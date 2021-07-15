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Тест по физике уровня 7 класса

Тест по физике уровня 7 класса

Автор:
15 июля 2021 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 7 класс   Тесты   тест   тесты по физике   физика   физические тесты   
2578
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Базовые вопросы, которые касаются основных физических понятий. Тест построен на терминах и понятиях, изучаемых в седьмом классе.
Что такое скорость?
Что такое скорость?
Скорость показывает, какой путь проходит тело за единицу времени
Физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела
Физическая величина, отражающая изменение пространства

Источник:

Дополните утверждение: "Чем больше масса тела, тем более оно..."
Дополните утверждение: "Чем больше масса тела, тем более оно..."
подвижно
инертно

Источник:

Как определить плотность вещества?
Как определить плотность вещества?
Для этого нужно объём тела разделить на его массу
Для этого нужно массу тела разделить на его объём
Для этого нужно массу тела умножить на его объём

Источник:

Дополните утверждение: "Плотность одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии..."
Дополните утверждение: "Плотность одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии..."
различна
неизменна

Источник:

В ньютонах измеряют эту физическую величину
В ньютонах измеряют эту физическую величину
Массу
Давления
Электрического сопротивления
Силу

Источник:

Сила притяжения к Земле называется...
Сила притяжения к Земле называется...
Силой тяжести
Ускорением

Источник:

Чем дальше тело находится от Земли, тем...
Чем дальше тело находится от Земли, тем...
Слабее она его притягивает
Сильнее она его притягивает
На упаковках с товаром принято показывать
На упаковках с товаром принято показывать
Вес товара
Массу товара

Источник:

Самопроизвольное перемешивание веществ называется
Самопроизвольное перемешивание веществ называется
диффузией
конденсационным следом
экстермальностью

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

Источник:

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Метки: 7 класс   Тесты   тест   тесты по физике   физика   физические тесты   
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26  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
На упаковках пишут не массу, а вес. Масса вещества неизменна и не определяется не на весах, а лишь по молекулярному составу
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9k
Александр 5 минут назад
8 из 9. Думаю старческий маразм пока не стучится.
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290k
Booharik 8 минут назад
Бывает так, как взбредёт в голову оформителю бирки товара:
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248
korney 17 минут назад
На упаковках с товаром ПРИНЯТО писать "масса" и, соответствеено, г/кг чисто для удобства. На деле же указан именно вес. Похожая история с измерением давления в мм рт.ст. - используется в силу привычки и/или удобства вместо паскалей.

К знанию физики этот вопрос не имеет никакого отношения.
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6k
ваня панкин 20 минут назад
5... еще что-то помню...
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11k
Bill 58 минут назад
На ценнике указывается вес, а не масса? Значит, в невесомости все товары бесплатны! Так вот для чего Virgin Galactics строит свои батуты для 3-х-минутной невесомости: они там откроют биржу по продаже драгоценностей. Чтобы не платить налог с продаж.
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6k
sumrаknn Час назад
Жертва современного образования написала вопросы и показала свою безграмотность. Типа тупая школота придумывает тест для другой тупой школоты. Возьмем пару вопросов.
На упаковках с товаром принято показывать... Принято - это вероятность, в зависимости от региона, времени, производителя - разные предпочтения, а значит вероятность еще больше скачет. Сейчас завтракаю хлебцами и форелькой. На упаковке - вес 100г. И я получаю минус за ответ ))) Использование в тесте вариативных вопросов, да еще и по точному предмету ? ))))
Плотность одного и того же вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии...
Задумался. Понятно какой ответ ждет школота, но если подумать - полностью заполнили прочный сосуд водой - масса и объем неизменны, значит плотность всегда одна. Охлаждаем, при замерзании люд пытается расширятся, но у нас то сосуд прочный - и у льда и у воды - плотность одинакова. Перегреем сосуд - и вуаля - внутри газ !!! и опять же у этого газа плотность как у льда и воды ))) Я не беру мизерные погрешности от деформации сосуда или квантового увеличения массы воды за счет увеличения энергии . Ах, кто то не знает что бывает тяжелый газ с плотностью как у воды или в миллиарды раз выше? Не знали - ну так выгляньте в окно - увидите. Самый легкий газ с самой маленькой плотностью на земле - водород, внутри солнца имеет среднюю плотность
1,5кг на литр газа, а в центральных областях - много больше. А если взять вырожденный газ нейтронных звезд... )))
Короче - вопросник такой же как и современное образование.
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5k
М С Час назад
На упаковках пишут вес. Единственная ошибка, по мнению составителей этого теста.
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102
Улыбака Час назад
В чем сила, брат?
Сила в Ньютонах...
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я думал это вопросы для 1-го класса.
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24k
Vazari 2 часа назад
Ответил на 8 из 9, за что четверка??? Меня мама убьет, спросите еще что-нибудь.
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102
Улыбака Vazari Час назад
E=MC2

Расшифруйте
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9k
Majul 2 часа назад
Из 9 вопросов вы ответили верно на 9. Ваши познания по физике по-настоящему впечатляющие. Хоть это был и простой тест по физике, но вы не допустили ни единой ошибки.

Действительно физика 7 класс, слишком просто
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