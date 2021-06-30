Простые истины из мультфильма "Простоквашино", которые многие пропустили

1454
1
6
"Простоквашино" - это советский мультфильм 1978 года, который любят до сих пор. В нем не только много добра, юмора, но также правды. Истину о мире с помощью реплик и транслируют главные герои. Сегодня мы решили вспомнить знаменитые фразы, которые могли не все заметить, но в них так много смысла!
1. "Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше!" - Шарик
Уже тогда создатели фильма, да и все советские жители, знали, что в магазине могут и не самое лучшее мясо предлагать покупателям. В продуктовых на кости было меньше мяса, а на рынке наоборот - мякоти много, а костей меньше. Из-за этой фразы, кстати, худсовет не хотел запускать мультфильм в эфир.
2. "Ну я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота первый раз вижу" - папа дяди Федора
Когда дядя Федор захотел оставить дома Матроскина, мама выступила резко против, а папа - нет. Однако глава семейства все же сделал выбор в пользу жены. Мораль фразы, которую улавливают дети, проста: с незнакомцами дел иметь не надо, лучше общаться с теми, кого давно знаешь.
3. "Иди, иди, спаниель несчастный" - Матроскин
Сам Шарик говорил о себе: "Я из простых собак, не из породистых..."., однако однажды Матроскин уничижительно назвал его "спаниель несчастный". Иронию тогда не все зрители оценили и начали присылать гневные письма в студию. Вообще Шарик и Матроскин часто ссорились, расходились во мнениях, обзывались, обижались, но в итоге всегда мирились, особенно перед лицом общего врага - Почтальона. Шарик - пес преданный, добрый, но беспородный, когда у него появилось желание стать охотником (то есть появилось свое занятие и самомнение), Матроскин и обозвал его "спаниелем", как стремящегося к хвастовству.
4. "Нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать. Чтобы строгость снять и сердитость" - папа и дядя Федор
Второй ребенок - как способ урегулирования конфликтов в семье и намек на рост демографии СССР.
5. "Балбес он, балбес" - Матроскин
Шарик и Матроскин поссорились и перестали разговаривать друг с другом из-за того, что Шарик вместо валенок купил себе на зиму модные кеды. Здесь прослеживается сразу несколько мыслей. Про зарубежные модные кеды, про то, что выделяться - неразумно. А ведь валенки - деревенско-русская тема, которая ассоциируется с историей нашей страны, а кеды - как противопоставление, что-то чужое, неродное. Попал Шарик под какое-то влияние, вот и пытается его на путь истинный Матроскин наставить. Заодно и всем маленьким зрителям советует одеваться по погоде.
6. "Это мой дядя прислал… Он у сторожа живёт на гуталиновой фабрике… У него этого гуталина — ну просто завались!.. Вот и шлет, м-м-м… кому попало…" - Матроскин
Иронии в мультфильме так много, что не все детки ее понимают. Фраза о дяде Матроскина, который живет на гуталиновой фабрике, например, наглядно показывает ситуацию с работниками как во времена СССР, так и современными трудягами. Все и всегда приносили что-то с работы, то, что плохо лежит, не подлежит подсчету. Даже ненужные предметы, ведь они - бесплатные! Так и хранятся залежи у некоторых...
Источник:
Ссылки по теме:
- Революционные цитаты В. И. Ленина
- Ироничные цитаты, которые самый сок
- Цитаты об отношениях, любви, мужчинах и женщинах
- Цитаты для тех, кто слишком любит заниматься "ничегонеделанием"
- Гомер Симпсон и его фразы, наполненные сарказмом, глупостью и чем-то жёлтым
30
Понравилось30
Новости партнёров
А обложки книжек по произведению Э Успенского видели?
"Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше!" - это констатация факта, а не истина. А истина в этой фразе в другом.
В СССР можно было свободно купить прекрасное мясо без всяких костей - в коопторговле, на рынках. Да, дороже - так и мясо свое, фермерское, как принято сейчас говорить. Все свободно, все доступно. Чем тот рынок мешал, все там было. Да, по рыночным ценам, так сейчас все по рыночным. Чем тогда мешала рынку государственная торговля и экономика по социальным ценам - наверное, конкуренцией.
))
Вот тут в самую точку мысль. На самом деле - порой смотришь мультфильмы, хоть старые советские, хоть даже и современные типа Маши. А там такую четкую шутеечку завернут прям уржаться можно. Но уржаться взрослому, который в принципе может понять эту шутку. А ребёнок даже контекста шутки знать не может в силу возраста.