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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (38 фото)

Автор:
28 июня 2021 06:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1597
38
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Смешные картинки и комментарии с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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33  комментария
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43k
doker 2 часа назад
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Да и не в России это...
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20k
Андрей Иванов 19 секунд назад
Комментарий к фото
Дуремара
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20k
Андрей Иванов 2 минуты назад
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У него член 10 см. В диаметре. Не во всё не лезет
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8k
Cornho 3 минуты назад
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Или не вспоминаешь, потому что без понятия, что это такое.
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20k
Андрей Иванов 4 минуты назад
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А Галкин то целебный и омолаживающий
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8k
Cornho 5 минут назад
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Что за дебилы у них работают??
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20k
Андрей Иванов 7 минут назад
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Кролик образца 1812 года. Французское блюдо
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5k
pilgrimnl 7 минут назад
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где то в параллельной вселенной ...
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