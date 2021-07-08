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Круче, чем в ресторане: 50 потрясающих блюд от непрофессиональных поваров

Круче, чем в ресторане: 50 потрясающих блюд от непрофессиональных поваров (51 фото)

Автор:
08 июля 2021 13:44
Сообщество : Еда
Метки: вкусно и красиво   еда   красивая еда   красивая подача блюда   круто   подача блюд   
958
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Это просто праздник какой-то. Все, что вы сейчас увидите, было приготовлено обычными любителями вкусно и красиво поесть на своей домашней кухне и опубликовано в онлайн-сообществе r/food. Его читают более 21 миллиона человек, и их можно понять: где еще найдешь такой пир духа?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вкусно и красиво   еда   красивая еда   красивая подача блюда   круто   подача блюд   
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6  комментариев
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1k
просто программист 2 часа назад
Спасибо, фото действительно замечательные!
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Вася 15 минут назад
Ссылка coub.com
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9k
андрей 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Пойду яишенку пожарю...
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uutb 2 часа назад
Может, это готовили и "непрофессиональные повара", но явно очень хорошие любители, обожающие красиво кормить окружающих!
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8k
kaboza 2 часа назад
автор не садист, извращеный садист, пошел кошеварить....
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