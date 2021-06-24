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Тест на психологический возраст

Тест на психологический возраст

Автор:
24 июня 2021 11:12
Сообщество : Психология
Метки: Тесты   психологические тесты   психологический возраст   психология   тест   тест на определение психологического возраста   
3961
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Психологический возраст – это условная оценка, которая помогает сопоставить свой образ жизни с "паспортным" возрастом. Примечательно, что психологический возраст может меняться со временем. Этот тест составлен на базе нескольких опросников.
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Друг неожиданно предлагает пойти вечером посидеть-"погудеть". Вы...
Друг неожиданно предлагает пойти вечером посидеть-"погудеть". Вы...
Какой ещё друг? У меня нет друзей
С радостью, но у меня другие планы
Сил нет. Может в другой раз?
Без проблем!

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Метки: Тесты   психологические тесты   психологический возраст   психология   тест   тест на определение психологического возраста   
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9k
MakDag 2 часа назад
Главное, ребята, перцем не стареть.
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7k
Лещ 5 минут назад
60-65 по факту 36
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732
Hard.NET 10 минут назад
минус 10 XD
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1k
rustemmedved 16 минут назад
Мне 20 лет скинул тест. Это я еще ответил на вопрос про то, пойду ли я бухать неожиданно, что у меня другие планы. Но это 50/50. Так что вот))
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2k
Евгений 17 минут назад
Клёва 40-43 по факту 42 )))
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4k
newegg 21 минуту назад
27-30 лет

По паспорту - скоро на пенсию.
За это дело надо накатить.
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7k
trak Полчаса назад
В десятку , проверил на себе жене и детях , возраст везде совпал .
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8k
ScorpionDS Полчаса назад
53-57 лет, хотя мне 37, видимо нудный я тип))
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8k
kaboza Полчаса назад
27-30, в паспорте 41
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19k
Виталий Касандров Полчаса назад
Реал 49 по тесту 53-57 .
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4k
rutt 40 минут назад
Ники, ну прям в яблочко этот тест.
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922
Александр 41 минуту назад
Ваще в точку. Сколько есть столько и показало.
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34k
Олег 44 минуты назад
53-57... по факту 48
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65k
Добрый человек. 48 минут назад
что это за вопросник такой - вы еще не родились...
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27k
Антон 51 минуту назад
Ну что, я соответствую своему возрасту. Нехитрый тест, можно легко обмануть(-ся).
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4k
Arts Sitnikov 52 минуты назад
Я так понимаю, что согласно этого теста люди 40+ чувствуют себя на 22-26??? Артем 41 годик
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365
WadDad 52 минуты назад
Дешёвый тест. Отвечаю на пятый вопрос и очень даже очевидно, как нужно отвечать, чтобы получить психологический возраст очень молодого человека.
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365
WadDad 51 минуту назад
Ну вот, при моих под 50 я себе набил 22-26.
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6k
ваня панкин 54 минуты назад
22-26 лет - гы-гы, 52 годика...
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1k
Stargazer 59 минут назад
почти 20лет скинули... норм, чё.
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9k
Kostick Час назад
то 14 годиков, то 30, по факту 48)
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12k
alexis Час назад
20 лет скинули.
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