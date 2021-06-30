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8 героев советских мультфильмов в более реалистичной манере

8 героев советских мультфильмов в более реалистичной манере (9 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:02
Сообщество : Искусство
Метки: Евгений Швенк   искусство   мультик   рисуноки   таланты   фото   художники   
702
9

Автор Telegram-канала о нейронных сетях пришло в голову отобразить Карлсона, Печкина и других весьма узнаваемых персонажей, созданных советскими мультипликаторами, такими, какими вы вряд ли когда-нибудь их видели.

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Метки: Евгений Швенк   искусство   мультик   рисуноки   таланты   фото   художники   
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1k
Lovels Travel Час назад
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Andrii Pohudin 12 минут назад
В карандаше еще что то похоже, но в цвете, фуууу!
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156k
☭Cheкаво☭ 48 минут назад
Скорей всего с этого актера и рисовали
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203k
Барон Мюнхгаузен 49 минут назад
Не трогайте советские мультфильмы!!!!
СОВСЕМ! НИКАК!
ВООБЩЕ!!!!!!!!
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