Последним, кого увидела в своей жизни фотоловушка, был хозяин тайги

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Последние секунды работы устройства видеонаблюдения на Алтае — его ликвидировал медведь из Сайлюгемского национального парка.
Этого медведя охарактеризовали, как серийного убийцу камер: как говорят работники парка, на счету косолапого, это уже третья уничтоженная фотоловушка.
"Большой Брат не пройдёт", - пошутили в сообщении Telegram-канала "Baza". Похоже на то, что хозяину и вправду не нравится "прозрачная тайга" и поскольку у него нет слов, миша на деле намерен отстаивать приватность своей жизни.
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