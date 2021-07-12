20 олдскульных картинок из 20 века

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Эти фотографии уже можно отнести к ретро. Предлагаем небольшую прогулку по волнам памяти. Ностальгию никто не отменял!
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14. Женщина разговаривает по мобильному телефону в лондонском аэропорту Хитроу, 1980-е годы
18. Подружки Playboy Элька Хеллманн, Моника Шаллер и Сабрина Шарф подают напитки в нью-йоркском Playboy Club, 1963 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
Чтобы партнерша не соскользнула, очень важно правильное расположение большого пальца партнера, относительно удерживаемого тела. Самая надёжная фиксация, это когда по третью фалангу.....
Они даже скафандры не успели бы натянуть за это время:)