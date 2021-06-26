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Хуже поражения – только унижение

Хуже поражения – только унижение (3 фото)

Автор:
26 июня 2021 20:51
Метки: европа   игра   спорт   футбол   
492
3
Футболисты сборной Италии не встанут на колени в знак солидарности с BLM перед матчем со сборной Австрии на стадионе «Уэмбли»

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Метки: европа   игра   спорт   футбол   
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8k
kaboza 2 часа назад
заипало это блм...скоро раком вставать будут..
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99
ton 3 минуты назад
Борьба с расизмом прекрасна
Ужасно то ее проявление, которое завоевывает все больше поклонников по всему миру
И, к счастью, на западе ещё имеют место эпизоды проявления здравого смысла
Я далёк от футбола, но имею своё твёрдое мнение по поводу бездумного обратного расизма (а другими словами сейчас не назовёшь происходящее)
И это есть маленькая услада для души и сердца
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2
Александр Деревянко 46 минут назад
Черножопых макак надо уничтожать!
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5k
Мистер Фикс Час назад
Когда индусы начнут прессовать англичан?
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28k
Acu900 Час назад
Ну тот коп,который коленом негра задушил, уже свои 22 с половиной года получил, вот пусть он и в тюрьме становится на колени. Зачем же остальные, которые никого не убивали и в тюрьме не сидят должны на колени становится?
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4k
ZmeyUA 2 часа назад
На колени, насколько я помню, становились только три команды из В.Британии, Нидерланды и какого-то Турки. Остальные тупо игнорили это "высококультурное" начинание
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<После игры пришлось объясняться: >> Совсем обуели что-ли?! Пошли в жопу!!! Нечего тут объяснять. Пусть пиндосы каются, мля!!!
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320
Meri Poppins Ufa Автор поста maloy Час назад
Если б знать, что творили сами африканцы с соседн племенами, даже ныне.... речь не об этом, в европе сарацины были в авторитете.
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9k
Кыся 2 часа назад
Вот и молодцы!
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