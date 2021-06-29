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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5006 постов • 676 подписчиков подписаться
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Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему внебрачного сына

Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему внебрачного сына (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 июня 2021 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   дети   интервью   интересное   рэп   фото   шоу бизнес   
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Эпатажный репер Моргенштерн прошёл на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» и познакомился с возможной матерью своего ребёнка. Девушка по имени Ванита зачитала рэп (очень плохой) и рассказала Алишеру про его ребёнка. В это время в студии сидела невеста Моргенштерна, которая просто не понимала, что происходит.

Источник:

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Метки: #моргенштерн   young stars   дети   интервью   интересное   рэп   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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897
Электрик 2 часа назад
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6k
Игорь 2 часа назад
.....В это время в студии сидела невеста Моргенштерна, которая просто не понимала, что происходит..... - ну с этим все понятно. Откуда мозг у человека, который считает себя "невестой" этого утырка.
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980
azuver 2 часа назад
На хрена тащить этого дебила на "Фишки" ?
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904
Estie 2 часа назад
Кто додумался это животное музыкантом назвать?
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1k
Moon24 2 часа назад
Не брезгливо ей было сношаться с этим существом ?
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529
сеньор Леонсио 2 часа назад
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36
Имя Фамилия 2 часа назад
в этой новости все прекрасно.баста,моргенштерн,днк тест,плохой рэп.
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17k
Robin Hood 2 часа назад
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−55
пьянковский 2 часа назад
мы гусские, а значит с нами бох!!!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Каждый день новости про это гов@но
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41k
Соломей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Там же можно подпереть двери и все поджечь?
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Покемоника про себя начала строчить посты
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
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4k
samsr 3 часа назад
[мат] эти фрик шоу засирающие малолеткам мозг плодятся со скоростью света, пора раздобыть напалм и спалить нах всех стендаперов, тиктокеров и прочую еб@лу,полнейшая деградация.
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78k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Ящитаю, многим родителям следует обратить внимание на содержимое контента их детей.
Чтобы потом не искать способы лечения детей от наркомании
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17k
719
Олег Шишкин 3 часа назад
- Девушка с ребёнком? Непорочное зачатие или ЭКО...
- ДНК тест нужно сделать обязательным в роддоме при выписке "девушек"
- Он очень богатый мужчина. Многие шалавы только и мечтают заполучить с него 25% дохода, ничего при этом не делая. Зачем работать, если есть влагалище? Полагаю, это подставная беременность, без согласия и разрешения мужчины.
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PokemonKa
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