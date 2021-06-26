Хуже поражения – только унижение

Итальянские источники сразу же начали сообщать, что сборная встанет на колено только в знак солидарности с соперником. И если Австрия накануне игры запросит у организаторов матча соответствующее количество секунд, они поддержат акцию BLM. Хотя в сборной, по информации Football Italia, считают, что «с расизмом нужно бороться иначе — другими методами».

В итоге стало известно, что Австрия не планировала запрашивать время на акцию. Так что вопрос решился сам собой. Ни одна из сборных не встанет на колено перед игрой. Таким образом, обе команды избавили себя от гарантированного свиста болельщиков на «Уэмбли». Известно, что английских фанатов дико бесит, когда их сборная или кто-то из соперников встаёт перед игрой на колени. В УЕФА даже попросили организаторов в этот момент включать на стадионе громкую музыку, чтобы свист не попадал в телекамеры.