Хуже поражения – только унижение

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Футболисты сборной Италии не встанут на колени в знак солидарности с BLM перед матчем со сборной Австрии на стадионе «Уэмбли»
Одна из важных тем, обсуждаемых в Италии накануне игры с Австрией, — акция BLM. В сборной прошла большая дискуссия, стоит ли вставать на колено перед игрой…
Проблема актуализировалась после матча третьего тура с Уэльсом. Тогда «скуадра адзурра» разделилась. Перед стартовым свистком пять игроков национальной команды не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. Смотрелось нелепо. Учитывая, что обычно встают либо все, либо никто. После игры пришлось объясняться: пресс-атташе сборной заявил, что возникла элементарная неразбериха. Игроки просто не договорились, как правильно поступить. Хотя перед первой встречей с Турцией на колено никто не вставал. Именно поэтому перед игрой с Австрией эта тема — отдельная в повестке дня.
Проблема актуализировалась после матча третьего тура с Уэльсом. Тогда «скуадра адзурра» разделилась. Перед стартовым свистком пять игроков национальной команды не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. Смотрелось нелепо. Учитывая, что обычно встают либо все, либо никто. После игры пришлось объясняться: пресс-атташе сборной заявил, что возникла элементарная неразбериха. Игроки просто не договорились, как правильно поступить. Хотя перед первой встречей с Турцией на колено никто не вставал. Именно поэтому перед игрой с Австрией эта тема — отдельная в повестке дня.
Итальянские источники сразу же начали сообщать, что сборная встанет на колено только в знак солидарности с соперником. И если Австрия накануне игры запросит у организаторов матча соответствующее количество секунд, они поддержат акцию BLM. Хотя в сборной, по информации Football Italia, считают, что «с расизмом нужно бороться иначе — другими методами».
В итоге стало известно, что Австрия не планировала запрашивать время на акцию. Так что вопрос решился сам собой. Ни одна из сборных не встанет на колено перед игрой. Таким образом, обе команды избавили себя от гарантированного свиста болельщиков на «Уэмбли». Известно, что английских фанатов дико бесит, когда их сборная или кто-то из соперников встаёт перед игрой на колени. В УЕФА даже попросили организаторов в этот момент включать на стадионе громкую музыку, чтобы свист не попадал в телекамеры.
В итоге стало известно, что Австрия не планировала запрашивать время на акцию. Так что вопрос решился сам собой. Ни одна из сборных не встанет на колено перед игрой. Таким образом, обе команды избавили себя от гарантированного свиста болельщиков на «Уэмбли». Известно, что английских фанатов дико бесит, когда их сборная или кто-то из соперников встаёт перед игрой на колени. В УЕФА даже попросили организаторов в этот момент включать на стадионе громкую музыку, чтобы свист не попадал в телекамеры.
Комментарий МП:
Сказано давно «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». В Европе, а тем более в России, вообще не было в 18-19 веках африканских рабов-негров. С какой стати, Евразия должна унижаться-каяться?
На колени – только перед Господом. На колено – только перед невестой с кольцом, перед воинским стягом, перед могилой павших солдат.
Стыдно, господа…
Сказано давно «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». В Европе, а тем более в России, вообще не было в 18-19 веках африканских рабов-негров. С какой стати, Евразия должна унижаться-каяться?
На колени – только перед Господом. На колено – только перед невестой с кольцом, перед воинским стягом, перед могилой павших солдат.
Стыдно, господа…
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Ужасно то ее проявление, которое завоевывает все больше поклонников по всему миру
И, к счастью, на западе ещё имеют место эпизоды проявления здравого смысла
Я далёк от футбола, но имею своё твёрдое мнение по поводу бездумного обратного расизма (а другими словами сейчас не назовёшь происходящее)
И это есть маленькая услада для души и сердца