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Тест на знание фильма "Бойцовский клуб"

Тест на знание фильма "Бойцовский клуб"

Автор:
09 июля 2021 11:13
Сообщество : Кино
Метки: Бойцовский клуб   Дэвид Финчер   Тесты   Чак Паланик   кинотест   тест   фильмы   
1382
1
Пройти этот кинотест смогут только фанаты ленты. Придётся вспомнить не только имена героев, но также небольшие события и даже кое-какие правила клуба.
Какая фамилия была у персонажа, которую сыграла Хелена Бонэм Картер?
Какая фамилия была у персонажа, которую сыграла Хелена Бонэм Картер?
Бобсон
Сингер
Дёрден
У неё не было фамилии
В каком месте главный герой "познакомился" с Тайлером?
В каком месте главный герой "познакомился" с Тайлером?
В самолёте
В кинотеатре
В баре
В каком месте Тайлер добывал жир для своего мыла?
В каком месте Тайлер добывал жир для своего мыла?
На скотобойнях
В супермаркетах
Об этом не говорится в фильме
В липосакционных клиниках
Какой актёр сыграл блондина?
Какой актёр сыграл блондина?
Холт Маккэлани
Тим Де Зарн
Дэвид Эндрюс
Джаред Лето
Джейк Джилленхол
Том Хиддлстон
Лишь утратив всё до конца, мы...
Лишь утратив всё до конца, мы...
можем начать сначала
обретаем свободу
можем сделать нечто важное
Чем занимался главный герой, сидя на унитазе?
Чем занимался главный герой, сидя на унитазе?
Заказывал чехлы для кровати Эрики Пеккари
Рассматривал девушку
Пытался разгадать кроссворд
Выбирал тур
Что в первую очередь делал Тайлер в старом доме, когда начинался дождь?
Что в первую очередь делал Тайлер в старом доме, когда начинался дождь?
Перебирался на чердак
Играл за ПК
Отключал электричество
Третье правило клуба гласит:
Третье правило клуба гласит:
"Не упоминать о бойцовском клубе"
"В схватке участвуют только двое"
"Бой продолжается столько, сколько надо"
Его звали...
Его звали...
Роберт Полсон
Пол Робертсон

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Бойцовский клуб   Дэвид Финчер   Тесты   Чак Паланик   кинотест   тест   фильмы   
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7  комментариев
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27k
pokevon 2 часа назад
Да, я фанат фильмов Финчера

И вопросы лёгкие
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16k
Злобный Члегр 6 минут назад
Угадал 5. Фильм не смотрел.
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
9 из 9.
Хотя, ничего сложного не было, думаю все кто смотрел этот фильм более одного раза - ответят так же. Могли б и посложнее вопросы составить, типо что хотели сделать подручные Дердена перед смертью, когда они в лимузине в аварию попали, или что хотели сделать с Дерденом копы, когда он пришёл сознаваться, или какую фразу сказал Марла во время секса, или сколько денег надо было иметь при себе новичку перед вступлением в проект Разгром.. итд.
Очень хороший фильм.
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83
Дмитрий Карнаухов 36 минут назад
9 из 9
Простые вопросы
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1k
alecsey_n 58 минут назад
И книга и фильм хороши!
p.s. странно, но другие книги Паланика у меня вызывают рвотный рефлекс..
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3k
Faust Koks 2 часа назад
Да люблю это дерьмо. 9
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15k
Пумба 2 часа назад
"Из 9 вопросов вы ответили верно на 6. Вы неплохо знакомы с фильмом. Так мог ответить только человек, который смотрел картину несколько раз. В каких вопросах допустили ошибки?"
Фильм смотрел 1 раз лет 20 назад. Не пересматривал. Ошибся в ответах на вопросы 4, 6, 8. На вопросы 1 и 9 ответ просто угадал.
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