Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему внебрачного сына

Ванита показала Алишеру фотографию малыша, которого назвали Кирюшей.

«У ребенка лицо круглое, а не квадратное. Ты меня обманываешь. Спасибо за веселье», — обратился музыкант к Ваните, и позвал своих телохранителей, чтобы они увели девушку.

Во время шоу произошёл ещё один забавный момент. Вопрос задала Елена Зорина, обеспокоенная мать.

Женщина спросила: "Что ваше творчество несёт детям и как их воспитывает? Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок рост на ваших песнях?"

На этот вопрос Алишер ответил кратко: "Я занимаюсь творчеством, не чтобы воспитать поколение".