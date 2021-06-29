Девушка пришла на шоу к Моргенштерну, очень плохо прочитала реп и предъявила ему внебрачного сына

Эпатажный репер Моргенштерн прошёл на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» и познакомился с возможной матерью своего ребёнка. Девушка по имени Ванита зачитала рэп (очень плохой) и рассказала Алишеру про его ребёнка. В это время в студии сидела невеста Моргенштерна, которая просто не понимала, что происходит.
По словам Ваниты, секс с Моргенштерном у неё был в Таиланде. В своём музыкальном обращении девушка попросила у Алишера алименты.
«Если это мой ребенок, готов на алименты. ДНК-тест в студию! Но я не знаком с Ванитой. Я бы никогда не засунул пенис в женщину, которая так плохо читает рэп», — сказал музыкант.
При этом девушка напомнила рэперу о скандале, когда все СМИ обвиняли его в измене своей девушки Диларе, которая вообще не понимала что происходит.
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Ванита показала Алишеру фотографию малыша, которого назвали Кирюшей.
«У ребенка лицо круглое, а не квадратное. Ты меня обманываешь. Спасибо за веселье», — обратился музыкант к Ваните, и позвал своих телохранителей, чтобы они увели девушку.
Во время шоу произошёл ещё один забавный момент. Вопрос задала Елена Зорина, обеспокоенная мать.
Женщина спросила: "Что ваше творчество несёт детям и как их воспитывает? Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок рост на ваших песнях?"
На этот вопрос Алишер ответил кратко: "Я занимаюсь творчеством, не чтобы воспитать поколение".
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Слово взял Баста и заявил: "Если за воспитание моих детей будет отвечать Моргенштерн, то как родитель я не состоялся".
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Чтобы потом не искать способы лечения детей от наркомании
- ДНК тест нужно сделать обязательным в роддоме при выписке "девушек"
- Он очень богатый мужчина. Многие шалавы только и мечтают заполучить с него 25% дохода, ничего при этом не делая. Зачем работать, если есть влагалище? Полагаю, это подставная беременность, без согласия и разрешения мужчины.