Делить людей на интровертов и экстравертов стали в первой половине XX века после изысканий Карла Юнга и Ганса Айзенка. В настоящее время до сих пор используется слегка изменённый опросник Айзенка для определения типа личности. Этот тест также построен на базовом опроснике Айзенка.На Фишках раньше также публиковались тесты на определение уровня интроверсии-экстраверсии: