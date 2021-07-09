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Пройти этот кинотест смогут только фанаты ленты. Придётся вспомнить не только имена героев, но также небольшие события и даже кое-какие правила клуба.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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И вопросы лёгкие
Хотя, ничего сложного не было, думаю все кто смотрел этот фильм более одного раза - ответят так же. Могли б и посложнее вопросы составить, типо что хотели сделать подручные Дердена перед смертью, когда они в лимузине в аварию попали, или что хотели сделать с Дерденом копы, когда он пришёл сознаваться, или какую фразу сказал Марла во время секса, или сколько денег надо было иметь при себе новичку перед вступлением в проект Разгром.. итд.
Очень хороший фильм.
Простые вопросы
p.s. странно, но другие книги Паланика у меня вызывают рвотный рефлекс..
Фильм смотрел 1 раз лет 20 назад. Не пересматривал. Ошибся в ответах на вопросы 4, 6, 8. На вопросы 1 и 9 ответ просто угадал.