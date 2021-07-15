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Базовые вопросы, которые касаются основных физических понятий. Тест построен на терминах и понятиях, изучаемых в седьмом классе.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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К знанию физики этот вопрос не имеет никакого отношения.
На упаковках с товаром принято показывать... Принято - это вероятность, в зависимости от региона, времени, производителя - разные предпочтения, а значит вероятность еще больше скачет. Сейчас завтракаю хлебцами и форелькой. На упаковке - вес 100г. И я получаю минус за ответ ))) Использование в тесте вариативных вопросов, да еще и по точному предмету ? ))))
Плотность одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии...
Задумался. Понятно какой ответ ждет школота, но если подумать - полностью заполнили прочный сосуд водой - масса и объем неизменны, значит плотность всегда одна. Охлаждаем, при замерзании люд пытается расширятся, но у нас то сосуд прочный - и у льда и у воды - плотность одинакова. Перегреем сосуд - и вуаля - внутри газ !!! и опять же у этого газа плотность как у льда и воды ))) Я не беру мизерные погрешности от деформации сосуда или квантового увеличения массы воды за счет увеличения энергии . Ах, кто то не знает что бывает тяжелый газ с плотностью как у воды или в миллиарды раз выше? Не знали - ну так выгляньте в окно - увидите. Самый легкий газ с самой маленькой плотностью на земле - водород, внутри солнца имеет среднюю плотность
1,5кг на литр газа, а в центральных областях - много больше. А если взять вырожденный газ нейтронных звезд... )))
Короче - вопросник такой же как и современное образование.
Сила в Ньютонах...
Расшифруйте
Действительно физика 7 класс, слишком просто