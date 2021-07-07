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Вчера под Костромой трагически погиб Олег Павлович Балановский, известный российский учёный, генетик, доктор биологических наук, профессор РАН, научный сотрудник института общей генетики РАН, преподаватель МГУ, МФТИ и МГНЦ, автор фундаментальной работы "Русский генофонд на Русской равнине", в которой развенчал некоторые заблуждения о генетике русского народа (в частности его якобы происхождение от тюркских или финно-угорских народов).
Оле́г Па́влович Балано́вский.
(3 июля[1] 1977, Москва[2], РСФСР, СССР — 5 июля 2021, Макарьевский район, Костромская область) — российский учёный-генетик, доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН[3][4]. Профессор РАН[5] (2016). Автор двух монографий: «Русский генофонд на Русской равнине» (2007) и «Генофонд Европы» (2015)[2] — и свыше 80 научных статей[6], в том числе опубликованных в таких журналах мирового класса, как Science и Nature.
Научная деятельность Балановского посвящена исследованию русского генофонда, генофонда народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии, а также выявлению глобальных закономерностей мирового генофонда, созданию картографических атласов[9][10][11].
Индекс Хирша — 24[9].
Активно содействовал борьбе с лженаукой. Участник научно-просветительского форума «Учёные против мифов»[12][13] В 2018 году являлся одним из экспертов по теме коммерческой генетики для журнала Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
(3 июля[1] 1977, Москва[2], РСФСР, СССР — 5 июля 2021, Макарьевский район, Костромская область) — российский учёный-генетик, доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН[3][4]. Профессор РАН[5] (2016). Автор двух монографий: «Русский генофонд на Русской равнине» (2007) и «Генофонд Европы» (2015)[2] — и свыше 80 научных статей[6], в том числе опубликованных в таких журналах мирового класса, как Science и Nature.
Научная деятельность Балановского посвящена исследованию русского генофонда, генофонда народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии, а также выявлению глобальных закономерностей мирового генофонда, созданию картографических атласов[9][10][11].
Индекс Хирша — 24[9].
Активно содействовал борьбе с лженаукой. Участник научно-просветительского форума «Учёные против мифов»[12][13] В 2018 году являлся одним из экспертов по теме коммерческой генетики для журнала Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5 июля семья учёного находилась на даче в Костромской области. Дети Балановского – 10-летняя Ульяна и 8-летний Илья – купались на реке Унжа и заплыли слишком далеко. По-видимому, их закрутило в водоворот – они не могли самостоятельно выбраться на сушу. Отец бросился в воду, помог ребятишкам спастись, но самому доплыть до берега сил уже не хватило: ученый утонул.
Профессор РАН Балановский – потомственный ученый, сын генетика Елены Владимировны Балановской. Вместе они работали в области популяционной генетики, изучая генетическое разнообразие народов России и сопредельных стран. Олег Павлович написал несколько монографий на эту тему.
В память об учёном приведём его интервью газете "Комсомольская правда".
Профессор РАН Балановский – потомственный ученый, сын генетика Елены Владимировны Балановской. Вместе они работали в области популяционной генетики, изучая генетическое разнообразие народов России и сопредельных стран. Олег Павлович написал несколько монографий на эту тему.
В память об учёном приведём его интервью газете "Комсомольская правда".
"- Олег Павлович, откуда все-таки пошел русский народ? Не древние славяне, а именно русские?
- Касательно русских точно можно утверждать лишь то, что монгольское завоевание XIII века, вопреки распространенному мнению, не оказало влияния на генофонд - в русских популяциях практически не обнаруживаются центральноазиатские варианты генов.
- То есть известное выражение историка Карамзина «поскреби русского - найдешь татарина» наукой не подтверждается?
- Нет.
- До генетиков русский народ долгое время исследовали антропологи. Насколько совпадают или не совпадают результаты ваших и их исследований?
- Генетические исследования народов часто воспринимаются как окончательное слово науки. Но это не так! До нас работали главным образом антропологи. Изучая внешний облик населения (как мы изучаем гены), они описывали сходство и различия между населением разных регионов и из этого реконструировали пути их происхождения. Вся наша область науки выросла из этнической, расовой антропологии. Причем уровень работы классиков во многом остается непревзойденным.
- Касательно русских точно можно утверждать лишь то, что монгольское завоевание XIII века, вопреки распространенному мнению, не оказало влияния на генофонд - в русских популяциях практически не обнаруживаются центральноазиатские варианты генов.
- То есть известное выражение историка Карамзина «поскреби русского - найдешь татарина» наукой не подтверждается?
- Нет.
- До генетиков русский народ долгое время исследовали антропологи. Насколько совпадают или не совпадают результаты ваших и их исследований?
- Генетические исследования народов часто воспринимаются как окончательное слово науки. Но это не так! До нас работали главным образом антропологи. Изучая внешний облик населения (как мы изучаем гены), они описывали сходство и различия между населением разных регионов и из этого реконструировали пути их происхождения. Вся наша область науки выросла из этнической, расовой антропологии. Причем уровень работы классиков во многом остается непревзойденным.
- По каким параметрам?
- Например, по подробности изучения населения. Антропологи обследовали более 170 популяций в пределах исторической территории расселения русского народа. А мы в своих исследованиях - пока в 10 раз меньше. Возможно, именно поэтому Виктор Валерьянович Бунак (выдающийся русский антрополог, один из основоположников советской антропологической школы. - Ред.) и смог выделить целых 12 типов русского населения, а мы - только три (северный, южный и переходный).
Антропологи, лингвисты и этнографы собрали информацию практически обо всех народах мира. Огромные массивы информации накоплены о физическом облике русского населения (этим занимается наука соматология) и о кожных узорах на пальцах и ладонях (дерматоглифика, которая обнаруживает различия у разных народов). Лингвистика давно изучает данные о географии русских диалектов и о распространении тысяч русских фамилий (антропонимика). Можно перечислять много примеров совпадений результатов современных генетических исследований и классических исследований антропологов. А вот непреодолимых противоречий не могу назвать ни одного.
- То есть ответ ученых однозначный - русские как нация существуют.
- Это вопрос не к ученым, а к тем людям, которые отождествляют себя с русским народом. Пока такие люди есть, ученые будут фиксировать и существование народа. Если эти люди из поколения в поколение еще и говорят на своем языке, то смешны попытки объявить такой народ несуществующим. Так что, к примеру, за русских и украинцев беспокоиться не приходится.
- И все-таки, насколько же русский генотип однороден?
- Различия между популяциями разных регионов ВНУТРИ одного народа (в данном случае русского) практически всегда меньше, чем различия МЕЖДУ различными народами. Изменчивость русских популяций оказалась выше, чем, к примеру, популяций немцев, но меньше, чем изменчивость многих других европейских народов, например итальянцев.
- Например, по подробности изучения населения. Антропологи обследовали более 170 популяций в пределах исторической территории расселения русского народа. А мы в своих исследованиях - пока в 10 раз меньше. Возможно, именно поэтому Виктор Валерьянович Бунак (выдающийся русский антрополог, один из основоположников советской антропологической школы. - Ред.) и смог выделить целых 12 типов русского населения, а мы - только три (северный, южный и переходный).
Антропологи, лингвисты и этнографы собрали информацию практически обо всех народах мира. Огромные массивы информации накоплены о физическом облике русского населения (этим занимается наука соматология) и о кожных узорах на пальцах и ладонях (дерматоглифика, которая обнаруживает различия у разных народов). Лингвистика давно изучает данные о географии русских диалектов и о распространении тысяч русских фамилий (антропонимика). Можно перечислять много примеров совпадений результатов современных генетических исследований и классических исследований антропологов. А вот непреодолимых противоречий не могу назвать ни одного.
- То есть ответ ученых однозначный - русские как нация существуют.
- Это вопрос не к ученым, а к тем людям, которые отождествляют себя с русским народом. Пока такие люди есть, ученые будут фиксировать и существование народа. Если эти люди из поколения в поколение еще и говорят на своем языке, то смешны попытки объявить такой народ несуществующим. Так что, к примеру, за русских и украинцев беспокоиться не приходится.
- И все-таки, насколько же русский генотип однороден?
- Различия между популяциями разных регионов ВНУТРИ одного народа (в данном случае русского) практически всегда меньше, чем различия МЕЖДУ различными народами. Изменчивость русских популяций оказалась выше, чем, к примеру, популяций немцев, но меньше, чем изменчивость многих других европейских народов, например итальянцев.
- То есть русские отличаются друг от друга больше, чем немцы, но меньше, чем итальянцы?
- Именно. В то же время генетическая изменчивость в пределах нашего Европейского субконтинента намного меньше, чем изменчивость, к примеру, в пределах Индийского субконтинента. Проще говоря, европейцы, в том числе и русские, куда более похожи друга на друга, чем соседние друг с другом народы во многих регионах планеты, между европейскими народами гораздо легче обнаружить генетическое сходство и труднее - различия.
- Сейчас многие подвергают сомнению существование «братских славянских народов» - русского, украинского, белорусского… Дескать, разные это совсем народы, совсем непохожие.
- «Славяне» (так же, как и «тюрки», и «финно-угры») - это понятия вовсе не генетические, а лингвистические! Существует славянская, тюркская и финно-угорская группы языков. И в пределах этих групп вполне уживаются генетически далекие друг от друга народы. Скажем, между турками и якутами, которые говорят на тюркских языках, сложно найти генетическое сходство. Финны и ханты говорят на финно-угорских языках, но генетически далеки друг от друга. Пока еще ни один лингвист не усомнился в близком родстве русского, украинского и белорусского языков и их принадлежности к славянской группе.
Что же до сходства генофондов трех восточнославянских народов, то первоначальные исследования показали, что они похожи настолько, что иной раз и различить-то не удается. Правда, эти годы мы не стояли на месте и теперь уже научились видеть тонкие отличия украинского генофонда. Белорусы же из северных и центральных областей по всему множеству изученных генов пока неотличимы от русских, показано своеобразие лишь белорусов Полесья.
- Именно. В то же время генетическая изменчивость в пределах нашего Европейского субконтинента намного меньше, чем изменчивость, к примеру, в пределах Индийского субконтинента. Проще говоря, европейцы, в том числе и русские, куда более похожи друга на друга, чем соседние друг с другом народы во многих регионах планеты, между европейскими народами гораздо легче обнаружить генетическое сходство и труднее - различия.
- Сейчас многие подвергают сомнению существование «братских славянских народов» - русского, украинского, белорусского… Дескать, разные это совсем народы, совсем непохожие.
- «Славяне» (так же, как и «тюрки», и «финно-угры») - это понятия вовсе не генетические, а лингвистические! Существует славянская, тюркская и финно-угорская группы языков. И в пределах этих групп вполне уживаются генетически далекие друг от друга народы. Скажем, между турками и якутами, которые говорят на тюркских языках, сложно найти генетическое сходство. Финны и ханты говорят на финно-угорских языках, но генетически далеки друг от друга. Пока еще ни один лингвист не усомнился в близком родстве русского, украинского и белорусского языков и их принадлежности к славянской группе.
Что же до сходства генофондов трех восточнославянских народов, то первоначальные исследования показали, что они похожи настолько, что иной раз и различить-то не удается. Правда, эти годы мы не стояли на месте и теперь уже научились видеть тонкие отличия украинского генофонда. Белорусы же из северных и центральных областей по всему множеству изученных генов пока неотличимы от русских, показано своеобразие лишь белорусов Полесья.
- Являются ли русские славянами? Какова действительная доля «финского наследства» в русском генофонде?
- Русские - конечно, славяне. Сходство северных русских популяций с финнами очень небольшое, с эстонцами же - довольно высокое. Проблема в том, что ровно те же генетические варианты встречаются и у балтских народов (латышей и литовцев). Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его особенности как унаследованные от ассимилированных русскими финно-угров было бы необоснованным упрощением. Особенности-то есть, но они связывают северных русских не только с финно-уграми, но также и с балтами, и с германоязычным населением Скандинавии. То есть эти гены - рискну предположить - могли быть унаследованы предками северных русских из столь давних времен, когда ни славян, ни финно-угров, ни германцев, ни татар еще просто не было на свете.
- Вы пишете о том, что впервые показана двусоставность русского генофонда по маркерам Y-хромосомы (то есть по мужской линии). Каковы же эти два праотца русского генофонда?
- Один генетический «отец» русского народа - северный, другой - южный. Их возраст теряется в веках, а происхождение - в тумане. Но в любом случае уже целое тысячелетие прошло с тех пор, как наследство обоих «отцов» стало общим достоянием всего русского генофонда. А их нынешнее расселение хорошо видно на карте. При этом северно-русский генофонд имеет черты сходства с соседними балтскими народами, а южный - черты сходства с соседними восточными славянами, но также и со славянами западными (поляками, чехами и словаками).
- Русские - конечно, славяне. Сходство северных русских популяций с финнами очень небольшое, с эстонцами же - довольно высокое. Проблема в том, что ровно те же генетические варианты встречаются и у балтских народов (латышей и литовцев). Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его особенности как унаследованные от ассимилированных русскими финно-угров было бы необоснованным упрощением. Особенности-то есть, но они связывают северных русских не только с финно-уграми, но также и с балтами, и с германоязычным населением Скандинавии. То есть эти гены - рискну предположить - могли быть унаследованы предками северных русских из столь давних времен, когда ни славян, ни финно-угров, ни германцев, ни татар еще просто не было на свете.
- Вы пишете о том, что впервые показана двусоставность русского генофонда по маркерам Y-хромосомы (то есть по мужской линии). Каковы же эти два праотца русского генофонда?
- Один генетический «отец» русского народа - северный, другой - южный. Их возраст теряется в веках, а происхождение - в тумане. Но в любом случае уже целое тысячелетие прошло с тех пор, как наследство обоих «отцов» стало общим достоянием всего русского генофонда. А их нынешнее расселение хорошо видно на карте. При этом северно-русский генофонд имеет черты сходства с соседними балтскими народами, а южный - черты сходства с соседними восточными славянами, но также и со славянами западными (поляками, чехами и словаками).
- Бушуют ли политические страсти вокруг исследования? Есть ли давление? Кто и как искажает ваши данные? И с какими целями?
- С политикой и тем более с давлением мы, к счастью, никогда не встречались. А вот искажений очень много. Все хотят подогнать научные данные под свои привычные взгляды. А наши данные при честном подходе под них не подгоняются. Именно поэтому наши выводы во всей их совокупности не нравятся обеим сторонам - и тем, кто говорит, что русский генофонд «самый-самый» в мире, и тем, кто заявляет, что он не существует.
Он состоит из двух частей - северного и южно-центрального, а азиатского следа в нем нет
- С политикой и тем более с давлением мы, к счастью, никогда не встречались. А вот искажений очень много. Все хотят подогнать научные данные под свои привычные взгляды. А наши данные при честном подходе под них не подгоняются. Именно поэтому наши выводы во всей их совокупности не нравятся обеим сторонам - и тем, кто говорит, что русский генофонд «самый-самый» в мире, и тем, кто заявляет, что он не существует.
Он состоит из двух частей - северного и южно-центрального, а азиатского следа в нем нет
В январском номере журнала The American Journal of Human Genetics была опубликована статья об исследовании русского генофонда, проведенного российскими и эстонскими генетиками. Результаты оказались неожиданными: по сути, русский этнос генетически состоит из двух частей - коренное население Южной и Центральной России родственно с другими народами, говорящими на славянских языках, а жители Севера страны - с финно-уграми. И второй довольно удивительный и, можно даже сказать, сенсационный момент - типичного для азиатов (в том числе, пресловутых монголо-татар) набора генов ни в одной из русских популяций (ни в северной, ни в южной) в достаточном количестве не обнаружено. Получается, поговорка «поскреби русского - найдешь татарина» не верна".
Дополнительные материалы по теме
"исторический экскурс в антропологию русских"
https://pikabu.ru/story/issledovanie_antropologiya_russkikh_kak_vyiglyadit_i_gde_zhivet_russkiy_narod_4253639
«Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду получишь»
https://kazan.bezformata.com/listnews/bil-rodstvennikom-vseh-tatar/53317892/
«Русских, украинцев и белорусов на уровне генофонда иногда и различить-то не удается»
https://www.kp.ru/daily/26099/2997176/
"Знаменитый генетик Балановский утонул, спасая своих детей"
https://www.mk.ru/incident/2021/07/06/znamenityy-genetik-balanovskiy-utonul-spasaya-svoikh-detey.html
https://pikabu.ru/story/issledovanie_antropologiya_russkikh_kak_vyiglyadit_i_gde_zhivet_russkiy_narod_4253639
«Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду получишь»
https://kazan.bezformata.com/listnews/bil-rodstvennikom-vseh-tatar/53317892/
«Русских, украинцев и белорусов на уровне генофонда иногда и различить-то не удается»
https://www.kp.ru/daily/26099/2997176/
"Знаменитый генетик Балановский утонул, спасая своих детей"
https://www.mk.ru/incident/2021/07/06/znamenityy-genetik-balanovskiy-utonul-spasaya-svoikh-detey.html
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По сабжу, жаль, огромнейшая утрата для науки, культуры и истории.
Ну тогда к чему хохлосрачная картинка про "вусы и чубы"?
Казаки, жившие на границе степи, переняли одежду, причёски и обычаи татар, турок и прочих южных славян.
Повторю. Ты так ратуешь за то, чтобы в науку не тянули политику, а сам чем занимаешься?
@dpazuzu
https://fishki.net/post/3830223/comment-42072393/https://fishki.net/post/3830223/comment-42072393/
цитирую:
"к сожалению анти-российская парадигма вынуждает учёных делать из них посконных жителей киевщины. созданные за 30 лет мифы являются лженаукой, с которой почивший учёный успешно боролся."
никакой политики тут нет. есть лженаука (с политическим заказом, да), с которой этот человек боролся, только и всего. Это - неотъемлимый факт его биографии.
P.S. если вы ещё раз будете отвечать в стиле "маленького вовочки" - каждое собщение отдельно, я вынужден буду поудалять ваши коментарии.
Если уж не видишь разницу между генетикой и культурой, одеждой, языком, историей , то не стоило и пост писать.
монгольское завоевание XIII века, вопреки распространенному мнению, не оказало влияния на генофонд - в русских популяциях практически не обнаруживаются центральноазиатские варианты генов.
Ну так это давно ясно - откуда тюркская кровь на Руси, когда русских в полон уволили к себе в орду? Вот как раз у народов орды большая примесью русской крови - жены, наложницы, да и мужчины - рабы оставили там свой след.
Дважды повторенное "поскреби русского" имеет не генетический, а культурный смысл, так как Русь и позже московское государство впитали в себя множество культурных, языковых и прочих веяний Азии
мне нравится азиатский менталитет. он более человеколюбив и жизнеспособен, имеет больше общего с нами, чем индивидуалистский, само-центристский европейский.
он обоснованно утверждает, что генетических отличий между русскими, украинцами и белорусами НЕТ.
интересно, какую статью вы желаете притянуть к этому интервью?
у вас есть 5 минут на ответ до Вашего бана. время пошло.
А так, хоть полчаса, статью доступно необходимо составлять.
меня другие моменты удивляют:
вот, например, статья, в которой бывшие советские евреи спорят до хрипоты, где тут русские и славяне в государстве Израиль:
и мой абсолютно нейтральный комментарий получает максимально негативный балл.
вы почитайте - там и ржака, и фейспалм, и под статью многие подпадают. вот там реальный звиздец.
какой-то чел присылает видяху, где полупьяный одесский украинец-эмигрант в израиле, говорящий с характерным акцентом, жестоко и подло вырубает настоящего еврея, который сделал ему замечание за то, что хохол, бухой, ссыт на улице.
под видео комментарии от таких же евреев-полукровок: "ооо, наш брат-славянин! красава! "
главное лоб себе фейспалмами не разбить. в ТП там можно каждого второго слать, я гарантирую