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Простые истины из мультфильма "Простоквашино", которые многие пропустили

Простые истины из мультфильма "Простоквашино", которые многие пропустили (1 фото + 6 видео)

Автор:
30 июня 2021 09:48
Метки: мультфильм   прикольно   простоквашино   суть вещей   цитаты   цитаты из простоквашино   
1454
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"Простоквашино" - это советский мультфильм 1978 года, который любят до сих пор. В нем не только много добра, юмора, но также правды. Истину о мире с помощью реплик и транслируют главные герои. Сегодня мы решили вспомнить знаменитые фразы, которые могли не все заметить, но в них так много смысла!

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Метки: мультфильм   прикольно   простоквашино   суть вещей   цитаты   цитаты из простоквашино   
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19k
Виталий Касандров Час назад
Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное, а у нас денег нет.
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11k
Кархародон 17 минут назад
Если бы мы с ума сошли - то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.
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22k
SerGProS Полчаса назад
Не стареющий дядя(?!) Федор, в какой-то параллельной вселенной, где есть нежилая, абсолютно (!) деревня, но есть зарегистрированный почтовый адрес и свой почтальон!Почтальон очень смахивает на бандюка Курочкина из "Приключений Васи Куролесова"
А обложки книжек по произведению Э Успенского видели?

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5k
Мистер Фикс Полчаса назад
- У нас зимой дороги такие и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. (С)
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3k
Горожанин 46 минут назад
Первая же истина - не истина.

"Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше!" - это констатация факта, а не истина. А истина в этой фразе в другом.

В СССР можно было свободно купить прекрасное мясо без всяких костей - в коопторговле, на рынках. Да, дороже - так и мясо свое, фермерское, как принято сейчас говорить. Все свободно, все доступно. Чем тот рынок мешал, все там было. Да, по рыночным ценам, так сейчас все по рыночным. Чем тогда мешала рынку государственная торговля и экономика по социальным ценам - наверное, конкуренцией.
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4k
ron 54 минуты назад
Это не техника дошла, это я сама сюда дошла! ©
))
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27k
Игорь Час назад
"Иронии в мультфильме так много, что не все детки ее понимают."
Вот тут в самую точку мысль. На самом деле - порой смотришь мультфильмы, хоть старые советские, хоть даже и современные типа Маши. А там такую четкую шутеечку завернут прям уржаться можно. Но уржаться взрослому, который в принципе может понять эту шутку. А ребёнок даже контекста шутки знать не может в силу возраста.
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67k
Фома Час назад
"Это вы велосипеды за мальчиков даёте?" (ц)
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9k
Мафусаил Час назад
7. Бутерброд надо есть колбасой вниз - так вкуснее!
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