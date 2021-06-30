8 героев советских мультфильмов в более реалистичной манере

Автор Telegram-канала о нейронных сетях пришло в голову отобразить Карлсона, Печкина и других весьма узнаваемых персонажей, созданных советскими мультипликаторами, такими, какими вы вряд ли когда-нибудь их видели.
Подобное решение пришло в голову автору Telegram-канала о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях Denis Sexy IT. В итоге, задействовав нейронные сети, он смог придать более человеческого вида целому ряду героев, созданных студией «Союзмультфильм». На наш взгляд (да и сам автор так считает), наиболее удачным получился Карлсон, правда стоит признать, что и другие персонажи у него тоже вышли весьма неплохо, с достаточно реалистичными лицами.
Отметим, что за основу пользователем были взяты рисунки художника Евгения Швенка из Томска, Российская Федерация, который здорово перерисовывает советских персонажей, добавляя им более реалистичных черт лица. Свои работы он публикует в соцсетях.
Источник:
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СОВСЕМ! НИКАК!
ВООБЩЕ!!!!!!!!