Круче, чем в ресторане: 50 потрясающих блюд от непрофессиональных поваров

Автор:
08 июля 2021 13:44
Это просто праздник какой-то. Все, что вы сейчас увидите, было приготовлено обычными любителями вкусно и красиво поесть на своей домашней кухне и опубликовано в онлайн-сообществе r/food
. Его читают более 21 миллиона человек, и их можно понять: где еще найдешь такой пир духа?
1. Домашние кексы "Кактус"
3. Медовые пирожные "макаронс"
5. Лимонные "макаронс", раскрашенные вручную
6. Домашний медовый пирог с курицей, приготовленной на гриле
8. Домашний тонкоцу рамэн со свининой тасю
9. Домашний хлеб на закваске в форме тыквы
10. Домашний пирог с черникой и вишней. И кроликами!
12. Радужный фруктовый пирог
13. Пирог на день рождения
14. Рангуны в виде журавликов оригами
15. Ежевично-лимонный чизкейк
16. Капкейки в виде суккулентов
17. 887 Равиоли ручной работы, семейная рождественская традиция, которой более 100 лет
19. Домашний свежий тальятелле, омар-пашот на сливочном масле, крем-соус из сморчков и омара
20. "Пять оттенков хрустящей курицы"
22. Пирожные "макаронс", которые понравятся и ребенку, и взрослому
23. Домашнее печенье "Завтрак"
24. Желе "День независимости США"
25. Желе в 21 слой по рецепту бабушки
26. Бэнто с домашними пельменями (дамплингами)
27. Домашнее черничное безе "Капельки"
28. Домашний пирог "Осьминог"
29. Домашний хлеб на закваске
30. Домашний "томагавк вагю"
31. Круассаны, начиненные фисташковым кремом
32. Капкейки "Цветущие суккуленты"
34. Лимонные кексы с черничным сливочным кремом
36. "Домашний сыр, мясо, фрукты, ореховое ассорти на 30-летие моей жены"
40. Домашний острый мисо рамэн с уткой
41. Самодельные шоколадные конфеты с начинкой
42. Домашнее мороженое "Высший класс" с медом и пчелиными сотами
45. Пирожные "макаронс" - еще одна вариация на тему
46. Рождественское печенье в виде карты штатов США
47. Шоколадные кексы с карамельными индейками
48. Коробка бенто "Моя кошка и я"
50. Домашние пончики (с начинкой из гуавы, ванильного заварного крема и шоколадного ганаша)
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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