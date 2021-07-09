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Последним, кого увидела в своей жизни фотоловушка, был хозяин тайги

Последним, кого увидела в своей жизни фотоловушка, был хозяин тайги (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 18:19
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Россия   Хозяин тайги   алтай   видео   наблюдение   уничтожил   фотоловушки   
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Последние секунды работы устройства видеонаблюдения на Алтае — его ликвидировал медведь из Сайлюгемского национального парка.

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Метки: ynews   Россия   Хозяин тайги   алтай   видео   наблюдение   уничтожил   фотоловушки   
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52k
Нанук Паналык Час назад
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Кистень Минуту назад
Ненавижу папарацци!
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8k
Vlad Полчаса назад
запах где то зверюги, по имени человек, остался, вот Мишке и не нравятся энти штучки--дрючки.
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4k
Mixalych 39 минут назад
Съемка происходила зимой в январе. Почему косолапый не в спячке?
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752
Not Found! 44 минуты назад
А нехрен подсматривать, я разрешения на съёмку не давал!
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28k
a.fey 57 минут назад
Вот и получили ответ на вопрос: "Мишка, Мишка, где твоя улыбка....?"
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11k
Taximaxi Час назад
Здесь съёмка видео запрещена. Камеру убирай нхй.
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1k
Meri Poppins Ufa Час назад
Медведь социальный мониторинг - отверг.
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1k
fraxinus Час назад
Хулиган...
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AGold Час назад
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−133
vova old 2 часа назад
Я как-то видел похожее со львами им тоже фотоловушка не понравилaсь
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