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Градация по шкале интроверсия — экстрверсия отражает лишь модель поведения человека. Если объяснять экстраверсию и интроверсию коротко, то экстраверсия представляет собой такой вид поведения, который характеризуется концентрацией интересов на внешнем мире, тогда как интроверты фокусируются на внутренней психической активности.
Делить людей на интровертов и экстравертов стали в первой половине XX века после изысканий Карла Юнга и Ганса Айзенка. В настоящее время до сих пор используется слегка изменённый опросник Айзенка для определения типа личности. Этот тест также построен на базовом опроснике Айзенка.
На Фишках раньше также публиковались тесты на определение уровня интроверсии-экстраверсии:
На Фишках раньше также публиковались тесты на определение уровня интроверсии-экстраверсии:
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Правда мне не понятно зачем вообще такой нужен, я и без этого знаю кто я, с кем мне комфортно.
- Я наху.еверт.
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