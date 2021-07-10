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Грязь в Англии

Грязь в Англии (29 фото)

Автор:
10 июля 2021 23:12
Метки: англия   великобритания   грязь мусор   жизнь   мусор   
324
29
Хочу показать, как себя ведёт большинство народа в Англии, а точнее в Бирмингеме, хотя по всей Англии одинаково. Поделитесь, такли у вас в России!? Я не верю, что у вас так же ужасно. Любая критика приветствуется. Фото мое. Если есть интерес о жизни в Англии, пишите, зделаю пост на интересующие вас вопросы. Всем добра
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Метки: англия   великобритания   грязь мусор   жизнь   мусор   
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18  комментариев
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1k
Андрей Вырвихвист 2 часа назад
Это на самом деле так. Проработал в Британии 7 лет... Больше всего шокировало то, как там безбожно нажираются люди. Такого я никогда нигде не видел. Это их главная национальная черта. Это действительно просто писец...
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419
Rimil Tumirov 2 минуты назад
Ну у нас тоже местами не лучше, вот заметил что закрытые дворы намного чище чем открытые.
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14
Олег Максимович 16 минут назад
Там полно бабаев, потому и грязно. В местах где живут одни белые, такое не увидешь.
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811
Елена Захарова Полчаса назад
У них же толерантность ко всему привита, видимо к мусорке в том числе. Стараются не нарушить права мусора валятся где ему хочется
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15k
Lelik Полчаса назад
Грязь есть везде. Убирать надо вовремя
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4k
RomaXz 55 минут назад
Бирмингем - помойка, заполненная понаехавшими. Один sparkbrook чего стоит. Сочувствую тем, кто там живёт
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17k
MarkovAlexandr Час назад
Быдло, быдло никогда не меняется.
И везде одинаково.
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11k
uutb Час назад
Мне, кажется, что такие места есть в любой стране мира. Ну, может за исключением Ватикана, Люксембурга и т.д и т.п
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5k
Ruk 2 часа назад
у нас тоже есть, но это другое - понимать надо!
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447
Советский Оккупант Ruk Час назад
У вас в Хохляндии это всегда было так. Мы об этом и без вашего фото в курсе.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Поделитесь, такли у вас в России!?

У нас таких свиней нет. У нас все чистенько.
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