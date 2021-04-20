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Тест Айзенка на определение интроверта/экстраверта

Тест Айзенка на определение интроверта/экстраверта

Автор:
20 апреля 2021 13:34
Сообщество : Жизнь
Метки: Тесты   интроверты   психологические тесты   психология   тест   экстраверты   
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Психологический тест, основанный на опроснике 1963 года Ганса Юргена Айзенка.
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Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, ободрить или посочувствовать?
Да
Нет

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Метки: Тесты   интроверты   психологические тесты   психология   тест   экстраверты   
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15  комментариев
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305
Deta Час назад
вопросы не увидел из-за строчки с номерами(думаю блокировщики рекламы виноваты) но отвечая на всё да , можно стать ТИПИЧНЫМ интровертом))
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1k
Sam22 Минуту назад
Бред. На вопросы о большой кампании ответил положительно,а результат:"Шумной компании предпочитаете ограниченный круг людей." Тест составляла баба, которая никогда не слушает, что говорит мужик.
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2k
Владимир Полчаса назад
в точку!
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6k
B0n Полчаса назад
Тест так себе. Здесь по каждому одному вопросу из всех можно определить тип натуры.
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1k
Sergei Ogarkov 44 минуты назад
Я так понимаю, идёт сбор психологических портретов фишкян.
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5k
Olga Raudis Час назад
Меня определил точно. Но я и так это знаю.
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16k
Robin Hood Час назад
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5k
ваня панкин Час назад
так себе... слабенько...
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899
ZloyPupsik Час назад
Ганс Айзенк считает, что вы самый настоящий экстраверт. Вы фокусируетесь на "внешнем мире". Для вас в приоритете дружба и признание окружающих.
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13k
куджо 2 часа назад
Вообще мимо
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13k
seller-k 2 часа назад
Ох уж эти тесты

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22k
Андрей 2 часа назад
Определяет всё с точностью до наоборот!
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579
Максим Ш Андрей 2 часа назад
Абсолютно
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