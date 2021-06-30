Чем ворон отличается от вороны

Это только кажется, что у героев повествования мало различий. Да, обе птицы — врановые, обе тёмные, клюв похож, каркают, да и рацион не слишком отличается. Но любой орнитолог скажет, что ворон — «это вам не муж вороны». Перед нами две абсолютно разные птицы.
9. Короткий век?
Ворон живёт невероятно долго. В дикой природе, при наличии громадного количества естественных супостатов, он способен дотянуть до 20-25 лет. Но если пернатый попадёт на дотацию к ответственному человеку, то срок его жизни увеличится вдвое, а то и больше. Самый «старый» ворон в мире прожил аж 75 лет. Ворона приходит в этот мир «погостить» недолго — 8-10 лет. Люди не стремятся брать врановых на попечение, поэтому точный пик возраста в неволе остаётся неизвестным.
Ворон и серая ворона. Фотоколлаж автора.
8. Не будь во внешности поспешен!
В небе птицы почти не отличаются. Но если поставить их рядом друг с другом, то всё станет ясно. Оперение вороны — серо-чёрное, а ворон обладает колоритным иссиня-чёрным окрасом. Хвост у «городской жительницы» кажется обрубанным, а у лесного мудреца он конусообразный. Бросается в глаза и оперение зоба. У ворона — взлохмаченное, и выглядит, как знак тайного ордена.
Птицы высокого полёта! Фотоколлаж автора.
7. Интеллект на высоте!
Ворон оценивает информацию, анализирует её, делает выводы и… Применяет их на практике. Чтобы достать еду из стакана с водой, он начинает кидать туда другие предметы. Постепенно они выталкивают провизию на поверхность. Ворон доволен. А ещё он охотно передаёт жизненный опыт следующему поколению — экспериментов проводилось очень много. Интеллект вороны ситуативный: она способна изобрести примитивное орудие труда, но не станет делиться опытом.
6. Неповторимый оригинал и пародия
Ворона умеет имитировать голос человека и его интонацию. Но всё, на что она способна — это спародировать человеческие слова. А у ворона произношение человеческих слов максимально чёткое. Он подражает настолько качественно, что если бы не акцент, можно было бы перепутать с речью двуногого. Голос обеих птиц нельзя назвать благозвучным, но талант ворона проявляется в разы ярче.
Обе птицы склонны к коммуникации. Фотоколлаж автора.
5. Фавориты в габаритах
Если ворон взмахнёт крыльями, то может зацепить предметы, находящиеся на расстоянии полутора метров! Да и сама птичка совсем не из маленьких — до 70 см в высоту. Разница с орлом, конечно, есть, но иногда не сильно критична. У серой вороны размеры куда скромнее. Размах крыльев ограничивается 1 м, поэтому махать ими приходится значительно чаще. Да и ворона редко вырастает больше 40-50 см.
Сравнение средних габаритов в фоторедакторе. Фотоколлаж автора.
4. Птенец-воронец — беглец и наглец
Уже через пару месяцев после того, как «супруга» ворона привела потомство, мальцы достигают размеров родителей. И по габаритам, и по весу, и по размаху крыльев. Они не станут задерживаться в семейном гнезде! Сбегут, как только посчитают себя полностью самодостаточными. Птенцы серой вороны значительно дольше остаются мелкокалиберными птенчиками. И даже тогда, когда уже способны добывать себе провизию, предпочитают оставаться на родительском иждивении.
3. Разные ценности
Если ворон обзавёлся «барышней», то это на всю жизнь. Отныне и до конца дней своих пара будет всё делать вместе. Гнездо вьют сообща, перелёты — вместе, охота — только в паре. Кажется, будто они повязаны невидимой нитью. А серые вороны ведут разгульную жизнь. Да, в период «свадеб» они объединяются в пары, но потом разбегаются, как в море корабли. И так поступают каждый раз во время брачных игр.
2. Охотник и потребитель
Ворон отличается выносливостью. Он будет кружить над лесом до тех пор, пока не обнаружит пищу. Если кто-то из лесных жителей не доел добычу, то ворон спустится и поможет слабому. Но в любом случае он больше ориентирован на охоту. Статного и мудрого красавца редко встретишь за разорением территорий. А ворона привыкла к доступной провизии: мусорные баки, пищевые отходы, сельскохозяйственные угодья.
Всё она исследует, всё она попробует.
1. Дача или коммуналка?
Ворон обстоятельно подходит к выбору места гнездования. Одно гнездо он построит на самой высокой кроне дерева, да так, чтобы ни с какой стороны его видно не было. Но и своеобразная «дача» будет, пернатый строит сразу 2 гнезда. Каждое из них он будет использовать попеременно. Почти человек: летом — на дачу, зимой — в квартиру. А ворона живёт в одном гнезде в центре города, все здесь «соседи», всё её устраивает.
Источник:
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