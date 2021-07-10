Хочу показать, как себя ведёт большинство народа в Англии, а точнее в Бирмингеме, хотя по всей Англии одинаково. Поделитесь, такли у вас в России!? Я не верю, что у вас так же ужасно. Любая критика приветствуется. Фото мое. Если есть интерес о жизни в Англии, пишите, зделаю пост на интересующие вас вопросы. Всем добра

Грязь в Англии 0

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