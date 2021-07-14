PAYDAY по-шведски

23 сентября 2009 год, Стокгольм. Банк инкассаторской фирмы G4S. Раннее утро. Клерки банка заняты подсчетом поступивших денег. В тот момент их было не просто много, а дохрена. Деньги поступили из магазинов и других банков. Вдруг, откуда ни возьмись, в небе возник белый вертолет, который плавно спустился на крышу здания банка, произведя моментальное десантирование четырех вооруженных до зубов человек. В масках, в форме, всё как полагается, если идешь на богоугодное дело. Крыша была выбрана не только для эпичности действа и вдохновения Голливуда. Там находилось световое окно, спроектированное дизайнерами в виде стеклянной пирамиды, которую ребята местами чутка разбили и спустили стремянку прямиком в операционный зал. Там, добрым словом и автоматом убедив сотрудников сохранять спокойствие, мальчики-налетчики с помощью взрывчатки, болгарки и одной матери выломали сейфы с деньгами, раскидали их по сумкам, после чего подняли добычу по веревкам. Ну и свалили сами, по-английски, ждать полицию не стали. Так же как и вошли. Сопротивления сотрудники не оказали, желающих стать героями не нашлось. А потому пострадавших не было. Сделано грабителями все было четко, быстро. Одни вскрывали, другие прикрывали. Копы в своем стремлении поймать негодяев оказались беспомощны, несмотря на то, что тревога была поднята через считанные минуты после ограбления. На место сходки прибыли все — скорая, пожарные, саперы и спецназ. По правилам оцепили здание, приготовились к штурму. А вертолет тем временем улетал за горизонт на низкой высоте, дабы не триггерить радары, на глазах у грустных полицейских и удивленных жителей. Работали профессионалы, причём целая группа. Почему полиция не бросила на перехват другие вертушки? Кто-то заботливо повесил на ангар полицейского аэродрома сумку с надписью «бомба», потому пришлось снова звать саперов. Правда, выяснилось, что бомба оказалась муляжом. Так же и на земле все было плохо — патрули встряли, потому что на дорогах, ведущих от здания хранилища, вновь «кто-то» разбросал стальные «ежи», прокалывающие шины. Через несколько часов вертушку налетчиков, угнанную с аэродрома малой авиации, найдут в какой-то глухомани Стокгольма, а начальник полиции, вытирая пот с лица от волнения и разводя беспомощно руками, скажет, что с такой дерзкой темой сталкивается впервые. А дело совершили профи, улик толком не оставили, причём пилот вертолета настоящий ас, ибо сесть на такой «пятачок» могут не только лишь все, мало кто может это сделать — считают полицейские. Все потому, что даже больничные пилоты, которых спецом натаскивают сажать вертушки в сложные для посадки места, не всегда с этим справляются. Ещё один вывод касается наличия у «десантников» сообщника. Всё-таки наобум такое провернуть затруднительно, без знания плана, графика работы, полагаясь лишь на стволы и удачу. Да и ударили они в тот момент, когда в банке был максимум возможной налички. Тут действовала организованная банда из как минимум десяти душ вместе с информатором, натасканные ребята-профессионалы, специализирующиеся на подобного рода преступлениях, с грамотным «мозгом». Компания G4S за информацию, поимку бандитов и возвращение украденного назначила крупную награду... Правда, в 2010 году предполагаемых налетчиков таки взяли и даже успели осудить и посадить на те или иные сроки, не очень большие, но увы для банка, вернуть похищенное не удалось. К слову, в 2008 году, за год до описанного выше события, уже случалось подобное, возможно эти же ребята себя проявили в первый раз. По крайней мере, «почерк» весьма похож. Перед самым грабежом главного почтового отделения, заметая следы, ребята «заминировали» целое полицейское управление, несколько центральных улиц, разбросали шипы на дорогах и для пущей надежности сожгли шесть автомобилей. Что тут началось — паника и хаос, будто бы в город входили войска Вермахта. Полиции пришлось перекрывать движение и улицы, эвакуируя местное населения, «разминируя» бомбы. По итогу почта взята, автомобили сгорели, а бомбы оказались муляжами, но, что важнее, драгоценное время для поимки грабителей потеряно. Всего в ограблении участвовало около десяти ребят, тоже с автоматами, в снаряге и масках, которые в 1:30 вошли в Главпочту, уложили сотрудников лицом в пол, взяли причитающееся и спокойно вышли. Тогда полиция развела руками — опыт для них первый, с такими дерзкими ребятами их работать никто не учил, и уж тем более в таких экстремальных условиях их ловить.