входным проёмом в кухне Пифии?
"Познай ближнего"
"Уверуй"
"Познай самого себя"
"Ты хозяин своей судьбы"
"Поверь в свои силы"
Какое имя было у Нео?
Какое имя было у Нео?
Андреас
Джон
Томас
Алекс
Гарри
Кто в команде "Навуходоносора" был предателем?
Кто в команде "Навуходоносора" был предателем?
Тэнк
Апок
Маус
Сайфер
Свитч
Дозер
Как назывался город людей, который пытались найти машины?
Как назывался город людей, который пытались найти машины?
Милет
Сикион
Иония
Книд
Зион
Александрия
Нео жил в квартире под номером...
Нео жил в квартире под номером...
1
10
11
101
110
111
Какую посылку принёс для Нео сотрудник FedEx?
Какую посылку принёс для Нео сотрудник FedEx?
Сотовый телефон
Листок с инструкциями
Пистолет
Револьвер
Пейджер

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   кино   кинотесты   матрица   нео   тест   фильмы   
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8  комментариев
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55k
pynh 50 минут назад
Тест провален. Надо пересмотреть матрицу =)
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2k
Игорь 10 минут назад
Что-то совсем легко. Нет бы спросили "Название книги, в которой хранился диск с программой в эпизоде, когда пришла дама с белым кроликом". Кстати, очень интересная книга.
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Andrey Kondor Полчаса назад
Только номер квартиры не знал.
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Никита 47 минут назад
8 из 8 ) Пойду гляну всю трилогию еще разик
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9k
Majul Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6. Нео успешно сыграл свою роль. И стал очередным избранным. Жаль, что ничего не имеет значения и всё является одним большим планом, в котором каждый был на своём месте. Кстати, вы не видели поблизости чёрную кошку?

Срезался на имени и надписи на латыни. Имя вообще не помню (мне кажется всего раз оно упоминалось), а второе забыл 0
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