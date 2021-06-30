Чем ворон отличается от вороны

Птицы высокого полёта! Фотоколлаж автора.

7. Интеллект на высоте!

Ворон оценивает информацию, анализирует её, делает выводы и… Применяет их на практике. Чтобы достать еду из стакана с водой, он начинает кидать туда другие предметы. Постепенно они выталкивают провизию на поверхность. Ворон доволен. А ещё он охотно передаёт жизненный опыт следующему поколению — экспериментов проводилось очень много. Интеллект вороны ситуативный: она способна изобрести примитивное орудие труда, но не станет делиться опытом.

6. Неповторимый оригинал и пародия

Ворона умеет имитировать голос человека и его интонацию. Но всё, на что она способна — это спародировать человеческие слова. А у ворона произношение человеческих слов максимально чёткое. Он подражает настолько качественно, что если бы не акцент, можно было бы перепутать с речью двуногого. Голос обеих птиц нельзя назвать благозвучным, но талант ворона проявляется в разы ярче.