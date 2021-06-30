8 героев советских мультфильмов в более реалистичной манере

Подобное решение пришло в голову автору Telegram-канала о нейронных сетях, виртуальной реальности и технологиях Denis Sexy IT. В итоге, задействовав нейронные сети, он смог придать более человеческого вида целому ряду героев, созданных студией «Союзмультфильм». На наш взгляд (да и сам автор так считает), наиболее удачным получился Карлсон, правда стоит признать, что и другие персонажи у него тоже вышли весьма неплохо, с достаточно реалистичными лицами.