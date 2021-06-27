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15 забавных животных, которым позарез необходимо внутрь

15 забавных животных, которым позарез необходимо внутрь (16 фото)

Автор:
27 июня 2021 00:10
Сообщество : Животные
Метки: Внутрь   Позарез   гулять   животные   необходимо   эмоции   
634
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Многие домашние любимцы обожают гулять на улице. Но иногда все, чего они хотят - это попасть в дом, и настоятельно требуют от хозяина, чтобы он открыл дверь. При этом мордахи зверят выражают разнообразную гамму эмоций, и выглядит это максимально смешно...

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Метки: Внутрь   Позарез   гулять   животные   необходимо   эмоции   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
С тэгов поржал...
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Nane First NameLast 51 минуту назад
Вот тут курам ничего не страшно. Ни лисица ни хорь ни ласка ночью не полезут. Можно спокойно нести яйца.
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