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20 олдскульных картинок из 20 века

20 олдскульных картинок из 20 века (21 фото)

Автор:
12 июля 2021 12:31
Сообщество : Жизнь
Метки: 20 век   Как летит время   ностальгия   по волнам памяти   снимки из прошлого   старые фотографии   
1518
21
Эти фотографии уже можно отнести к ретро. Предлагаем небольшую прогулку по волнам памяти. Ностальгию никто не отменял!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 20 век   Как летит время   ностальгия   по волнам памяти   снимки из прошлого   старые фотографии   
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34k
Лесли 🥰 38 минут назад
LP. Шинода вообще не меняется))
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136
Отец Пигидий Полчаса назад

Чтобы партнерша не соскользнула, очень важно правильное расположение большого пальца партнера, относительно удерживаемого тела. Самая надёжная фиксация, это когда по третью фалангу.....

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5k
Кирилл 39 минут назад
"10. Десять минут спустя..."

Они даже скафандры не успели бы натянуть за это время:)
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