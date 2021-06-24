Тест на психологический возраст

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Психологический возраст – это условная оценка, которая помогает сопоставить свой образ жизни с "паспортным" возрастом. Примечательно, что психологический возраст может меняться со временем. Этот тест составлен на базе нескольких опросников.
Этот онлайн-тест составлен таким образом, чтобы не привязываться к полу или культурным особенностям.
Помните, что это унифицированный психологический тест. Для более точного определения возраста существуют специальные опросники, составленные с учётом реального возраста, пола и темперамента человека.
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Тест на определение психологического возраста
Тест на определение психологического возраста (8 вопросов)
О чём же на самом деле говорит результат после прохождения подобного теста?
Психологический возраст показывает, как тот или иной человек смог приспособиться к окружающей среде. В понятие психологического возраста входит целая группа параметров:
В каких случаях такие тесты могут не работать корректно?
Помните, что это унифицированный психологический тест. Для более точного определения возраста существуют специальные опросники, составленные с учётом реального возраста, пола и темперамента человека.
Специально для вас собрана подборка других тестов на определение психологического возраста:
О чём же на самом деле говорит результат после прохождения подобного теста?
Психологический возраст показывает, как тот или иной человек смог приспособиться к окружающей среде. В понятие психологического возраста входит целая группа параметров:
- социальные связи,
- интеллектуальные особенности,
- возможность обучаться,
- устойчивость в эмоциональном плане,
- финансовая независимость,
- уровень социального взаимодействия,
- особенности характера,
- уровень эмпатии,
- способность принимать решения и брать на себя ответственность
В каких случаях такие тесты могут не работать корректно?
- Если человек переживает возрастной кризис (извините за тавтологию).
- Из-за индивидуальных особенностей человека.
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По паспорту - скоро на пенсию.
За это дело надо накатить.