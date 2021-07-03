Американка, воровавшая посылки у соседа, обвинила его в своем убийстве

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Война между соседями не имеет границ и национальностей. Она жестока, беспощадна и абсурдна. Так, одна дама в Америке решила, что ее сосед - крайне подозрительная личность.
А все дело в том, что парень заказывал себе товары, которые ему привозили курьеры в посылках. Недолго думая, женщина принялась просто воровать его почту. Когда же ее поймали за очередным опустошением почтового ящика, она свой поступок объяснила очень странно.
На первый взгляд, этот ролик выглядит как банальная постановка. Но не все так просто, таких неадекватных женщин, оказывается, много. И всех их объединяет одно - скандализм и безрассудство.
Приятного просмотра
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