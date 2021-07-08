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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (35 фото)

Автор:
08 июля 2021 07:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2002
35
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Смешные комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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78  комментариев
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21k
Сибиряк 2 часа назад
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там и привьют!
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1k
Григорий Бабкин 2 минуты назад
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Наколка - это признак неуверенности в себе. Это не я придумал. Мнение психологов.
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1k
Андрей 34рус 3 минуты назад
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чел в джинсе и без майки лег спиной на живот девки между ног
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5k
samsr 3 минуты назад
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Мощная бабища)
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1k
Григорий Бабкин 4 минуты назад
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Ого-го, какой у неё горшочек. Горшочек, не вари!
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5k
samsr 5 минут назад
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Проверка в Тае перед оплатой)
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