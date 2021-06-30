Простые истины из мультфильма "Простоквашино", которые многие пропустили

Сам Шарик говорил о себе: "Я из простых собак, не из породистых..."., однако однажды Матроскин уничижительно назвал его "спаниель несчастный". Иронию тогда не все зрители оценили и начали присылать гневные письма в студию. Вообще Шарик и Матроскин часто ссорились, расходились во мнениях, обзывались, обижались, но в итоге всегда мирились, особенно перед лицом общего врага - Почтальона. Шарик - пес преданный, добрый, но беспородный, когда у него появилось желание стать охотником (то есть появилось свое занятие и самомнение), Матроскин и обозвал его "спаниелем", как стремящегося к хвастовству.

2021-06-30T09:48:16+03:00