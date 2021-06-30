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Чем ворон отличается от вороны

Чем ворон отличается от вороны (11 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:57
Сообщество : Факты
Метки: ворон   ворона   интересно   птицы   различие   фото   
1413
11

Это только кажется, что у героев повествования мало различий. Да, обе птицы — врановые, обе тёмные, клюв похож, каркают, да и рацион не слишком отличается. Но любой орнитолог скажет, что ворон — «это вам не муж вороны». Перед нами две абсолютно разные птицы.

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Метки: ворон   ворона   интересно   птицы   различие   фото   
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6  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
жил у знакомых вОрон, яшенька) так троллил с балкона собак, гавкал. бабка, что тех блоховозов прикармливала, даже участковому писала жалобы - "мол-де ворона дразнит собак" -)
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805
Александр 2 минуты назад
В лесу неподалёку гнездится семья ворона. С подросшими птенцами летают вместе до поздней осени.
Ещё отличие вороны Каркают - вороны Курлыкают
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951
Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
Мне городские ворОны напоминают цыганский табор. Такие же хитрые, громкие, черные, суетливые
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1k
Константин Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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480
manul74 42 минуты назад
Вася ты курица... Вася ворон
Ссылка youtu.be
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11k
Кархародон 43 минуты назад
Ворона не обязательно серая. Есть такая же чёрная ворона. Но я заметил, что серые с чёрными не дружат.
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