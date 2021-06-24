Тест на психологический возраст

социальные связи,

интеллектуальные особенности,

возможность обучаться,

устойчивость в эмоциональном плане,

финансовая независимость,

уровень социального взаимодействия,

особенности характера,

уровень эмпатии,

способность принимать решения и брать на себя ответственность

Если человек переживает возрастной кризис (извините за тавтологию).

Из-за индивидуальных особенностей человека.

Этот онлайн-тест составлен таким образом, чтобы не привязываться к полу или культурным особенностям.Помните, что это унифицированный психологический тест. Для более точного определения возраста существуют специальные опросники, составленные с учётом реального возраста, пола и темперамента человека.Специально для вас собрана подборка других тестов на определение психологического возраста:О чём же на самом деле говорит результат после прохождения подобного теста?Психологический возраст показывает, как тот или иной человек смог приспособиться к окружающей среде. В понятие психологического возраста входит целая группа параметров:Может ли результат теста отличаться от нашей субъективной оценки внутреннего "Я"? Может! Причём некоторые люди подсознательно ощущают себя моложе, а другие старше.В каких случаях такие тесты могут не работать корректно?Помните, что психологический возраст и настоящий "паспортный" редко когда совпадают.