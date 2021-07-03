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Сообщество Жизнь в США 699 постов • 225 подписчиков подписаться
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Американка, воровавшая посылки у соседа, обвинила его в своем убийстве

Американка, воровавшая посылки у соседа, обвинила его в своем убийстве (1 фото + 4 видео)

Автор:
03 июля 2021 12:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Amazon   Карэн   Посылка   Юмор   видео   воровство   сша   
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Война между соседями не имеет границ и национальностей. Она жестока, беспощадна и абсурдна. Так, одна дама в Америке решила, что ее сосед - крайне подозрительная личность.

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Метки: Amazon   Карэн   Посылка   Юмор   видео   воровство   сша   
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3  комментария
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5k
Дмитрий 52 минуты назад
воровство почты в США это федеральное преступление, наказание более жесткое чем за обычную кражу/грабеж/разбой. Поэтому там лучше, в смысле последствий, отнять конверт или посылку (грабеж) у получателя/отправителя, чем украсть посылку, которую почтовый служащий оставил у дверей
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756
Довер Иванович 6 минут назад
Страна [мат]аных баб.
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16k
KOSTELLO 53 минуты назад
На первый взгляд, этот ролик выглядит как банальная постановка

Так и есть
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