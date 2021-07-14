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PAYDAY по-шведски

PAYDAY по-шведски (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 00:08
Метки: 2000-е   cat_cat   банк   длиннопост   история   ограбление   стокгольм   швеция   
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Сегодня я порадую вас ещё одной историей, претендующей на ограбление века, но на этот раз в Скандинавии, в наши чудные дни. Ребята украли ни много ни мало — миллиард крон (примерно 113 090 000.00 $). И сделали они всё это всего за 20 минут.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 2000-е   cat_cat   банк   длиннопост   история   ограбление   стокгольм   швеция   
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5  комментариев
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34k
Франц Лефорт 3 часа назад
Судя по всему,ребята уже вышли и наслаждаются жизнью!
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10k
Kucher 3 часа назад
Ага. Стокгольм. Лётчик-ас, которые виртуозно приземляется на крыше. Ничего не напоминает?
Тогда я знаю его фамилию. Где можно получить вознаграждение за информацию?
У меня даже его портрет есть.
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67k
Пётровыч 3 часа назад
Помню это ограбление, но тогда вроде всё вернули.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Хорошо продумали всё. Удивительно, что в результате сроки такие маленькие оказались.
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