15 забавных животных, которым позарез необходимо внутрь

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Многие домашние любимцы обожают гулять на улице. Но иногда все, чего они хотят - это попасть в дом, и настоятельно требуют от хозяина, чтобы он открыл дверь. При этом мордахи зверят выражают разнообразную гамму эмоций, и выглядит это максимально смешно...
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